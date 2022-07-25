https://crimea.ria.ru/20220725/pochemu-alkogol-i-sladkie-gazirovki-nelzya-pit-v-zharu---dietolog-1123930139.html

Почему алкоголь и сладкие газировки нельзя пить в жару - диетолог

Почему алкоголь и сладкие газировки нельзя пить в жару - диетолог - РИА Новости Крым, 24.07.2022

Почему алкоголь и сладкие газировки нельзя пить в жару - диетолог

В жару следует полностью отказаться от алкоголя, а также исключить ледяные и слишком сладкие напитки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доктор... РИА Новости Крым, 24.07.2022

2022-07-25T08:11

2022-07-25T08:11

2022-07-24T12:56

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. В жару следует полностью отказаться от алкоголя, а также исключить ледяные и слишком сладкие напитки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург.Слишком холодные напитки, по его словам, чреваты простудными заболеваниями и даже ангиной, поскольку таким образом миндалины и глотка получают локальное переохлаждение. А вот сладкие газировки могут не только привести к ожирению, но и вызвать стресс."В сладкой газировке огромное содержание сахара, который имеет свойство очень быстро всасываться. В какой-то момент его концентрация становится очень большой - это для организма стресс, выбрасывается гормон кортизол, как следствие снижается работоспособность, повышается тревожность, возникает нервозность. Помочь себе ненадолго можно следующей порцией сахара, поэтому человеку снова и снова хочется сладкой воды - это нехороший наркотический эффект", - говорит доктор.Самым правильным напитком он называет обыкновенную воду. Также допускает употребление минеральной воды без газа, а еще советует домашние лимонады, которые можно готовить из воды, мяты, лимона и имбиря, зеленые и травяные чаи из чабреца и мелиссы.Тем, кто страдает пониженным давлением, Гинзбург также рекомендует пить немного подсоленную воду."Мы в жару теряем много воды. Если мы восполняем жидкость без учета соли, то через какое-то время у нас может случиться так называемое водное отравление, когда снижается количество натрия в крови и начинает падать артериальное давление. Человек при попытке встать начинает испытывать головокружение, слабость. Поэтому людям, склонным к пониженному артериальному давлению, рекомендовано добавлять в воду немного соли", - заключил специалист.Ранее диетолога Сидни Грин предупредила, что употребление напитков с высоким содержанием алкоголя или сахара приводит к обезвоживанию и головным болям.

https://crimea.ria.ru/20220607/kak-prigotovit-poleznuyu-chudo-vodu-ot-zhary---dietolog-1123455370.html

https://crimea.ria.ru/20220418/ostorozhno--vino-komu-i-kogda-stoit-otkazatsya-ot-napitka-1122975692.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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