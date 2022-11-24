https://crimea.ria.ru/20221124/kak-izbytochnyy-ves-vliyaet-na-sposobnosti-mozga--nevrolog--1125520748.html
Как избыточный вес влияет на способности мозга – невролог
Как избыточный вес влияет на способности мозга – невролог - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Как избыточный вес влияет на способности мозга – невролог
Избыточный вес может стать причиной сбоя в работе мозга из-за "засорения" сосудов и недостатка кровоснабжения, возникающих вследствие нарушения обмена веществ... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T21:01
2022-11-24T21:01
2022-11-24T21:01
совет эксперта
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/0a/1119244052_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_f61512cd3a022dce5d1cfcc863101e3b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Избыточный вес может стать причиной сбоя в работе мозга из-за "засорения" сосудов и недостатка кровоснабжения, возникающих вследствие нарушения обмена веществ. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович.По словам специалиста, тучность является внешним проявлением метаболического синдрома, то есть целого комплекса патологий в организме, среди которых: гормональные нарушения, повышенный уровень сахара и холестерина в крови. Все это факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и, как следствие, нарушений мозгового кровообращения, отмечает специалист.Именно нехватка крови, поступающей в мозг, является одной из причин возникновения постоянно преследующей головной боли, поясняет Шахнович. Когда работа сосудистой системы нарушена, вылечиться от нее таблетками не получится, отметил врач, можно лишь уменьшить силу приступов, и то на время.Чтобы выяснить, связаны ли мигрени с ожирением, медик рекомендует пройти комплексное исследование крови, которое позволит, помимо прочего, определить ее жировой и показатели свертываемости. А также провести сосудистые исследования, в частности, дуплексное сканирование, чтобы исключить развитие атеросклероза.Ранее диетолог врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал простой способ похудеть во сне.
https://crimea.ria.ru/20180123/1113599491.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/0a/1119244052_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_ad7f07a0fa3b23b51b38a8b16d967568.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет эксперта, здоровье
Как избыточный вес влияет на способности мозга – невролог
Невролог Шахнович: избыточный вес вызывает нарушение работы мозга
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым
. Избыточный вес может стать причиной сбоя в работе мозга из-за "засорения" сосудов и недостатка кровоснабжения, возникающих вследствие нарушения обмена веществ. Об этом в интервью радио Sputnik
сообщил доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович.
По словам специалиста, тучность является внешним проявлением метаболического синдрома, то есть целого комплекса патологий в организме, среди которых: гормональные нарушения, повышенный уровень сахара и холестерина в крови. Все это факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и, как следствие, нарушений мозгового кровообращения, отмечает специалист.
"Клетки головного мозга питаются за счет кислорода, а его несет кровь <...> Метаболический синдром, который проявляется ожирением, приводит к системному атеросклерозу – это заболевание сосудов всего организма, когда сосуды теряют свою эластичность и становятся уязвимыми для отложений холестерина, или бляшек, что нарушает кровообращение многих органов, в том числе головного мозга", – объяснил врач.
Именно нехватка крови, поступающей в мозг, является одной из причин возникновения постоянно преследующей головной боли, поясняет Шахнович. Когда работа сосудистой системы нарушена, вылечиться от нее таблетками не получится, отметил врач, можно лишь уменьшить силу приступов, и то на время.
Чтобы выяснить, связаны ли мигрени с ожирением, медик рекомендует пройти комплексное исследование крови, которое позволит, помимо прочего, определить ее жировой и показатели свертываемости. А также провести сосудистые исследования, в частности, дуплексное сканирование, чтобы исключить развитие атеросклероза.
"Следить за составом и основными показателями крови нужно не только пациентам с ожирением, но и всем людям старше 35 лет", – рекомендовал врач.
Ранее диетолог врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал простой способ похудеть во сне.