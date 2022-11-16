https://crimea.ria.ru/20221116/v-sevastopole-vpervye-nachnut-gotovit-vrachey--gde-i-kak-1125401130.html
В Севастополе впервые начнут готовить врачей – где и как
В Севастополе впервые начнут готовить врачей – где и как - РИА Новости Крым, 16.11.2022
В Севастополе впервые начнут готовить врачей – где и как
В Севастопольском государственном университете начнут готовить врачей и медсестер – соответствующая лицензия получена. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T16:26
2022-11-16T16:26
2022-11-16T16:26
севастополь
севастопольский государственный университет (севгу)
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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастопольском государственном университете начнут готовить врачей и медсестер – соответствующая лицензия получена. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе СевГУ со ссылкой на ректора Владимира Нечаева.Университет получил лицензию на ведение образовательной деятельности по четырем направлениям подготовки: "Лечебное дело", "Сестринское дело", а также "Медицинская биофизика" и "Медицинская кибернетика".По словам Нечаева, первый целевой набор 50 студентов-медиков из числа выпускников севастопольских школ пройдет в 2023 году. С соответствующей просьбой руководство университета обратилось руководству города, и ее поддержали.Учитывая, что в Севастополе сложилась крайне сложная ситуация с укомплектованием врачами больниц и поликлиник – на сегодня вакантны свыше 600 врачебных ставок, прежде всего в первичном звене, – местные власти рассчитывают таким образом исправить ситуацию в ближайшее время.У тех, кто поступит, будет обязательство отработать в городе по выбранной специальности не менее 3 лет, добавил он.Нечаев отметил, что несмотря на существование в Крыму, в Симферополе, мощной медицинской академии с большими традициями, проблема с медиками "существует уже много лет", а в Севастополе есть ниша, "требующая дополнительных мер по медицинскому образованию".Ожидается, что в ближайшее время будут принято официальное решение о создании в структуре СевГУ "Института фундаментальной медицины и здоровьесбережения", все клинические кафедры которого откроют на базе городских медучреждений, добавил Нечаев.На заседании правительства Севастополя, прошедшем накануне 15 ноября, губернатор Михаил Развожаев поручил предусмотреть в бюджете города 5 млн рублей "для целевого набора" студентов-врачей, который будет курировать департамент здравоохранения с целью "ликвидировать кадровые проблемы и нарастить севастопольскую перспективу в этом направлении".Кроме того, он поручил оказать "полную поддержку и даже поощрить тех, кто будет желать преподавать в университете", чтобы обеспечить вуз педагогами из числа врачей, имеющих степени.В сентябре директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов сообщил, что в Севастополе острый дефицит врачей первичного звена: не хватает терапевтов, педиатров и врачей общей практики – недоукомплектованы десятки участков.Ранее, в мае, сообщалось, что в СевГУ будут готовить логопедов для работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья (ОВЗ).
https://crimea.ria.ru/20220324/opredeleny-primernye-sroki-nachala-stroitelstva-ryada-obektov-sevgu--1122751220.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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севастополь, севастопольский государственный университет (севгу)
В Севастополе впервые начнут готовить врачей – где и как
В СевГУ начнут готовить врачей и медсестер для города по целевым договорам
СЕВАСТОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастопольском государственном университете начнут готовить врачей и медсестер – соответствующая лицензия получена. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе СевГУ со ссылкой на ректора Владимира Нечаева.
Университет получил лицензию на ведение образовательной деятельности по четырем направлениям подготовки: "Лечебное дело", "Сестринское дело", а также "Медицинская биофизика" и "Медицинская кибернетика".
По словам Нечаева, первый целевой набор 50 студентов-медиков из числа выпускников севастопольских школ пройдет в 2023 году. С соответствующей просьбой руководство университета обратилось руководству города, и ее поддержали.
Учитывая, что в Севастополе сложилась крайне сложная ситуация с укомплектованием врачами больниц и поликлиник – на сегодня вакантны свыше 600 врачебных ставок, прежде всего в первичном звене, – местные власти рассчитывают таким образом исправить ситуацию в ближайшее время.
"Мы обратились к губернатору города Севастополя с предложением, чтобы первый набор в 2023 году был целевым набором правительства города с обязательным трудоустройством выпускников в больницы, поликлиники и другие медицинские учреждения Севастополя. Будут заключаться договоры о целевом обучении", – рассказал ректор.
У тех, кто поступит, будет обязательство отработать в городе по выбранной специальности не менее 3 лет, добавил он.
Нечаев отметил, что несмотря на существование в Крыму, в Симферополе, мощной медицинской академии с большими традициями, проблема с медиками "существует уже много лет", а в Севастополе есть ниша, "требующая дополнительных мер по медицинскому образованию".
Ожидается, что в ближайшее время будут принято официальное решение о создании в структуре СевГУ "Института фундаментальной медицины и здоровьесбережения", все клинические кафедры которого откроют на базе городских медучреждений, добавил Нечаев.
На заседании правительства Севастополя, прошедшем накануне 15 ноября, губернатор Михаил Развожаев поручил предусмотреть в бюджете города 5 млн рублей "для целевого набора" студентов-врачей, который будет курировать департамент здравоохранения с целью "ликвидировать кадровые проблемы и нарастить севастопольскую перспективу в этом направлении".
Кроме того, он поручил оказать "полную поддержку и даже поощрить тех, кто будет желать преподавать в университете", чтобы обеспечить вуз педагогами из числа врачей, имеющих степени.
В сентябре директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов сообщил
, что в Севастополе острый дефицит врачей первичного звена: не хватает терапевтов, педиатров и врачей общей практики – недоукомплектованы десятки участков.
Ранее, в мае, сообщалось, что в СевГУ будут готовить логопедов для работы с детьми
, имеющими ограниченные возможности здоровья (ОВЗ).