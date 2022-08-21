https://crimea.ria.ru/20220821/kakie-produkty-spasayut-ot-golovnoy-boli-1124201082.html

Какие продукты спасают от головной боли

Какие продукты спасают от головной боли - РИА Новости Крым, 21.08.2022

Какие продукты спасают от головной боли

Благодаря высокому содержанию воды, магния и калия арбуз поможет устранить обезвоживание, которое способно привести к мигреням и головной боли. Такое мнение... РИА Новости Крым, 21.08.2022

2022-08-21T19:35

2022-08-21T19:35

2022-08-21T19:35

здоровье

совет эксперта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/0f/1119151698_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_c15b86e338878cbcfbf685995c31c151.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Благодаря высокому содержанию воды, магния и калия арбуз поможет устранить обезвоживание, которое способно привести к мигреням и головной боли. Такое мнение высказала врач-диетолог Людмила Денисенко, пишет "Комсомольская Правда".Денисенко подчеркнула, что продукты с высоким содержанием калия и магния способны избавить от головной боли и послужить профилактикой ее появления. Одним из таких продуктов является арбуз, так как он содержит в себе много воды, магния и калия."Также много калия содержится в свежем картофеле, запеченном с кожурой. А чемпионами по содержанию магния стали тыквенные семечки и миндаль. А еще в тыквенных семечках очень много цинка, который вместе с фосфором нормализует работу головного мозга. В миндале много витамина В2, который рекомендуют при лечении и профилактике мигреней", — говорится в статье.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, по мнению врача-эндокринолога Татьяны Филипповой, страдающим диабетом людям можно есть большинство фруктов и ягод, однако при планировании рациона важно учитывать тип заболевания.

https://crimea.ria.ru/20220116/anesteziolog-rasskazal-o-sposobakh-kontrolirovat-migren--1122053722.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, совет эксперта