https://crimea.ria.ru/20221124/kak-izbytochnyy-ves-vliyaet-na-sposobnosti-mozga--nevrolog--1125520748.html

Как избыточный вес влияет на способности мозга – невролог

Как избыточный вес влияет на способности мозга – невролог - РИА Новости Крым, 24.11.2022

Как избыточный вес влияет на способности мозга – невролог

Избыточный вес может стать причиной сбоя в работе мозга из-за "засорения" сосудов и недостатка кровоснабжения, возникающих вследствие нарушения обмена веществ... РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T21:01

2022-11-24T21:01

2022-11-24T21:01

совет эксперта

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/0a/1119244052_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_f61512cd3a022dce5d1cfcc863101e3b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Избыточный вес может стать причиной сбоя в работе мозга из-за "засорения" сосудов и недостатка кровоснабжения, возникающих вследствие нарушения обмена веществ. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович.По словам специалиста, тучность является внешним проявлением метаболического синдрома, то есть целого комплекса патологий в организме, среди которых: гормональные нарушения, повышенный уровень сахара и холестерина в крови. Все это факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и, как следствие, нарушений мозгового кровообращения, отмечает специалист.Именно нехватка крови, поступающей в мозг, является одной из причин возникновения постоянно преследующей головной боли, поясняет Шахнович. Когда работа сосудистой системы нарушена, вылечиться от нее таблетками не получится, отметил врач, можно лишь уменьшить силу приступов, и то на время.Чтобы выяснить, связаны ли мигрени с ожирением, медик рекомендует пройти комплексное исследование крови, которое позволит, помимо прочего, определить ее жировой и показатели свертываемости. А также провести сосудистые исследования, в частности, дуплексное сканирование, чтобы исключить развитие атеросклероза.Ранее диетолог врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал простой способ похудеть во сне.

https://crimea.ria.ru/20180123/1113599491.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, здоровье