https://crimea.ria.ru/20220902/znaniya-prigodyatsya-moey-strane-pochemu-inostrantsy-edut-uchitsya-v-rossiyu-1124381267.html

"Эти знания нужны моей стране": почему иностранцы едут учиться в Крым

"Эти знания нужны моей стране": почему иностранцы едут учиться в Крым - РИА Новости Крым, 02.09.2022

"Эти знания нужны моей стране": почему иностранцы едут учиться в Крым

В российском образовании есть много преимуществ, например, соотношение цены и качества обучения, наличие полноценной практики и уникальных знаний. Об этом на... РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-02T13:53

2022-09-02T13:53

2022-09-02T14:11

крым

образование в крыму и севастополе

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В российском образовании есть много преимуществ, например, соотношение цены и качества обучения, наличие полноценной практики и уникальных знаний. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали иностранные выпускники крымских вузов."Тут есть много преимуществ. Во-первых, российское образование действительно набирает обороты и становится одним из лучших в мире. Мы даже знаем, что президентом поставлена задача, чтобы вузы России вошли в сто лучших в мире. Во-вторых, именно Крым очень близок к южным странам в части погоды. Еще это и стоимость обучения, она сильно конкурирует с западными университетами, при этом качество не страдает. И, конечно, практика. Мы знаем, что на Западе вообще не пускают к больным, а образование в России всегда славилось именно тем, что студенты получают практику", — отметил уроженец Палестины, выпускник Крымского государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевского, ныне преподаватель Медицинской академии КФУ им. В.И. Вернадского Дия Кауд.Кроме того, в России можно получить знания и навыки, которым не обучают в африканских странах."В медицинском направлении в Африке очень трудно получить образование. Там очень высокая стоимость. Приблизительно пять тысяч долларов, для нас это очень большие деньги. И это был мой шанс получить то образование, которое я хочу. Я слышал, что в России высшее образование очень тяжело и трудно получить, но надо прежде всего учить. Здесь легче практика, и есть обучение общения с пациентами. Еще здесь можно получить знания о лапароскопической хирургии, у нас этого нет. Эти знания потом пригодятся у меня в стране", — рассказал выпускник КФУ, практикующий врач из Танзании Расули Дауди.Кроме того, выпускники отмечают, что в Крыму – одна из лучших медицинских школ."В восьмидесятые и семидесятые было много программ, которые позволяли иностранным студентам приезжать в Россию. Большое количество было стипендий, которое позволяло приезжать студентам, в 2011 у меня была стипендия, которая позволила мне приехать в Крым. И я понял, что это одна из лучших медицинских школ. И когда были события 2014 года, я решил остаться здесь, не переводиться в другие вузы", — поделился выпускник КФУ, практикующий врач из Зимбабве Кудзай Мукомбе.Заместитель директора по международной деятельности университета Светлана Смирнова добавила, что в КФУ получать образования иностранцы приезжают целыми династиями."А вы знаете, здесь учился мой папа, который познакомился с моей мамой, и они сказали, что ты будешь получать образование только в медицинской академии КФУ. Или: у меня здесь брат, а у меня здесь сестра, мне рассказали. Это уже целые династии. И особенно это характерно для стран Африки, и мы очень рады этому", — привела пример Смирнова.

https://crimea.ria.ru/20220524/zalozhniki-zapadnykh-sanktsiy-kak-zhivut-inostrannye-studenty-v-krymu-1123322166.html

https://crimea.ria.ru/20220408/kak-krymskie-vuzy-prinimayut-studentov-i-vypusknikov-shkol-iz-za-rubezha-1122889213.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, образование в крыму и севастополе, общество