https://crimea.ria.ru/20220829/novye-ogranicheniya-po-covid-19-v-rospotrebnadzore-otsenili-riski-1124328831.html
Новые ограничения по COVID-19: в Роспотребнадзоре оценили риски
Новые ограничения по COVID-19: в Роспотребнадзоре оценили риски - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Новые ограничения по COVID-19: в Роспотребнадзоре оценили риски
Нынешняя эпидемиологическая ситуация, связанная с новой коронавирусной инфекцией, не требует возвращения ранее отмененных ограничительных мер. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T12:01
2022-08-29T12:01
2022-08-29T12:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Нынешняя эпидемиологическая ситуация, связанная с новой коронавирусной инфекцией, не требует возвращения ранее отмененных ограничительных мер. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Эксперт предсказал появление более тяжелой мутации коронавируса >>Отмечается, что в июне на фоне снижения заболеваемости COVID-19 в России действие ряда особенно жестких ограничительных мер было приостановлено. В частности, были отменены масочный режим и требования выдерживать социальную дистанцию 1,5 – 2 метра, запреты на проведение массовых мероприятий и работу общепита в ночное время. К тому времени в образовательных учреждениях ряд ограничений уже не действовал с марта в связи с ослаблением угроз со стороны мутирующего коронавируса.И на данный момент эпидемиологическая ситуация не вынуждает менять принятое решение.В ведомстве уточнили, что в целом по России сегодня отмечается рост заболеваемости COVID-19, а именно его штаммов ВА.4 и ВА.5 (варианты омикрон-штамма).В связи с этим ведомство продолжает контролировать ряд необходимых мероприятий, таких как: своевременное выявление заболевших ковидом людей и их изоляция, обеспечение необходимого уровня тестирования на COVID-19, соблюдение масочного режима в медучреждениях и режима дезинфекции в местах массового пребывания людей.Ранее в Роспотребнадзоре высказались о возможности отменить школьные линейки 1 сентября из-за новой воны COVID.
https://crimea.ria.ru/20220825/v-krymu-nazvali-glavnyy-smysl-dispanserizatsii-na-fone-novoy-volny-covid-1124279728.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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распространение коронавируса в рф, роспотребнадзор, общество, здравоохранение в россии
Новые ограничения по COVID-19: в Роспотребнадзоре оценили риски
В Роспотребнадзоре оценили риски возвращения ранее отмененных ограничений из-за COVID-19
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Нынешняя эпидемиологическая ситуация, связанная с новой коронавирусной инфекцией, не требует возвращения ранее отмененных ограничительных мер. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Отмечается, что в июне на фоне снижения заболеваемости COVID-19 в России действие ряда особенно жестких ограничительных мер было приостановлено. В частности, были отменены масочный режим и требования выдерживать социальную дистанцию 1,5 – 2 метра, запреты на проведение массовых мероприятий и работу общепита в ночное время. К тому времени в образовательных учреждениях ряд ограничений уже не действовал с марта в связи с ослаблением угроз со стороны мутирующего коронавируса.
И на данный момент эпидемиологическая ситуация не вынуждает менять принятое решение.
"На текущем этапе развития эпидемического процесса возобновление ограничительных мер не требуется", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в целом по России сегодня отмечается рост заболеваемости COVID-19, а именно его штаммов ВА.4 и ВА.5 (варианты омикрон-штамма).
В связи с этим ведомство продолжает контролировать ряд необходимых мероприятий, таких как: своевременное выявление заболевших ковидом людей и их изоляция, обеспечение необходимого уровня тестирования на COVID-19, соблюдение масочного режима в медучреждениях и режима дезинфекции в местах массового пребывания людей.
Ранее в Роспотребнадзоре высказались о возможности отменить школьные линейки 1 сентября
из-за новой воны COVID.