https://crimea.ria.ru/20221031/v-sevastopole-budut-gotovit-uchiteley-russkogo-yazyka-dlya-siriyskikh-shkol-1125175702.html
В Севастополе будут готовить учителей русского языка для сирийских школ
В Севастополе будут готовить учителей русского языка для сирийских школ - РИА Новости Крым, 31.10.2022
В Севастополе будут готовить учителей русского языка для сирийских школ
В СевГУ для повышения квалификации приедут первые носители русского языка, уже работающие в школах Сирийской Арабской Республики. Прибытие группы запланировано... РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T21:21
2022-10-31T21:21
2022-10-31T19:05
сирия
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образование в крыму и севастополе
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В СевГУ для повышения квалификации приедут первые носители русского языка, уже работающие в школах Сирийской Арабской Республики. Прибытие группы запланировано на ноябрь, сообщила пресс-служба вуза.СевГУ разработал программы повышения квалификации для учителей и курсы русского языка и предвузовской подготовки для школьников.По ее словам, даже в регионах Сирии, где не было войны, учебные заведения переполнены, в одном классе учатся дети разного возраста.Оплатит поездку первых десяти носителей русского языка сирийский меценат. За три месяца они пройдут углубленную педагогическую подготовку.Параллельно стартует программа обучения русскому языку для профессиональных учителей и преподавателей. А в 2023 году откроются первые курсы для школьников и студентов, отметила проректор.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, крымчане помогут сирийцам создать экопарк и поднять сельское хозяйство. В свою очередь мы тоже пополним крымскую природу культовой дамасской розой и ореховыми культурами.
https://crimea.ria.ru/20220907/uchenye-iz-sevastopolya-prezentuyut-svoi-tekhnologii-v-sirii--1124429528.html
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сирия, крым, образование в крыму и севастополе, севастополь
В Севастополе будут готовить учителей русского языка для сирийских школ
Севастопольский госуниверситет подготовит языковедов по русскому для школ Сирии
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В СевГУ для повышения квалификации приедут первые носители русского языка, уже работающие в школах Сирийской Арабской Республики. Прибытие группы запланировано на ноябрь, сообщила пресс-служба вуза.
СевГУ разработал программы повышения квалификации для учителей и курсы русского языка и предвузовской подготовки для школьников.
"Русский язык в Сирии изучается с седьмого класса, желающих очень много, дети мотивированы. Но в школах страны не хватает методического обеспечения, материально-технической базы и так далее, ведь страна еще не оправилась от войны. Кроме того, проблема с педагогическим составом: сейчас русский язык преподают носители – но они не учителя по образованию", – прокомментировала проректор СевГУ Ирина Авдеева.
По ее словам, даже в регионах Сирии, где не было войны, учебные заведения переполнены, в одном классе учатся дети разного возраста.
Оплатит поездку первых десяти носителей русского языка сирийский меценат. За три месяца они пройдут углубленную педагогическую подготовку.
Параллельно стартует программа обучения русскому языку для профессиональных учителей и преподавателей. А в 2023 году откроются первые курсы для школьников и студентов, отметила проректор.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, крымчане помогут сирийцам создать экопарк и поднять сельское хозяйство. В свою очередь мы тоже пополним крымскую природу культовой дамасской розой и ореховыми культурами.