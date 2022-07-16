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Какие напитки приводят к обезвоживанию организма и головным болям
Какие напитки приводят к обезвоживанию организма и головным болям - РИА Новости Крым, 16.07.2022
Какие напитки приводят к обезвоживанию организма и головным болям
Употребление напитков с высоким содержанием алкоголя или сахара приводит к обезвоживанию и головным болям. Об этом со ссылкой на диетолога Сидни Грин пишет... РИА Новости Крым, 16.07.2022
2022-07-16T19:19
2022-07-16T19:19
2022-07-16T19:19
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Употребление напитков с высоким содержанием алкоголя или сахара приводит к обезвоживанию и головным болям. Об этом со ссылкой на диетолога Сидни Грин пишет издание Eat This, Not That.По словам Грин, которые приводит Lenta.ru, популярные напитки вызывают головную боль и вредят организму. Среди них – алкоголь и фруктовые соки.Так, алкогольные напитки являются мочегонным средством и способствуют потере жидкости. Особо сильным эффектом обладают пиво и вино – они ведут к обезвоживанию и головным болям.Навредить могут и фруктовые соки, которые содержат много сахара, что, в свою очередь, напрямую влияет на нервную систему и уровень сахара в крови, считает эксперт.Следующие в списке – энергетические напитки."Хотя такой напиток может взбодрить вас на час или два, когда его эффект пройдет, вас может ждать головная боль и усталость из-за обезвоживающей природы кофеина и сахара", — утверждает Грин.Кроме того, к головной боли может привести избыточное употребление кофе. Напиток также содержит, который сужает кровеносные сосуды. При этом, когда он выводится из организма, сосуды расширяются – увеличивается давление кровотока. Такой процесс, называемый "синдромом отмены", тоже может привести к головной боли.Ранее ученые назвали пять самых вредных для организма продуктов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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здоровье
Какие напитки приводят к обезвоживанию организма и головным болям
Диетолог Грин: алкоголь и сахар в напитках приводят к обезвоживанию и головным болям
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Употребление напитков с высоким содержанием алкоголя или сахара приводит к обезвоживанию и головным болям. Об этом со ссылкой на диетолога Сидни Грин пишет издание Eat This, Not That.
По словам Грин, которые приводит Lenta.ru
, популярные напитки вызывают головную боль и вредят организму. Среди них – алкоголь и фруктовые соки.
Так, алкогольные напитки являются мочегонным средством и способствуют потере жидкости. Особо сильным эффектом обладают пиво и вино – они ведут к обезвоживанию и головным болям.
Навредить могут и фруктовые соки, которые содержат много сахара, что, в свою очередь, напрямую влияет на нервную систему и уровень сахара в крови, считает эксперт.
"Употребление сока в чистом виде (без еды или другой жидкости) провоцирует быстрые колебания уровня сахара в организме, а это может способствовать головной боли", – сказала она.
Следующие в списке – энергетические напитки.
"Хотя такой напиток может взбодрить вас на час или два, когда его эффект пройдет, вас может ждать головная боль и усталость из-за обезвоживающей природы кофеина и сахара", — утверждает Грин.
Кроме того, к головной боли может привести избыточное употребление кофе. Напиток также содержит, который сужает кровеносные сосуды. При этом, когда он выводится из организма, сосуды расширяются – увеличивается давление кровотока. Такой процесс, называемый "синдромом отмены", тоже может привести к головной боли.
Ранее
ученые назвали пять самых вредных для организма продуктов.