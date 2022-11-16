Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе впервые начнут готовить врачей – где и как - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221116/v-sevastopole-vpervye-nachnut-gotovit-vrachey--gde-i-kak-1125401130.html
В Севастополе впервые начнут готовить врачей – где и как
В Севастополе впервые начнут готовить врачей – где и как - РИА Новости Крым, 16.11.2022
В Севастополе впервые начнут готовить врачей – где и как
В Севастопольском государственном университете начнут готовить врачей и медсестер – соответствующая лицензия получена. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T16:26
2022-11-16T16:26
севастополь
севастопольский государственный университет (севгу)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/1e/1119415891_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9820b54c64acfa260ef53f06bf17145c.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастопольском государственном университете начнут готовить врачей и медсестер – соответствующая лицензия получена. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе СевГУ со ссылкой на ректора Владимира Нечаева.Университет получил лицензию на ведение образовательной деятельности по четырем направлениям подготовки: "Лечебное дело", "Сестринское дело", а также "Медицинская биофизика" и "Медицинская кибернетика".По словам Нечаева, первый целевой набор 50 студентов-медиков из числа выпускников севастопольских школ пройдет в 2023 году. С соответствующей просьбой руководство университета обратилось руководству города, и ее поддержали.Учитывая, что в Севастополе сложилась крайне сложная ситуация с укомплектованием врачами больниц и поликлиник – на сегодня вакантны свыше 600 врачебных ставок, прежде всего в первичном звене, – местные власти рассчитывают таким образом исправить ситуацию в ближайшее время.У тех, кто поступит, будет обязательство отработать в городе по выбранной специальности не менее 3 лет, добавил он.Нечаев отметил, что несмотря на существование в Крыму, в Симферополе, мощной медицинской академии с большими традициями, проблема с медиками "существует уже много лет", а в Севастополе есть ниша, "требующая дополнительных мер по медицинскому образованию".Ожидается, что в ближайшее время будут принято официальное решение о создании в структуре СевГУ "Института фундаментальной медицины и здоровьесбережения", все клинические кафедры которого откроют на базе городских медучреждений, добавил Нечаев.На заседании правительства Севастополя, прошедшем накануне 15 ноября, губернатор Михаил Развожаев поручил предусмотреть в бюджете города 5 млн рублей "для целевого набора" студентов-врачей, который будет курировать департамент здравоохранения с целью "ликвидировать кадровые проблемы и нарастить севастопольскую перспективу в этом направлении".Кроме того, он поручил оказать "полную поддержку и даже поощрить тех, кто будет желать преподавать в университете", чтобы обеспечить вуз педагогами из числа врачей, имеющих степени.В сентябре директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов сообщил, что в Севастополе острый дефицит врачей первичного звена: не хватает терапевтов, педиатров и врачей общей практики – недоукомплектованы десятки участков.Ранее, в мае, сообщалось, что в СевГУ будут готовить логопедов для работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья (ОВЗ).
https://crimea.ria.ru/20220324/opredeleny-primernye-sroki-nachala-stroitelstva-ryada-obektov-sevgu--1122751220.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/1e/1119415891_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c486ae26102c0391a0c8c475b18bb6b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, севастопольский государственный университет (севгу)
В Севастополе впервые начнут готовить врачей – где и как

В СевГУ начнут готовить врачей и медсестер для города по целевым договорам

16:26 16.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМедицинская академия имени С.И. Георгиевского
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастопольском государственном университете начнут готовить врачей и медсестер – соответствующая лицензия получена. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе СевГУ со ссылкой на ректора Владимира Нечаева.
Университет получил лицензию на ведение образовательной деятельности по четырем направлениям подготовки: "Лечебное дело", "Сестринское дело", а также "Медицинская биофизика" и "Медицинская кибернетика".
По словам Нечаева, первый целевой набор 50 студентов-медиков из числа выпускников севастопольских школ пройдет в 2023 году. С соответствующей просьбой руководство университета обратилось руководству города, и ее поддержали.
Учитывая, что в Севастополе сложилась крайне сложная ситуация с укомплектованием врачами больниц и поликлиник – на сегодня вакантны свыше 600 врачебных ставок, прежде всего в первичном звене, – местные власти рассчитывают таким образом исправить ситуацию в ближайшее время.
"Мы обратились к губернатору города Севастополя с предложением, чтобы первый набор в 2023 году был целевым набором правительства города с обязательным трудоустройством выпускников в больницы, поликлиники и другие медицинские учреждения Севастополя. Будут заключаться договоры о целевом обучении", – рассказал ректор.
У тех, кто поступит, будет обязательство отработать в городе по выбранной специальности не менее 3 лет, добавил он.
Нечаев отметил, что несмотря на существование в Крыму, в Симферополе, мощной медицинской академии с большими традициями, проблема с медиками "существует уже много лет", а в Севастополе есть ниша, "требующая дополнительных мер по медицинскому образованию".
Ожидается, что в ближайшее время будут принято официальное решение о создании в структуре СевГУ "Института фундаментальной медицины и здоровьесбережения", все клинические кафедры которого откроют на базе городских медучреждений, добавил Нечаев.
На заседании правительства Севастополя, прошедшем накануне 15 ноября, губернатор Михаил Развожаев поручил предусмотреть в бюджете города 5 млн рублей "для целевого набора" студентов-врачей, который будет курировать департамент здравоохранения с целью "ликвидировать кадровые проблемы и нарастить севастопольскую перспективу в этом направлении".
Кроме того, он поручил оказать "полную поддержку и даже поощрить тех, кто будет желать преподавать в университете", чтобы обеспечить вуз педагогами из числа врачей, имеющих степени.
В сентябре директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов сообщил, что в Севастополе острый дефицит врачей первичного звена: не хватает терапевтов, педиатров и врачей общей практики – недоукомплектованы десятки участков.
Севастопольский государственный университет
24 марта, 13:41
Определены примерные сроки начала строительства ряда объектов СевГУ
Ранее, в мае, сообщалось, что в СевГУ будут готовить логопедов для работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья (ОВЗ).
 
СевастопольСевастопольский государственный университет (СевГУ)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:54Грядут снег и заморозки: на перевалах Крыма поставили дежурную технику
17:30Беспилотник сбит на границе Белоруссии и Украины
17:12В Крыму ответили Зеленскому на обещание "вернуть" полуостров
16:51Стали известны подробности смертельного ДТП в Белогорском районе
16:42РНКБ выдал льготные кредиты крымскому бизнесу на 3 млрд рублей
16:35Падение ракеты в Польше: заявления Дуды и Столтенберга
16:26В Севастополе впервые начнут готовить врачей – где и как
16:23Партия новых истребителей Су-34 поступила в российские войска
16:14Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили
15:56Жителям Херсонщины выдали около 300 сертификатов на покупку жилья в Крыму
15:43В Крыму арестовали подозреваемого в убийстве тридцатилетней давности
15:39В кабмине предложили давать льготные автокредиты мобилизованным
15:18Почему США не разыграли карту с "российской" ракетой в Польше - мнение
14:42Новая мера поддержки: выплаты мобилизованным освободят от НДФЛ
14:33Житель Владивостока попался на крупной краже в Крыму
14:20Смертельное ДТП с автобусом и легковушкой произошло в Белогорском районе
13:59В войска РФ отправлена партия РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" – "Ростех"
13:52Сирены и "хлопки: что происходит в Севастополе
13:32Вассерман спрогнозировал действия Польши после инцидента с ракетой
13:27В Севастополе на "Тавриде" временно изменили движение
Лента новостейМолния