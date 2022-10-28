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Крымчане помогут сирийцам разбить экопарк и поднять сельское хозяйство - РИА Новости Крым, 27.10.2022
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Крымчане помогут сирийцам разбить экопарк и поднять сельское хозяйство
Крымчане помогут сирийцам разбить экопарк и поднять сельское хозяйство - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Крымчане помогут сирийцам разбить экопарк и поднять сельское хозяйство
Крымские специалисты помогут Сирии в восстановлении республики после войны. Крымчане будут заняты подъемом сельского хозяйства, ландшафтным дизайном и... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-28T07:26
2022-10-27T18:32
радио "спутник в крыму"
сирия
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Крымские специалисты помогут Сирии в восстановлении республики после войны. Крымчане будут заняты подъемом сельского хозяйства, ландшафтным дизайном и подготовкой кадров, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" руководитель представительства Никитского Ботанического сада в Сирии Сергей Хохлов.По его словам, в климатическом отношении Сирия сродни Крыму. Там развито выращивание зерновых культур, классической, привычной нам плодоовощной продукции. Помимо этого, хорошо себя чувствуют практически все виды цитрусовых, а сирийское манго на порядок вкуснее малазийского. Также республика славится выращиванием маслин – знакомые нам масла европейских брендов не что иное, как купаж сирийского происхождения."Что касается эстетической составляющей, то в одном из районов Дамаска мы уже договорились разбить парк с мемориальным комплексом в знак дружбы России и Сирии. В свою очередь мы тоже пополним крымскую природу культовой дамасской розой и ореховыми культурами", – подытожил эксперт.
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сирия, крым, общество
Крымчане помогут сирийцам разбить экопарк и поднять сельское хозяйство

Крымский десант вахтовым методом поможет сирийцам развивать сельское хозяйство и ландшафт

07:26 28.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФлаги Сирии и России (справа налево) на церемонии высадки представителями сирийской провинции Латакия и представителями республики Крым в честь российско-сирийской дружбы аллеи оливковых деревьев в Никитском ботаническом саду Крыма
Флаги Сирии и России (справа налево) на церемонии высадки представителями сирийской провинции Латакия и представителями республики Крым в честь российско-сирийской дружбы аллеи оливковых деревьев в Никитском ботаническом саду Крыма - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Крымские специалисты помогут Сирии в восстановлении республики после войны. Крымчане будут заняты подъемом сельского хозяйства, ландшафтным дизайном и подготовкой кадров, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" руководитель представительства Никитского Ботанического сада в Сирии Сергей Хохлов.
"По просьбе сирийцев мы поможем в экологических вопросах, сельском хозяйстве, экотуризме и подготовке кадров. Послевоенные кадровые потери в Сирии составляют не менее 45%. Планируем, что небольшие группы крымчан будут ездить в Сирию раз в 4-6 месяцев. Также планируем встречать сирийцев у нас", – прокомментировал Хохлов.
По его словам, в климатическом отношении Сирия сродни Крыму. Там развито выращивание зерновых культур, классической, привычной нам плодоовощной продукции. Помимо этого, хорошо себя чувствуют практически все виды цитрусовых, а сирийское манго на порядок вкуснее малазийского. Также республика славится выращиванием маслин – знакомые нам масла европейских брендов не что иное, как купаж сирийского происхождения.
"Что касается эстетической составляющей, то в одном из районов Дамаска мы уже договорились разбить парк с мемориальным комплексом в знак дружбы России и Сирии. В свою очередь мы тоже пополним крымскую природу культовой дамасской розой и ореховыми культурами", – подытожил эксперт.
 
Радио "Спутник в Крыму"СирияКрымОбщество
 
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