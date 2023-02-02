https://crimea.ria.ru/20230202/iskusstvennyy-intellekt-mozhet-povzroslet---eksperty-1126734261.html

Искусственный интеллект может повзрослеть - эксперты

Искусственный интеллект может повзрослеть - эксперты - РИА Новости Крым, 02.02.2023

Искусственный интеллект может повзрослеть - эксперты

Современные компьютеры не только управляют транспортом, работают в сфере услуг и следят за людьми, но уже научились скрывать ошибки, шутить и обманывать, чего... РИА Новости Крым, 02.02.2023

2023-02-02T18:30

2023-02-02T18:30

2023-02-02T18:30

искусственный интеллект

крым

наука и технологии

кфу (крымский федеральный университет)

марина руденко

владимир павленко

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Современные компьютеры не только управляют транспортом, работают в сфере услуг и следят за людьми, но уже научились скрывать ошибки, шутить и обманывать, чего раньше не умели. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе выразила директор Центра искусственного интеллекта КФУ им.Вернадского Марина Руденко.Как дети учатся обманывать в 2-3 года, так учится и искусственный интеллект. Google Maps, к примеру, уже был "пойман" за скрытием и ретушированием фотографий. Задача человека - постараться научиться самому и научить робота найти свое место в мире, полагает эксперт.Мозг против компьютераСовременные технологии настолько плотно вошли в жизнь человека, что люди уже совершенно не задумываются о количестве и сложности выполняемых искусственным интеллектом задач. При этом нейросети применяются в образовании и здравоохранении, промышленности и сельском хозяйстве, очень быстро "учатся", и то, что во многих сферах они уже успешно заменяют человека, стало нашими реалиями, утверждают специалисты.По словам заведующего кафедрой психологии и психофизиологии КФУ им. Вернадского Владимира Павленко, для медицины и психологии искусственный интеллект является крайне полезным инструментом: быстро анализируя огромное количество информации, он позволяет нам лучше изучать человеческий мозг. Однако рано или поздно "проблема конкуренции между человеком и роботом все равно возникнет", уверен он.Хитрый робот с человеческим лицом"О быстром развитии и хорошей обучаемости искусственного интеллекта говорит уже то, что компьютер успешно прошел эмпирический тест Алана Тьюринга, то есть, у него получилось сымитировать человека. Компьютер уже учится ругаться, обманывать и шутить. Совсем скоро он научится имитировать и другие эмоции. То есть, он нашел наши слабые места, но пока только в плане общения", - говорит начальник отдела искусственного интеллекта и нейрокомпьютерных интерфейсов лаборатории "ФабЛаб" КФУ им.Вернадского Владислав Мосийчук.Он не исключает, что со временем у искусственного интеллекта появится инстинкт самосохранения, а затем даже настоящие эмоции. Однако до тех пор, пока он не осознает сам себя, как сопровождающая человека субъективная сущность, созданная человеком и для человека, вряд ли будет вынашивать мысли о превосходстве. Однако вопрос ограничения искусственного интеллекта на всех уровнях остается крайне актуальным, резюмировали спикеры на пресс-конференции.Читайте также на РИА Новости Крым:Синюю или красную: как включить мозг на 100%Новые схемы "развода": аферисты стали использовать нейросетьИлон Маск готовится к массовому производству человекоподобного робота

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Возможно ли обучить искусственный интеллект эмоциям: мнение крымских ученных Возможно ли обучить искусственный интеллект эмоциям: мнение крымских ученных 2023-02-02T18:30 true PT2M25S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

искусственный интеллект, крым, наука и технологии, кфу (крымский федеральный университет), марина руденко, владимир павленко, общество, видео