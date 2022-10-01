https://crimea.ria.ru/20221001/ilon-mask-gotovitsya-k-massovomu-proizvodstvu-chelovekopodobnogo-robota--1124685428.html
Илон Маск готовится к массовому производству человекоподобного робота
Илон Маск готовится к массовому производству человекоподобного робота - РИА Новости Крым, 01.10.2022
Илон Маск готовится к массовому производству человекоподобного робота
Илон Маск представил прототип робота-гуманоида Opimus, созданного выполнять за человека рутинную и опасную работу. Стоимость робота Tesla оценивает в 20... РИА Новости Крым, 01.10.2022
2022-10-01T14:58
2022-10-01T14:58
2022-10-01T15:00
наука и технологии
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Илон Маск представил прототип робота-гуманоида Opimus, созданного выполнять за человека рутинную и опасную работу. Стоимость робота Tesla оценивает в 20 миллионов долларов, передает Reuters.В пятницу антропоморфного робота по имени Optimus презентовал основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. По его словам, робот был разработан еще в феврале 2022 года.На презентации Optimus вышел к сидящем в зале зрителям и поприветствовал их жестами. На продемонстрированном Маском в ходе презентации видео, робот выполняет простые задачи – поливает растения, переносит коробки и металлические прутья на производственной станции в Калифорнии. В тоже время, глава Tesla убежден, что на самом деле Optimus более совершенен, а разработка этой модели может стать основой для масштабного производства.Reuters отмечает, что стремление компании создать работа для массового рынка отличает Tesla от других производителей человекоподобных роботов. В своих разработках Маск хочет вывести известную "крутыми автомобилями" компанию на новый уровень в области искусственного интеллекта.Для создания Optimus следующего поколения инженеры используют компоненты автомобилей Tesla – аккумуляторную батарею емкостью 2,3 кВт/ч, систему микросхем и приводы для управления конечностями.При этом агентство отмечает, что при установленной в 20 тысяч долларов стоимости робот от Tesla станет довольно дешевой рабочей силой: один доллар в час за 12 часов ежедневной работы робота в течение 4 лет. Сейчас аналогичные модели стоят около 100 тысяч долларов, пишет Reuters, ссылаясь на профессора робототехники из университета в Аризоне.Ранее член правления Национальной Ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская рассказала о перспективах развития промышленной робототехники в России.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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наука и технологии, в мире
Илон Маск готовится к массовому производству человекоподобного робота
Tesla создала прототип робота-гуманоида и готовится к его массовому производству
14:58 01.10.2022 (обновлено: 15:00 01.10.2022) СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым.
Илон Маск представил прототип робота-гуманоида Opimus, созданного выполнять за человека рутинную и опасную работу. Стоимость робота Tesla оценивает в 20 миллионов долларов, передает
Reuters.
В пятницу антропоморфного робота по имени Optimus презентовал основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. По его словам, робот был разработан еще в феврале 2022 года.
На презентации Optimus вышел к сидящем в зале зрителям и поприветствовал их жестами. На продемонстрированном Маском в ходе презентации видео, робот выполняет простые задачи – поливает растения, переносит коробки и металлические прутья на производственной станции в Калифорнии. В тоже время, глава Tesla убежден, что на самом деле Optimus более совершенен, а разработка этой модели может стать основой для масштабного производства.
"Я думаю, что Optimus будет невероятным через 5 или 10 лет, просто сногсшибательным", – сказал Маск и добавил, что первые заказы компания готова принимать уже через 3-5 лет.
Reuters отмечает, что стремление компании создать работа для массового рынка отличает Tesla от других производителей человекоподобных роботов. В своих разработках Маск хочет вывести известную "крутыми автомобилями" компанию на новый уровень в области искусственного интеллекта.
"Мы пытаемся найти самый быстрый способ создать полезного робота, которого можно производить в больших количествах", – цитирует Маска Reuters.
Для создания Optimus следующего поколения инженеры используют компоненты автомобилей Tesla – аккумуляторную батарею емкостью 2,3 кВт/ч, систему микросхем и приводы для управления конечностями.
При этом агентство отмечает, что при установленной в 20 тысяч долларов стоимости робот от Tesla станет довольно дешевой рабочей силой: один доллар в час за 12 часов ежедневной работы робота в течение 4 лет. Сейчас аналогичные модели стоят около 100 тысяч долларов, пишет Reuters, ссылаясь на профессора робототехники из университета в Аризоне.
Ранее член правления Национальной Ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская рассказала
о перспективах развития промышленной робототехники в России.