https://crimea.ria.ru/20220716/kakie-napitki-privodyat-k-obezvozhivaniyu-organizma-i-golovnym-bolyam-1123867290.html

Какие напитки приводят к обезвоживанию организма и головным болям

Какие напитки приводят к обезвоживанию организма и головным болям - РИА Новости Крым, 16.07.2022

Какие напитки приводят к обезвоживанию организма и головным болям

Употребление напитков с высоким содержанием алкоголя или сахара приводит к обезвоживанию и головным болям. Об этом со ссылкой на диетолога Сидни Грин пишет... РИА Новости Крым, 16.07.2022

2022-07-16T19:19

2022-07-16T19:19

2022-07-16T19:19

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Употребление напитков с высоким содержанием алкоголя или сахара приводит к обезвоживанию и головным болям. Об этом со ссылкой на диетолога Сидни Грин пишет издание Eat This, Not That.По словам Грин, которые приводит Lenta.ru, популярные напитки вызывают головную боль и вредят организму. Среди них – алкоголь и фруктовые соки.Так, алкогольные напитки являются мочегонным средством и способствуют потере жидкости. Особо сильным эффектом обладают пиво и вино – они ведут к обезвоживанию и головным болям.Навредить могут и фруктовые соки, которые содержат много сахара, что, в свою очередь, напрямую влияет на нервную систему и уровень сахара в крови, считает эксперт.Следующие в списке – энергетические напитки."Хотя такой напиток может взбодрить вас на час или два, когда его эффект пройдет, вас может ждать головная боль и усталость из-за обезвоживающей природы кофеина и сахара", — утверждает Грин.Кроме того, к головной боли может привести избыточное употребление кофе. Напиток также содержит, который сужает кровеносные сосуды. При этом, когда он выводится из организма, сосуды расширяются – увеличивается давление кровотока. Такой процесс, называемый "синдромом отмены", тоже может привести к головной боли.Ранее ученые назвали пять самых вредных для организма продуктов.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье