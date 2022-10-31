https://crimea.ria.ru/20221031/v-sevastopole-budut-gotovit-uchiteley-russkogo-yazyka-dlya-siriyskikh-shkol-1125175702.html

В Севастополе будут готовить учителей русского языка для сирийских школ

В Севастополе будут готовить учителей русского языка для сирийских школ - РИА Новости Крым, 31.10.2022

В Севастополе будут готовить учителей русского языка для сирийских школ

В СевГУ для повышения квалификации приедут первые носители русского языка, уже работающие в школах Сирийской Арабской Республики. Прибытие группы запланировано... РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T21:21

2022-10-31T21:21

2022-10-31T19:05

сирия

крым

образование в крыму и севастополе

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111428/75/1114287597_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a2a479a19691c5ea213f17f024a612dc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В СевГУ для повышения квалификации приедут первые носители русского языка, уже работающие в школах Сирийской Арабской Республики. Прибытие группы запланировано на ноябрь, сообщила пресс-служба вуза.СевГУ разработал программы повышения квалификации для учителей и курсы русского языка и предвузовской подготовки для школьников.По ее словам, даже в регионах Сирии, где не было войны, учебные заведения переполнены, в одном классе учатся дети разного возраста.Оплатит поездку первых десяти носителей русского языка сирийский меценат. За три месяца они пройдут углубленную педагогическую подготовку.Параллельно стартует программа обучения русскому языку для профессиональных учителей и преподавателей. А в 2023 году откроются первые курсы для школьников и студентов, отметила проректор.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, крымчане помогут сирийцам создать экопарк и поднять сельское хозяйство. В свою очередь мы тоже пополним крымскую природу культовой дамасской розой и ореховыми культурами.

https://crimea.ria.ru/20220907/uchenye-iz-sevastopolya-prezentuyut-svoi-tekhnologii-v-sirii--1124429528.html

сирия

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирия, крым, образование в крыму и севастополе, севастополь