https://crimea.ria.ru/20230125/dostoynyy-vuz-putin-otsenil-sevastopolskiy-gosuniversitet-1126579457.html

Достойный вуз: Путин оценил Севастопольский госуниверситет

Достойный вуз: Путин оценил Севастопольский госуниверситет - РИА Новости Крым, 25.01.2023

Достойный вуз: Путин оценил Севастопольский госуниверситет

Президент России Владимир Путин назвал Севастопольский государственный университет достойным вузом с хорошими традициями. РИА Новости Крым, 25.01.2023

2023-01-25T15:36

2023-01-25T15:36

2023-01-25T15:36

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал Севастопольский государственный университет достойным вузом с хорошими традициями.25 января, в День российского студенчества, президент России Владимир Путин посетил ведущий вуз страны – МГУ имени Ломоносова. По традиции в этот день глава государства проводит встречу со студентами.Севастопольский государственный университет (СевГУ) — один из крупнейших научно-образовательных центров юга России и крупнейшее высшее учебное заведение Севастополя. Сегодня в нем обучаются более 12 тысяч студентов. В структуру вуза входят 12 институтов, колледж и лицей-предуниверсарий.Читайте также на РИА Новости Крым:Студенты вуза в Симферополе получат новый домВ Севастополе впервые начнут готовить врачей – где и какАксенов: молодые учителя в Крыму будут получать надбавки

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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