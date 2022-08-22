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Роботы в России: перспективы и прогнозы от эксперта
Роботы в России: перспективы и прогнозы от эксперта - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Роботы в России: перспективы и прогнозы от эксперта
В связи с приостановкой производства и ухода с российского рынка компаний с современным роботизированным производством развитие промышленной робототехники в... РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T21:59
2022-08-22T21:59
2022-08-22T21:59
наука и технологии
экономика
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В связи с приостановкой производства и ухода с российского рынка компаний с современным роботизированным производством развитие промышленной робототехники в России в дальнейшем будет непростым. Такое мнение высказала член правления Национальной Ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская, пишет РИА Новости.По ее словам, сейчас "развитие промышленной робототехники в России будет не простым, потому что те индустрии, которые больше всего внедряли роботов, тот же автопром, сталкиваются со снижением спроса и трудностями поставок компонентов, что в том числе приводит к приостановке производств, ряд автопроизводителей с современным роботизированным производством объявили об уходе с российского рынка".Конюховская также отметила, что "беспилотники могут проще внедряться в зонах, где меньше присутствует человек, а значит, меньше неопределенностей, например, на полях, карьерах, на закрытых территориях, беспилотные технологии также могут внедряться для автоматизации железных дорог, все это довольно перспективные области"."Но все дело опять же в спросе, как и кем он будет обеспечиваться, и у кого есть достаточно средств, чтобы все это внедрять", — указала Конюховская.При этом, отвечая на вопрос о том, какие направления робототехники лучше всего финансируются из госбюджета, она отметила, что "если робототехника у нас будет поддерживаться и финансироваться, то скорее всего военная и для специального назначения, самой горячей темой в 2022 году стали беспилотные летательные аппараты, и туда будет направлено много внимания".
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наука и технологии, экономика, санкции против россии
Роботы в России: перспективы и прогнозы от эксперта
Будут ли в России свои роботы — мнение эксперта
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В связи с приостановкой производства и ухода с российского рынка компаний с современным роботизированным производством развитие промышленной робототехники в России в дальнейшем будет непростым. Такое мнение высказала член правления Национальной Ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская, пишет РИА Новости.
"Исторически так сложилось, что робототехника первой применялась в промышленности и развивалась там активнее всего. Это актуально и для мира, и для России", — обозначила Конюховская, говоря о том, какие области робототехники в России развиваются активнее всего.
По ее словам, сейчас "развитие промышленной робототехники в России будет не простым, потому что те индустрии, которые больше всего внедряли роботов, тот же автопром, сталкиваются со снижением спроса и трудностями поставок компонентов, что в том числе приводит к приостановке производств, ряд автопроизводителей с современным роботизированным производством объявили об уходе с российского рынка".
"Нужно смотреть на индустрии с массовым производством и стабильным спросом, та же пищевая промышленность, туда в целом роботы будут внедряться и дальше. Или, например, роботы для логистики и складов, для горнорудных работ есть интересные решения", — считает специалист.
Конюховская также отметила, что "беспилотники могут проще внедряться в зонах, где меньше присутствует человек, а значит, меньше неопределенностей, например, на полях, карьерах, на закрытых территориях, беспилотные технологии также могут внедряться для автоматизации железных дорог, все это довольно перспективные области".
"Но все дело опять же в спросе, как и кем он будет обеспечиваться, и у кого есть достаточно средств, чтобы все это внедрять", — указала Конюховская.
При этом, отвечая на вопрос о том, какие направления робототехники лучше всего финансируются из госбюджета, она отметила, что "если робототехника у нас будет поддерживаться и финансироваться, то скорее всего военная и для специального назначения, самой горячей темой в 2022 году стали беспилотные летательные аппараты, и туда будет направлено много внимания".