Какие продукты спасают от головной боли
Диетолог рассказала, какие продукты спасают от головной боли
© Фото: pixabay.comБолит голова
© Фото: pixabay.com
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Благодаря высокому содержанию воды, магния и калия арбуз поможет устранить обезвоживание, которое способно привести к мигреням и головной боли. Такое мнение высказала врач-диетолог Людмила Денисенко, пишет "Комсомольская Правда".
"Некоторые врачи отмечают, что об обезвоживании говорят хронические запоры, "синдром перемежающейся хромоты" (боли в ногах при ходьбе), мигрень и головные боли при похмелье, а также боли в сердце при ходьбе (их называют ангинозные боли). Поэтому первой рекомендацией при таких состояниях должно быть налаживание питьевого режима, — считает диетолог.
Денисенко подчеркнула, что продукты с высоким содержанием калия и магния способны избавить от головной боли и послужить профилактикой ее появления. Одним из таких продуктов является арбуз, так как он содержит в себе много воды, магния и калия.
"Также много калия содержится в свежем картофеле, запеченном с кожурой. А чемпионами по содержанию магния стали тыквенные семечки и миндаль. А еще в тыквенных семечках очень много цинка, который вместе с фосфором нормализует работу головного мозга. В миндале много витамина В2, который рекомендуют при лечении и профилактике мигреней", — говорится в статье.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, по мнению врача-эндокринолога Татьяны Филипповой, страдающим диабетом людям можно есть большинство фруктов и ягод, однако при планировании рациона важно учитывать тип заболевания.
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