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Ливни со снегом и декабрьская температура: погода в Крыму на выходных

Ливни со снегом и декабрьская температура: погода в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 22.11.2024

Ливни со снегом и декабрьская температура: погода в Крыму на выходных

В субботу в Крыму пройдут сильные ливни, которые к воскресенью смешаются со снегом на фоне декабрьских температур. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 22.11.2024

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2024-11-22T21:10

2024-11-22T21:10

радио "спутник в крыму"

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

крымская погода

погода в крыму

штормовое предупреждение

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму пройдут сильные ливни, которые к воскресенью смешаются со снегом на фоне декабрьских температур. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.После небольшой пятничной погодной передышки в субботу Крым окажется в теплом секторе циклона и небо снова затянут облака. Ночью температура воздуха составит +10… +15, местами пройдут дожди на севере и северо-западе полуострова.Температура в первой половине дня в субботу успеет повыситься до +11… +16. Но уже после обеда начнется вторжение холодного воздуха полярного происхождения, и к вечеру термометры покажут +3… +8."Естественно, прохождение холодного фронта будет сопровождаться вновь штормовым ветром. Не таким сильным, как в четверг. Тем не менее его порывы будут достигать опасных 15-20 м/с", – предупредил Тишковец.Холодный северо-западный ветер немного утихнет в ночь на воскресенье, до 7-12 м/с. При этом вал холода усилится, и ливни начнут местами переходить в заряды мокрого снега."В горах – чистый снег и формирование снежного покрова. Температура -1… +4", – уточнил Тишковец.Днем в воскресенье остатки циклона начнут перемещаться на Кубань. Однако местами в Крыму еще могут выпадать незначительные смешанные осадки.Погода весь день будет слякотной, сырой и ветреной, но без штормовых показателей и при температуре от 0 до +5.Ранее в МЧС Крыма предупредили, что в ночь на субботу, 23 ноября, активный холодный фронт начнет снова заходить на Крымский полуостров, первый удар непогоды придется на запад и юг полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защитить набережные Крыма от штормов В Севастополе мужчину придавило упавшим деревом Ураган повалил железный павильон в Подмосковье – погибла девушка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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