https://crimea.ria.ru/20220726/dietolog-rasskazala-kakie-frukty-mozhno-diabetikam-1123951386.html
Диетолог рассказала, какие фрукты можно диабетикам
Диетолог рассказала, какие фрукты можно диабетикам - РИА Новости Крым, 26.07.2022
Диетолог рассказала, какие фрукты можно диабетикам
Страдающим диабетом людям можно есть большинство фруктов и ягод, однако при планировании рациона важно учитывать тип заболевания. Об этом в комментарии "Пятому... РИА Новости Крым, 26.07.2022
2022-07-26T08:03
2022-07-26T08:03
2022-07-26T08:03
общество
здоровье
совет эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/11/1118626917_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5e8b70b3dad7a0d98ce3d40304d0a803.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Страдающим диабетом людям можно есть большинство фруктов и ягод, однако при планировании рациона важно учитывать тип заболевания. Об этом в комментарии "Пятому каналу" рассказала врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова.Она рекомендует больным диабетом, особенно второго типа, есть фрукты и ягоды маленькими порциями, поскольку этот недуг несет риск развития ожирения. Для пациентов на инсулинотерапии или с диабетом первого типа ограничения практически отсутствуют.Ранее диетолог Гинзбург заявил, что в жару не стоит пить сладкие напитки и алкоголь. Последний, по его словам, резко повышает нагрузку на сердце и в то же время снижает энергетику сердечной мышцы.
https://crimea.ria.ru/20220215/uchenye-nazvali-dostupnyy-produkt-ot-diabeta-1122366534.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/11/1118626917_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_f74b673146616acf455b89cfccb30f82.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье, совет эксперта
Диетолог рассказала, какие фрукты можно диабетикам
Диетолог Филиппова: людям с диабетом можно есть большинство фруктов и ягод