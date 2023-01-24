https://crimea.ria.ru/20230124/studenty-vuza-v-simferopole-poluchat-novyy-dom-1126554335.html
Студенты вуза в Симферополе получат новый дом
Студенты вуза в Симферополе получат новый дом - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Студенты вуза в Симферополе получат новый дом
В Симферополе откроют общежитие для студентов Крымского инженерно-педагогического университета. Об этом сообщил проректор по воспитательной и социальной работе... РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T14:07
2023-01-24T14:07
2023-01-24T14:25
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СИМФЕРОПОЛЬ 24 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе откроют общежитие для студентов Крымского инженерно-педагогического университета. Об этом сообщил проректор по воспитательной и социальной работе вуза Нияз Фазылов в пресс-центре РИА Новости Крым.На сегодняшний день у КИПУ нет своего "студенческого дома", и учащихся размещают в других общежитиях крымской столицы. Однако уже к следующему учебному году руководство вуза обещает решить этот вопрос.Ранее председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что в 2023 году будет сдан в эксплуатацию и Центр полиэтнической культуры молодежи Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова. Также он анонсировал завершение строительства общежития на 700 мест.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму хотят возродить подготовку школьных учителей на базе колледжейАксенов: молодые учителя в Крыму будут получать надбавкиВ Севастополе впервые начнут готовить врачей – где и как
https://crimea.ria.ru/20221205/kto-i-kogda-postroit-novoe-obschezhitie-dlya-studentov-kfu-v-simferopole-1125687137.html
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крым, новости крыма, общество, наука и технологии, образование в крыму и севастополе, риа новости крым, крымский инженерно-педагогический университет (кипу)
Студенты вуза в Симферополе получат новый дом
Крымский инженерно-педагогический университет откроет новое общежитие до конца года
14:07 24.01.2023 (обновлено: 14:25 24.01.2023)