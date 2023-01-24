https://crimea.ria.ru/20230124/studenty-vuza-v-simferopole-poluchat-novyy-dom-1126554335.html

Студенты вуза в Симферополе получат новый дом

Студенты вуза в Симферополе получат новый дом - РИА Новости Крым, 24.01.2023

Студенты вуза в Симферополе получат новый дом

В Симферополе откроют общежитие для студентов Крымского инженерно-педагогического университета. Об этом сообщил проректор по воспитательной и социальной работе... РИА Новости Крым, 24.01.2023

2023-01-24T14:07

2023-01-24T14:07

2023-01-24T14:25

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СИМФЕРОПОЛЬ 24 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе откроют общежитие для студентов Крымского инженерно-педагогического университета. Об этом сообщил проректор по воспитательной и социальной работе вуза Нияз Фазылов в пресс-центре РИА Новости Крым.На сегодняшний день у КИПУ нет своего "студенческого дома", и учащихся размещают в других общежитиях крымской столицы. Однако уже к следующему учебному году руководство вуза обещает решить этот вопрос.Ранее председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что в 2023 году будет сдан в эксплуатацию и Центр полиэтнической культуры молодежи Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова. Также он анонсировал завершение строительства общежития на 700 мест.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму хотят возродить подготовку школьных учителей на базе колледжейАксенов: молодые учителя в Крыму будут получать надбавкиВ Севастополе впервые начнут готовить врачей – где и как

https://crimea.ria.ru/20221205/kto-i-kogda-postroit-novoe-obschezhitie-dlya-studentov-kfu-v-simferopole-1125687137.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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