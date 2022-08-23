Диетолог назвал простой способ похудеть во сне
Диетолог Гинзбург рассказал, как можно похудеть во сне
© Pixabay / Victoria_ArtДевушка в постели
© Pixabay / Victoria_Art
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Похудеть во сне вполне реально, но только при соблюдении правильного образа жизни. Об этом со ссылкой на врача-диетолога, доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга сообщает "Вечерняя Москва".
По его словам, разработкой такой программы более 20 лет занималась американский врач-диетолог Кэролайн Аповиан.
"Человек всегда худеет во сне, потому что ничего не ест, а энергию тратит. Часть энергии реализуется из запасов. Формально мы все худеем во сне. При этом я не могу назвать какую-либо хитрую схему такого типа похудения. Однако если человек не высыпается, плохо спит, у него сон неполноценный, прерывистый, то он ни за что не похудеет. Одна из норм похудения — это нормализация сна. Но это норма не самостоятельная и не самодостаточная", — отметил Гинзбург.
Для полноценного похудения также необходимо скорректировать питание и свой образ жизни, добавил врач. Также ускорят процесс снижения массы тела приправы и специи, в частности, имбирь.
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