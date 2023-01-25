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Достойный вуз: Путин оценил Севастопольский госуниверситет
Достойный вуз: Путин оценил Севастопольский госуниверситет - РИА Новости Крым, 25.01.2023
Достойный вуз: Путин оценил Севастопольский госуниверситет
Президент России Владимир Путин назвал Севастопольский государственный университет достойным вузом с хорошими традициями. РИА Новости Крым, 25.01.2023
2023-01-25T15:36
2023-01-25T15:36
2023-01-25T15:36
новости крыма
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владимир путин (политик)
севастопольский государственный университет (севгу)
образование в крыму и севастополе
день российского студенчества
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал Севастопольский государственный университет достойным вузом с хорошими традициями.25 января, в День российского студенчества, президент России Владимир Путин посетил ведущий вуз страны – МГУ имени Ломоносова. По традиции в этот день глава государства проводит встречу со студентами.Севастопольский государственный университет (СевГУ) — один из крупнейших научно-образовательных центров юга России и крупнейшее высшее учебное заведение Севастополя. Сегодня в нем обучаются более 12 тысяч студентов. В структуру вуза входят 12 институтов, колледж и лицей-предуниверсарий.Читайте также на РИА Новости Крым:Студенты вуза в Симферополе получат новый домВ Севастополе впервые начнут готовить врачей – где и какАксенов: молодые учителя в Крыму будут получать надбавки
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости крыма, севастополь, крым, владимир путин (политик), севастопольский государственный университет (севгу), образование в крыму и севастополе, день российского студенчества, общество
Достойный вуз: Путин оценил Севастопольский госуниверситет
Путин высоко оценил Севастопольский госуниверситет