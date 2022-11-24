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Как избыточный вес влияет на способности мозга – невролог - РИА Новости Крым, 24.11.2022
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Как избыточный вес влияет на способности мозга – невролог
Как избыточный вес влияет на способности мозга – невролог - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Как избыточный вес влияет на способности мозга – невролог
Избыточный вес может стать причиной сбоя в работе мозга из-за "засорения" сосудов и недостатка кровоснабжения, возникающих вследствие нарушения обмена веществ... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T21:01
2022-11-24T21:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Избыточный вес может стать причиной сбоя в работе мозга из-за "засорения" сосудов и недостатка кровоснабжения, возникающих вследствие нарушения обмена веществ. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович.По словам специалиста, тучность является внешним проявлением метаболического синдрома, то есть целого комплекса патологий в организме, среди которых: гормональные нарушения, повышенный уровень сахара и холестерина в крови. Все это факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и, как следствие, нарушений мозгового кровообращения, отмечает специалист.Именно нехватка крови, поступающей в мозг, является одной из причин возникновения постоянно преследующей головной боли, поясняет Шахнович. Когда работа сосудистой системы нарушена, вылечиться от нее таблетками не получится, отметил врач, можно лишь уменьшить силу приступов, и то на время.Чтобы выяснить, связаны ли мигрени с ожирением, медик рекомендует пройти комплексное исследование крови, которое позволит, помимо прочего, определить ее жировой и показатели свертываемости. А также провести сосудистые исследования, в частности, дуплексное сканирование, чтобы исключить развитие атеросклероза.Ранее диетолог врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал простой способ похудеть во сне.
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совет эксперта, здоровье
Как избыточный вес влияет на способности мозга – невролог

Невролог Шахнович: избыточный вес вызывает нарушение работы мозга

21:01 24.11.2022
 
© Фото: pixabay.comТолстый живот
Толстый живот
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Избыточный вес может стать причиной сбоя в работе мозга из-за "засорения" сосудов и недостатка кровоснабжения, возникающих вследствие нарушения обмена веществ. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович.
По словам специалиста, тучность является внешним проявлением метаболического синдрома, то есть целого комплекса патологий в организме, среди которых: гормональные нарушения, повышенный уровень сахара и холестерина в крови. Все это факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и, как следствие, нарушений мозгового кровообращения, отмечает специалист.
"Клетки головного мозга питаются за счет кислорода, а его несет кровь <...> Метаболический синдром, который проявляется ожирением, приводит к системному атеросклерозу – это заболевание сосудов всего организма, когда сосуды теряют свою эластичность и становятся уязвимыми для отложений холестерина, или бляшек, что нарушает кровообращение многих органов, в том числе головного мозга", – объяснил врач.
Именно нехватка крови, поступающей в мозг, является одной из причин возникновения постоянно преследующей головной боли, поясняет Шахнович. Когда работа сосудистой системы нарушена, вылечиться от нее таблетками не получится, отметил врач, можно лишь уменьшить силу приступов, и то на время.
Чтобы выяснить, связаны ли мигрени с ожирением, медик рекомендует пройти комплексное исследование крови, которое позволит, помимо прочего, определить ее жировой и показатели свертываемости. А также провести сосудистые исследования, в частности, дуплексное сканирование, чтобы исключить развитие атеросклероза.
"Следить за составом и основными показателями крови нужно не только пациентам с ожирением, но и всем людям старше 35 лет", – рекомендовал врач.
Ранее диетолог врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал простой способ похудеть во сне.
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