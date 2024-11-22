https://crimea.ria.ru/20241122/preduprezhdenie-moskvy-zapadu-i-sryv-kampanii-vsu-glavnoe-za-22-noyabrya-1142071311.html

Предупреждение Москвы Западу и срыв кампании ВСУ: главное за 22 ноября

Предупреждение Москвы Западу и срыв кампании ВСУ: главное за 22 ноября - РИА Новости Крым, 22.11.2024

Предупреждение Москвы Западу и срыв кампании ВСУ: главное за 22 ноября

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что Россия имеет право наносить удары по военным объектам НАТО. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о срыве... РИА Новости Крым, 22.11.2024

2024-11-22T22:55

2024-11-22T22:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что Россия имеет право наносить удары по военным объектам НАТО. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о срыве военной кампании ВСУ на 2025 год. Российские войска освободили Новодмитровку в ДНР. В Россию вернулись 46 жителей Курской области, которых ранее вывезли украинские боевики. Аграриям Херсонщины компенсируют ущерб от подрыва Каховской ГЭС. На развитие Крыма и Севастополя в ближайшие три года выделят 316 миллиардов рублей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удар "Орешником" и предупреждение ЗападуПрезидент России Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны и представителями ОПК по применению ракетных систем "Орешник". Глава государства отметил, что Россия продолжит испытания комплекса, и заверил, что запас систем "Орешник" у РФ имеется. Путин подчеркнул, что "Орешник" при массированном применении по объектам противника будет сопоставим с оружием стратегического назначения, но эта ракетная система не является средством массового поражения. Он добавил, что решение по серийному производству "Орешника" принято и практически организовано. Более того, уже готовятся к испытаниям несколько подобных ракетных систем. Подобные "Орешнику" системы могут появиться у других стран, но это будет завтра или через год. Важно, что у России она есть сегодня, подчеркнул президент.Минобороны России подтвердило, что баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", которую впервые применили в боевых условиях накануне, успешно поразила цель в Днепропетровске. Все боевые блоки ракеты достигли объекта поражения.Председатель Госдумы Вячеслав Володин по этому поводу заявил, что Россия имеет полное право использовать свое вооружение против военных объектов тех государств, которые ее атакуют.Он опроверг доводы некоторых западных политиков о том, что РФ якобы не посмеет нанести такие удары. Спикер Госдумы подчеркнул, что Россия готова к любому развитию событий.Лучшие части ВСУ перемолотыМинистр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе рабочего совещания на пункте управления группировки войск "Север" заявил, что Вооруженные силы России "перемололи лучшие части" ВСУ и по сути сорвали всю военную кампанию Киева на 2025 год.Глава оборонного ведомства заслушал доклады командования группировки "Север" по текущей обстановке, обеспечению войск и ходе выполнения боевых задач. Также обсуждались особенности применения оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и беспилотников в зоне ответственности группировки.Освобожден очередной населенный пункт в ДонбассеБойцы группировки войск "Центр" Вооруженных сил России освободили населенный пункт Новодмитровка в Донецкой Народной Республике.В целом за прошедшую неделю военнослужащие группировки также освободили Ленинское, Новоалексеевку, Новоселидовку и Ильинку.Потери ВСУ за неделю составили почти 14 тысяч боевиков.В Россию вернулись 46 жителей Курской областиУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в результате переговорного процесса в Россию из Украины вернулись 46 жителей Курской области, которых ранее насильно вывезли боевики ВСУ после нападения на регион в августе этого года.По словам омбудсмена, среди возвращенных в Россию граждан – 12 детей, в том числе один новорожденный, один – до трех лет, а также инвалид-колясочник.Данная гуманитарная акция стала возможной благодаря взаимодействию с администрацией президента России, Минобороны РФ, МИД России, спецслужбами, а также компетентными государственными органами Белоруссии, уточнила Москалькова.Аграрии Херсонщины получат компенсациюДо конца этого года сельхозтоваропроизводители из Херсонской области получат компенсацию за ущерб от крупномасштабного наводнения, вызванного диверсией на Каховской ГЭС, сообщили в правительстве России.Средства поступят из резервного фонда кабмина.Выплаты получат 596 пострадавших частных предпринимателей, сельхозпредприятий, а также граждане, которые вели личное подсобное хозяйство.316 миллиардов для Крыма и СевастополяНа реализацию госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя в федеральном бюджете на 2025-2027 годы заложены 316 млрд рублей, сообщил эфире радио "Спутник в Крыму" депутат Госдумы Леонид Ивлев.По словам парламентария, в принятом накануне Госдумой федеральном бюджете предусмотрено финансирование по самым разным направлениям. Самые главные из них: выполнение всех социальных обязательств перед народом, обеспечение национальной обороны страны и достижение технологического суверенитета.

https://crimea.ria.ru/20241122/oreshnik-sposoben-porazhat-tseli-vo-vsey-evrope--komanduyuschiy-rvsn-1142074120.html

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https://crimea.ria.ru/20241122/putin-rasskazal-o-situatsii-v-zone-svo-1142073856.html

https://crimea.ria.ru/20241122/vozmozhnyy-udar-oreshnikom-po-evrope---ekspert-nazval-veroyatnye-tseli--1142059380.html

https://crimea.ria.ru/20241122/lukashenko-poobeschal-otklyuchit-internet-v-sluchae-massovykh-protestov-1142065220.html

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