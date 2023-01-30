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Синюю или красную: как включить мозг на 100% - РИА Новости Крым, 29.01.2023
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Синюю или красную: как включить мозг на 100%
Синюю или красную: как включить мозг на 100% - РИА Новости Крым, 29.01.2023
Синюю или красную: как включить мозг на 100%
Директор по науке и технологиям Агентства Искусственного Интеллекта Роман Душкин в эфире радио "Спутник в Крыму" развеял миф о том, что человек в ничтожном... РИА Новости Крым, 29.01.2023
2023-01-30T08:46
2023-01-29T21:29
общество
радио "спутник в крыму"
крым
мнения
психология
здоровье
совет эксперта
роман душкин
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Директор по науке и технологиям Агентства Искусственного Интеллекта Роман Душкин - о том, как человек использует возможности своего мозга
Директор по науке и технологиям Агентства Искусственного Интеллекта Роман Душкин - о том, как человек использует возможности своего мозга
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Директор по науке и технологиям Агентства Искусственного Интеллекта Роман Душкин в эфире радио "Спутник в Крыму" развеял миф о том, что человек в ничтожном объеме использует возможности своего мозга."Это глубоко укоренившийся миф, который не нужно транслировать, - предупредил Душкин слушателей. - Вот эта цифра, 5-7 процентов, которая мелькает в литературе, говорит совсем о другом – сознательный опыт человека основан на том, что каждый конкретный момент времени нервное возбуждение охватывает только какую-то конкретную зону".Эксперт по искусственному интеллекту объяснил, что мозг человека весит 1,5 килограмма и потребляет около 20% всей получаемой с пищей энергии. Таким образом, с точки зрения естественного отбора, мозг и его ткани – крайне дорогой материал, и природа не стала бы создавать его, чтобы использовать лишь на несколько процентов."Мозг человека и любого животного используется на 100%, - повторил он. - В обратном случае, скорее всего, человек не смог бы жить, потому что гиперсинхронизация нервных тканей мозга ведет к эпилептическому приступу. То, как устроена нервная система, именно то, как она должна функционировать в том окружении, в котором мы живем. И именно это позволило нам как виду захватить все экологические ниши и стать одним из самых успешных".Читайте также на РИА Новости Крым:Как уровень образования, дружба и общение влияют на риск деменцииКак избыточный вес влияет на способности мозга – неврологВыбирай себе любой: нейробилоги назвали цвета для достижения успеха
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общество, крым, мнения, психология, здоровье, совет эксперта, роман душкин
Синюю или красную: как включить мозг на 100%

Эксперт по искусственному интеллекту Душкин развеял миф о возможностях мозга

08:46 30.01.2023
 
© © Fotolia/ adimasЧеловеческий мозг
Человеческий мозг
© © Fotolia/ adimas
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Директор по науке и технологиям Агентства Искусственного Интеллекта Роман Душкин в эфире радио "Спутник в Крыму" развеял миф о том, что человек в ничтожном объеме использует возможности своего мозга.
"Это глубоко укоренившийся миф, который не нужно транслировать, - предупредил Душкин слушателей. - Вот эта цифра, 5-7 процентов, которая мелькает в литературе, говорит совсем о другом – сознательный опыт человека основан на том, что каждый конкретный момент времени нервное возбуждение охватывает только какую-то конкретную зону".
Директор по науке и технологиям Агентства Искусственного Интеллекта Роман Душкин - о том, как человек использует возможности своего мозга
08:46
Эксперт по искусственному интеллекту объяснил, что мозг человека весит 1,5 килограмма и потребляет около 20% всей получаемой с пищей энергии. Таким образом, с точки зрения естественного отбора, мозг и его ткани – крайне дорогой материал, и природа не стала бы создавать его, чтобы использовать лишь на несколько процентов.
"Мозг человека и любого животного используется на 100%, - повторил он. - В обратном случае, скорее всего, человек не смог бы жить, потому что гиперсинхронизация нервных тканей мозга ведет к эпилептическому приступу. То, как устроена нервная система, именно то, как она должна функционировать в том окружении, в котором мы живем. И именно это позволило нам как виду захватить все экологические ниши и стать одним из самых успешных".
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