https://crimea.ria.ru/20221001/ilon-mask-gotovitsya-k-massovomu-proizvodstvu-chelovekopodobnogo-robota--1124685428.html

Илон Маск готовится к массовому производству человекоподобного робота

Илон Маск готовится к массовому производству человекоподобного робота - РИА Новости Крым, 01.10.2022

Илон Маск готовится к массовому производству человекоподобного робота

Илон Маск представил прототип робота-гуманоида Opimus, созданного выполнять за человека рутинную и опасную работу. Стоимость робота Tesla оценивает в 20... РИА Новости Крым, 01.10.2022

2022-10-01T14:58

2022-10-01T14:58

2022-10-01T15:00

наука и технологии

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Илон Маск представил прототип робота-гуманоида Opimus, созданного выполнять за человека рутинную и опасную работу. Стоимость робота Tesla оценивает в 20 миллионов долларов, передает Reuters.В пятницу антропоморфного робота по имени Optimus презентовал основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. По его словам, робот был разработан еще в феврале 2022 года.На презентации Optimus вышел к сидящем в зале зрителям и поприветствовал их жестами. На продемонстрированном Маском в ходе презентации видео, робот выполняет простые задачи – поливает растения, переносит коробки и металлические прутья на производственной станции в Калифорнии. В тоже время, глава Tesla убежден, что на самом деле Optimus более совершенен, а разработка этой модели может стать основой для масштабного производства.Reuters отмечает, что стремление компании создать работа для массового рынка отличает Tesla от других производителей человекоподобных роботов. В своих разработках Маск хочет вывести известную "крутыми автомобилями" компанию на новый уровень в области искусственного интеллекта.Для создания Optimus следующего поколения инженеры используют компоненты автомобилей Tesla – аккумуляторную батарею емкостью 2,3 кВт/ч, систему микросхем и приводы для управления конечностями.При этом агентство отмечает, что при установленной в 20 тысяч долларов стоимости робот от Tesla станет довольно дешевой рабочей силой: один доллар в час за 12 часов ежедневной работы робота в течение 4 лет. Сейчас аналогичные модели стоят около 100 тысяч долларов, пишет Reuters, ссылаясь на профессора робототехники из университета в Аризоне.Ранее член правления Национальной Ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская рассказала о перспективах развития промышленной робототехники в России.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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