Рейтинг@Mail.ru
Синюю или красную: как включить мозг на 100% - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240130/sinyuyu-ili-krasnuyu-kak-vklyuchit-mozg-na-100-1126587825.html
Синюю или красную: как включить мозг на 100%
Синюю или красную: как включить мозг на 100% - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Синюю или красную: как включить мозг на 100%
Директор по науке и технологиям Агентства Искусственного Интеллекта Роман Душкин в эфире радио "Спутник в Крыму" развеял миф о том, что человек в ничтожном... РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T21:52
2024-01-30T21:52
общество
крым
мнения
психология
здоровье
совет эксперта
роман душкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110442/88/1104428837_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_0931bdb0b1be34d32177fbfd7eb71cd0.jpg
Директор по науке и технологиям Агентства Искусственного Интеллекта Роман Душкин - о том, как человек использует возможности своего мозга
Директор по науке и технологиям Агентства Искусственного Интеллекта Роман Душкин - о том, как человек использует возможности своего мозга
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Директор по науке и технологиям Агентства Искусственного Интеллекта Роман Душкин в эфире радио "Спутник в Крыму" развеял миф о том, что человек в ничтожном объеме использует возможности своего мозга."Это глубоко укоренившийся миф, который не нужно транслировать, - предупредил Душкин слушателей. - Вот эта цифра, 5-7 процентов, которая мелькает в литературе, говорит совсем о другом – сознательный опыт человека основан на том, что каждый конкретный момент времени нервное возбуждение охватывает только какую-то конкретную зону".Эксперт по искусственному интеллекту объяснил, что мозг человека весит 1,5 килограмма и потребляет около 20% всей получаемой с пищей энергии. Таким образом, с точки зрения естественного отбора, мозг и его ткани – крайне дорогой материал, и природа не стала бы создавать его, чтобы использовать лишь на несколько процентов."Мозг человека и любого животного используется на 100%, - повторил он. - В обратном случае, скорее всего, человек не смог бы жить, потому что гиперсинхронизация нервных тканей мозга ведет к эпилептическому приступу. То, как устроена нервная система, именно то, как она должна функционировать в том окружении, в котором мы живем. И именно это позволило нам как виду захватить все экологические ниши и стать одним из самых успешных".Читайте также на РИА Новости Крым:Как уровень образования, дружба и общение влияют на риск деменцииКак избыточный вес влияет на способности мозга – неврологВыбирай себе любой: нейробилоги назвали цвета для достижения успеха
https://crimea.ria.ru/20221020/kak-proverit-skorost-stareniya-mozga-1125004268.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110442/88/1104428837_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_ad5b769d38555e3ffd9a6827beda8f05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, крым, мнения, психология, здоровье, совет эксперта, роман душкин
Синюю или красную: как включить мозг на 100%

Эксперт по искусственному интеллекту развеял миф о возможностях мозга

21:52 30.01.2024
 
© © Fotolia/ adimasЧеловеческий мозг
Человеческий мозг
© © Fotolia/ adimas
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Директор по науке и технологиям Агентства Искусственного Интеллекта Роман Душкин в эфире радио "Спутник в Крыму" развеял миф о том, что человек в ничтожном объеме использует возможности своего мозга.
"Это глубоко укоренившийся миф, который не нужно транслировать, - предупредил Душкин слушателей. - Вот эта цифра, 5-7 процентов, которая мелькает в литературе, говорит совсем о другом – сознательный опыт человека основан на том, что каждый конкретный момент времени нервное возбуждение охватывает только какую-то конкретную зону".
Директор по науке и технологиям Агентства Искусственного Интеллекта Роман Душкин - о том, как человек использует возможности своего мозга
21:52
Эксперт по искусственному интеллекту объяснил, что мозг человека весит 1,5 килограмма и потребляет около 20% всей получаемой с пищей энергии. Таким образом, с точки зрения естественного отбора, мозг и его ткани – крайне дорогой материал, и природа не стала бы создавать его, чтобы использовать лишь на несколько процентов.
"Мозг человека и любого животного используется на 100%, - повторил он. - В обратном случае, скорее всего, человек не смог бы жить, потому что гиперсинхронизация нервных тканей мозга ведет к эпилептическому приступу. То, как устроена нервная система, именно то, как она должна функционировать в том окружении, в котором мы живем. И именно это позволило нам как виду захватить все экологические ниши и стать одним из самых успешных".
XI международный IT-форум в Ханты-Мансийске - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября 2022, 21:37
Как проверить скорость старения мозга
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как уровень образования, дружба и общение влияют на риск деменции
Как избыточный вес влияет на способности мозга – невролог
Выбирай себе любой: нейробилоги назвали цвета для достижения успеха
 
ОбществоКрымМненияПсихологияЗдоровьеСовет экспертаРоман Душкин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:31Буданов признал успехи российских войск в зоне СВО
23:05Главные события и заявления дня: 30 января
22:57Киев получит новейшие американские дальнобойные снаряды - СМИ
22:46Работа сайтов доменной зоны RU в России восстановлена
22:45Главные новости Крыма: 30 января
22:10Взрывы прогремели в Полтаве и Кременчуге - что известно
21:52Синюю или красную: как включить мозг на 100%
21:29ВСУ обстреляли Горловку кассетными натовскими снарядами
20:49Сбой в работе сайтов доменной зоны RU в России - что происходит
20:31Землетрясение в Таджикистане - что известно
20:28Крымская столица без света - где в среду пройдут отключения
20:17На арене бегемоты и верблюды: в Крым приехал цирк Гии Эрадзе - видео
19:52Три беспилотника сбиты на границе с Брянской областью
19:27Для чего Европа и Украина воюют с памятниками
18:52Результат уже не важен: эксперт объяснил смысл атак на Крым
18:2611 новых газовых котельных построят в Севастополе
18:01В России заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в 48 регионах
17:45В Харькове прогремела серия взрывов
17:29Реки в Крыму взяты под усиленный контроль МЧС из-за угрозы новых паводков
17:06Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту ВВП России до 2,6%
Лента новостейМолния