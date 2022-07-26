https://crimea.ria.ru/20220726/dietolog-rasskazala-kakie-frukty-mozhno-diabetikam-1123951386.html

Диетолог рассказала, какие фрукты можно диабетикам

Диетолог рассказала, какие фрукты можно диабетикам - РИА Новости Крым, 26.07.2022

Диетолог рассказала, какие фрукты можно диабетикам

Страдающим диабетом людям можно есть большинство фруктов и ягод, однако при планировании рациона важно учитывать тип заболевания. Об этом в комментарии "Пятому... РИА Новости Крым, 26.07.2022

2022-07-26T08:03

2022-07-26T08:03

2022-07-26T08:03

общество

здоровье

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Страдающим диабетом людям можно есть большинство фруктов и ягод, однако при планировании рациона важно учитывать тип заболевания. Об этом в комментарии "Пятому каналу" рассказала врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова.Она рекомендует больным диабетом, особенно второго типа, есть фрукты и ягоды маленькими порциями, поскольку этот недуг несет риск развития ожирения. Для пациентов на инсулинотерапии или с диабетом первого типа ограничения практически отсутствуют.Ранее диетолог Гинзбург заявил, что в жару не стоит пить сладкие напитки и алкоголь. Последний, по его словам, резко повышает нагрузку на сердце и в то же время снижает энергетику сердечной мышцы.

https://crimea.ria.ru/20220215/uchenye-nazvali-dostupnyy-produkt-ot-diabeta-1122366534.html

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2022

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