https://crimea.ria.ru/20230130/sinyuyu-ili-krasnuyu-kak-vklyuchit-mozg-na-100-1126587825.html

Синюю или красную: как включить мозг на 100%

Синюю или красную: как включить мозг на 100% - РИА Новости Крым, 29.01.2023

Синюю или красную: как включить мозг на 100%

Директор по науке и технологиям Агентства Искусственного Интеллекта Роман Душкин в эфире радио "Спутник в Крыму" развеял миф о том, что человек в ничтожном... РИА Новости Крым, 29.01.2023

2023-01-30T08:46

2023-01-30T08:46

2023-01-29T21:29

общество

радио "спутник в крыму"

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роман душкин

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Директор по науке и технологиям Агентства Искусственного Интеллекта Роман Душкин - о том, как человек использует возможности своего мозга Директор по науке и технологиям Агентства Искусственного Интеллекта Роман Душкин - о том, как человек использует возможности своего мозга audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Директор по науке и технологиям Агентства Искусственного Интеллекта Роман Душкин в эфире радио "Спутник в Крыму" развеял миф о том, что человек в ничтожном объеме использует возможности своего мозга."Это глубоко укоренившийся миф, который не нужно транслировать, - предупредил Душкин слушателей. - Вот эта цифра, 5-7 процентов, которая мелькает в литературе, говорит совсем о другом – сознательный опыт человека основан на том, что каждый конкретный момент времени нервное возбуждение охватывает только какую-то конкретную зону".Эксперт по искусственному интеллекту объяснил, что мозг человека весит 1,5 килограмма и потребляет около 20% всей получаемой с пищей энергии. Таким образом, с точки зрения естественного отбора, мозг и его ткани – крайне дорогой материал, и природа не стала бы создавать его, чтобы использовать лишь на несколько процентов."Мозг человека и любого животного используется на 100%, - повторил он. - В обратном случае, скорее всего, человек не смог бы жить, потому что гиперсинхронизация нервных тканей мозга ведет к эпилептическому приступу. То, как устроена нервная система, именно то, как она должна функционировать в том окружении, в котором мы живем. И именно это позволило нам как виду захватить все экологические ниши и стать одним из самых успешных".Читайте также на РИА Новости Крым:Как уровень образования, дружба и общение влияют на риск деменцииКак избыточный вес влияет на способности мозга – неврологВыбирай себе любой: нейробилоги назвали цвета для достижения успеха

https://crimea.ria.ru/20221020/kak-proverit-skorost-stareniya-mozga-1125004268.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, крым, мнения, психология, здоровье, совет эксперта, роман душкин