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Достойный вуз: Путин оценил Севастопольский госуниверситет - РИА Новости Крым, 25.01.2023
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Достойный вуз: Путин оценил Севастопольский госуниверситет
Достойный вуз: Путин оценил Севастопольский госуниверситет - РИА Новости Крым, 25.01.2023
Достойный вуз: Путин оценил Севастопольский госуниверситет
Президент России Владимир Путин назвал Севастопольский государственный университет достойным вузом с хорошими традициями. РИА Новости Крым, 25.01.2023
2023-01-25T15:36
2023-01-25T15:36
новости крыма
севастополь
крым
владимир путин (политик)
севастопольский государственный университет (севгу)
образование в крыму и севастополе
день российского студенчества
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал Севастопольский государственный университет достойным вузом с хорошими традициями.25 января, в День российского студенчества, президент России Владимир Путин посетил ведущий вуз страны – МГУ имени Ломоносова. По традиции в этот день глава государства проводит встречу со студентами.Севастопольский государственный университет (СевГУ) — один из крупнейших научно-образовательных центров юга России и крупнейшее высшее учебное заведение Севастополя. Сегодня в нем обучаются более 12 тысяч студентов. В структуру вуза входят 12 институтов, колледж и лицей-предуниверсарий.Читайте также на РИА Новости Крым:Студенты вуза в Симферополе получат новый домВ Севастополе впервые начнут готовить врачей – где и какАксенов: молодые учителя в Крыму будут получать надбавки
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РИА Новости Крым
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Достойный вуз: Путин оценил Севастопольский госуниверситет

Путин высоко оценил Севастопольский госуниверситет

15:36 25.01.2023
 
© Фото: официальная группа СевГУ ВконтактеСевастопольский государственный университет
Севастопольский государственный университет
© Фото: официальная группа СевГУ Вконтакте
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал Севастопольский государственный университет достойным вузом с хорошими традициями.
"Очень хороший университет. С большими и хорошими традициями. Разумеется, это нужно поддерживать в общей системе российского образования и мы будем это делать. Очень достойное высшее учебное заведение", - заявил Путин на встрече со студентами.
25 января, в День российского студенчества, президент России Владимир Путин посетил ведущий вуз страны – МГУ имени Ломоносова. По традиции в этот день глава государства проводит встречу со студентами.
Севастопольский государственный университет (СевГУ) — один из крупнейших научно-образовательных центров юга России и крупнейшее высшее учебное заведение Севастополя. Сегодня в нем обучаются более 12 тысяч студентов. В структуру вуза входят 12 институтов, колледж и лицей-предуниверсарий.
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Новости КрымаСевастопольКрымВладимир Путин (политик)Севастопольский государственный университет (СевГУ)Образование в Крыму и СевастополеДень российского студенчестваОбщество
 
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