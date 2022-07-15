https://crimea.ria.ru/20220715/est-nelzya-isklyuchit-ot-kakikh-produktov-stoit-otkazatsya-1123847567.html

Есть нельзя исключить: от каких продуктов стоит отказаться

Есть нельзя исключить: от каких продуктов стоит отказаться - РИА Новости Крым, 15.07.2022

Есть нельзя исключить: от каких продуктов стоит отказаться

В меньшей степени на продолжительность и качество жизни влияет употребление переработанного и красного мяса, а в большей – соль. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T07:41

2022-07-15T07:41

2022-07-15T07:41

здоровье

зож

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В меньшей степени на продолжительность и качество жизни влияет употребление переработанного и красного мяса, а в большей – соль. Об этом со ссылкой на опубликованное в медицинском журнале Lancet пишет "Российская газета".В топ-5 продуктов, употребление которых стоит исключить из рациона, вошли готовые котлеты, сосиски и колбасы (все виды переработанного мяса – прим.), красное мясо (говядина, свинина, баранина, конина, бедра и голени птиц – прим.), сладкие напитки – газировка и коктейли. На втором месте списка, то есть самые вредные для организма продукты, траснжиры, которые в большом количестве содержаться в сладостях с продолжительным сроком годности.Первое место занимает соль – самый распространенный пищевой продукт, который есть на полке каждой кухни. Именно он, по мнению ученых Lancent, оказывает наиболее негативное влияние на здоровье человеческого организма.Ранее невролог перечислил продукты, способные вызывать мигрень.

https://crimea.ria.ru/20220713/tyazheloe-utro-kakie-produkty-vredny-dlya-zavtraka-1123822992.html

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здоровье, зож