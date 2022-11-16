https://crimea.ria.ru/20221116/v-sevastopole-vpervye-nachnut-gotovit-vrachey--gde-i-kak-1125401130.html

В Севастополе впервые начнут готовить врачей – где и как

В Севастополе впервые начнут готовить врачей – где и как - РИА Новости Крым, 16.11.2022

В Севастополе впервые начнут готовить врачей – где и как

В Севастопольском государственном университете начнут готовить врачей и медсестер – соответствующая лицензия получена. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 16.11.2022

2022-11-16T16:26

2022-11-16T16:26

2022-11-16T16:26

севастополь

севастопольский государственный университет (севгу)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/1e/1119415891_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9820b54c64acfa260ef53f06bf17145c.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастопольском государственном университете начнут готовить врачей и медсестер – соответствующая лицензия получена. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе СевГУ со ссылкой на ректора Владимира Нечаева.Университет получил лицензию на ведение образовательной деятельности по четырем направлениям подготовки: "Лечебное дело", "Сестринское дело", а также "Медицинская биофизика" и "Медицинская кибернетика".По словам Нечаева, первый целевой набор 50 студентов-медиков из числа выпускников севастопольских школ пройдет в 2023 году. С соответствующей просьбой руководство университета обратилось руководству города, и ее поддержали.Учитывая, что в Севастополе сложилась крайне сложная ситуация с укомплектованием врачами больниц и поликлиник – на сегодня вакантны свыше 600 врачебных ставок, прежде всего в первичном звене, – местные власти рассчитывают таким образом исправить ситуацию в ближайшее время.У тех, кто поступит, будет обязательство отработать в городе по выбранной специальности не менее 3 лет, добавил он.Нечаев отметил, что несмотря на существование в Крыму, в Симферополе, мощной медицинской академии с большими традициями, проблема с медиками "существует уже много лет", а в Севастополе есть ниша, "требующая дополнительных мер по медицинскому образованию".Ожидается, что в ближайшее время будут принято официальное решение о создании в структуре СевГУ "Института фундаментальной медицины и здоровьесбережения", все клинические кафедры которого откроют на базе городских медучреждений, добавил Нечаев.На заседании правительства Севастополя, прошедшем накануне 15 ноября, губернатор Михаил Развожаев поручил предусмотреть в бюджете города 5 млн рублей "для целевого набора" студентов-врачей, который будет курировать департамент здравоохранения с целью "ликвидировать кадровые проблемы и нарастить севастопольскую перспективу в этом направлении".Кроме того, он поручил оказать "полную поддержку и даже поощрить тех, кто будет желать преподавать в университете", чтобы обеспечить вуз педагогами из числа врачей, имеющих степени.В сентябре директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов сообщил, что в Севастополе острый дефицит врачей первичного звена: не хватает терапевтов, педиатров и врачей общей практики – недоукомплектованы десятки участков.Ранее, в мае, сообщалось, что в СевГУ будут готовить логопедов для работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья (ОВЗ).

https://crimea.ria.ru/20220324/opredeleny-primernye-sroki-nachala-stroitelstva-ryada-obektov-sevgu--1122751220.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, севастопольский государственный университет (севгу)