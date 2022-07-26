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Диетолог рассказала, какие фрукты можно диабетикам - РИА Новости Крым, 26.07.2022
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Диетолог рассказала, какие фрукты можно диабетикам
Диетолог рассказала, какие фрукты можно диабетикам - РИА Новости Крым, 26.07.2022
Диетолог рассказала, какие фрукты можно диабетикам
Страдающим диабетом людям можно есть большинство фруктов и ягод, однако при планировании рациона важно учитывать тип заболевания. Об этом в комментарии "Пятому... РИА Новости Крым, 26.07.2022
2022-07-26T08:03
2022-07-26T08:03
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Страдающим диабетом людям можно есть большинство фруктов и ягод, однако при планировании рациона важно учитывать тип заболевания. Об этом в комментарии "Пятому каналу" рассказала врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова.Она рекомендует больным диабетом, особенно второго типа, есть фрукты и ягоды маленькими порциями, поскольку этот недуг несет риск развития ожирения. Для пациентов на инсулинотерапии или с диабетом первого типа ограничения практически отсутствуют.Ранее диетолог Гинзбург заявил, что в жару не стоит пить сладкие напитки и алкоголь. Последний, по его словам, резко повышает нагрузку на сердце и в то же время снижает энергетику сердечной мышцы.
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общество, здоровье, совет эксперта
Диетолог рассказала, какие фрукты можно диабетикам

Диетолог Филиппова: людям с диабетом можно есть большинство фруктов и ягод

08:03 26.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВиноград
Виноград - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Страдающим диабетом людям можно есть большинство фруктов и ягод, однако при планировании рациона важно учитывать тип заболевания. Об этом в комментарии "Пятому каналу" рассказала врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова.
Она рекомендует больным диабетом, особенно второго типа, есть фрукты и ягоды маленькими порциями, поскольку этот недуг несет риск развития ожирения. Для пациентов на инсулинотерапии или с диабетом первого типа ограничения практически отсутствуют.
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"Фрукты должны быть умеренные, особенно с большим содержанием сахара. Это виноград, это хурма, это арбузы, дыни. Это очень сладкие ягоды, бананы", - пояснила врач.
Ранее диетолог Гинзбург заявил, что в жару не стоит пить сладкие напитки и алкоголь. Последний, по его словам, резко повышает нагрузку на сердце и в то же время снижает энергетику сердечной мышцы.
 
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