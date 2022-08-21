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Какие продукты спасают от головной боли - РИА Новости Крым, 21.08.2022
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Какие продукты спасают от головной боли
Какие продукты спасают от головной боли - РИА Новости Крым, 21.08.2022
Какие продукты спасают от головной боли
Благодаря высокому содержанию воды, магния и калия арбуз поможет устранить обезвоживание, которое способно привести к мигреням и головной боли. Такое мнение... РИА Новости Крым, 21.08.2022
2022-08-21T19:35
2022-08-21T19:35
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Благодаря высокому содержанию воды, магния и калия арбуз поможет устранить обезвоживание, которое способно привести к мигреням и головной боли. Такое мнение высказала врач-диетолог Людмила Денисенко, пишет "Комсомольская Правда".Денисенко подчеркнула, что продукты с высоким содержанием калия и магния способны избавить от головной боли и послужить профилактикой ее появления. Одним из таких продуктов является арбуз, так как он содержит в себе много воды, магния и калия."Также много калия содержится в свежем картофеле, запеченном с кожурой. А чемпионами по содержанию магния стали тыквенные семечки и миндаль. А еще в тыквенных семечках очень много цинка, который вместе с фосфором нормализует работу головного мозга. В миндале много витамина В2, который рекомендуют при лечении и профилактике мигреней", — говорится в статье.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, по мнению врача-эндокринолога Татьяны Филипповой, страдающим диабетом людям можно есть большинство фруктов и ягод, однако при планировании рациона важно учитывать тип заболевания.
https://crimea.ria.ru/20220116/anesteziolog-rasskazal-o-sposobakh-kontrolirovat-migren--1122053722.html
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здоровье, совет эксперта
Какие продукты спасают от головной боли

Диетолог рассказала, какие продукты спасают от головной боли

19:35 21.08.2022
 
© Фото: pixabay.comБолит голова
Болит голова
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Благодаря высокому содержанию воды, магния и калия арбуз поможет устранить обезвоживание, которое способно привести к мигреням и головной боли. Такое мнение высказала врач-диетолог Людмила Денисенко, пишет "Комсомольская Правда".
"Некоторые врачи отмечают, что об обезвоживании говорят хронические запоры, "синдром перемежающейся хромоты" (боли в ногах при ходьбе), мигрень и головные боли при похмелье, а также боли в сердце при ходьбе (их называют ангинозные боли). Поэтому первой рекомендацией при таких состояниях должно быть налаживание питьевого режима, — считает диетолог.
Денисенко подчеркнула, что продукты с высоким содержанием калия и магния способны избавить от головной боли и послужить профилактикой ее появления. Одним из таких продуктов является арбуз, так как он содержит в себе много воды, магния и калия.
"Также много калия содержится в свежем картофеле, запеченном с кожурой. А чемпионами по содержанию магния стали тыквенные семечки и миндаль. А еще в тыквенных семечках очень много цинка, который вместе с фосфором нормализует работу головного мозга. В миндале много витамина В2, который рекомендуют при лечении и профилактике мигреней", — говорится в статье.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, по мнению врача-эндокринолога Татьяны Филипповой, страдающим диабетом людям можно есть большинство фруктов и ягод, однако при планировании рациона важно учитывать тип заболевания.
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