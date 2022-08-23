Диетолог назвал простой способ похудеть во сне

"Человек всегда худеет во сне, потому что ничего не ест, а энергию тратит. Часть энергии реализуется из запасов. Формально мы все худеем во сне. При этом я не могу назвать какую-либо хитрую схему такого типа похудения. Однако если человек не высыпается, плохо спит, у него сон неполноценный, прерывистый, то он ни за что не похудеет. Одна из норм похудения — это нормализация сна. Но это норма не самостоятельная и не самодостаточная", — отметил Гинзбург.