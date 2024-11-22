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Ливни со снегом и декабрьская температура: погода в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 22.11.2024
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Ливни со снегом и декабрьская температура: погода в Крыму на выходных
Ливни со снегом и декабрьская температура: погода в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 22.11.2024
Ливни со снегом и декабрьская температура: погода в Крыму на выходных
В субботу в Крыму пройдут сильные ливни, которые к воскресенью смешаются со снегом на фоне декабрьских температур. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T21:10
2024-11-22T21:10
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
крымская погода
погода в крыму
штормовое предупреждение
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму пройдут сильные ливни, которые к воскресенью смешаются со снегом на фоне декабрьских температур. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.После небольшой пятничной погодной передышки в субботу Крым окажется в теплом секторе циклона и небо снова затянут облака. Ночью температура воздуха составит +10… +15, местами пройдут дожди на севере и северо-западе полуострова.Температура в первой половине дня в субботу успеет повыситься до +11… +16. Но уже после обеда начнется вторжение холодного воздуха полярного происхождения, и к вечеру термометры покажут +3… +8."Естественно, прохождение холодного фронта будет сопровождаться вновь штормовым ветром. Не таким сильным, как в четверг. Тем не менее его порывы будут достигать опасных 15-20 м/с", – предупредил Тишковец.Холодный северо-западный ветер немного утихнет в ночь на воскресенье, до 7-12 м/с. При этом вал холода усилится, и ливни начнут местами переходить в заряды мокрого снега."В горах – чистый снег и формирование снежного покрова. Температура -1… +4", – уточнил Тишковец.Днем в воскресенье остатки циклона начнут перемещаться на Кубань. Однако местами в Крыму еще могут выпадать незначительные смешанные осадки.Погода весь день будет слякотной, сырой и ветреной, но без штормовых показателей и при температуре от 0 до +5.Ранее в МЧС Крыма предупредили, что в ночь на субботу, 23 ноября, активный холодный фронт начнет снова заходить на Крымский полуостров, первый удар непогоды придется на запад и юг полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защитить набережные Крыма от штормов В Севастополе мужчину придавило упавшим деревом Ураган повалил железный павильон в Подмосковье – погибла девушка
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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евгений тишковец, центр погоды "фобос", крымская погода, погода в крыму, штормовое предупреждение, новости крыма, крым
Ливни со снегом и декабрьская температура: погода в Крыму на выходных

В Крым на выходных придут сильные ливни со снегом и декабрьская температура – ФОБОС

21:10 22.11.2024
 
© РИА НовостиСнег с дождем
Снег с дождем - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму пройдут сильные ливни, которые к воскресенью смешаются со снегом на фоне декабрьских температур. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
После небольшой пятничной погодной передышки в субботу Крым окажется в теплом секторе циклона и небо снова затянут облака. Ночью температура воздуха составит +10… +15, местами пройдут дожди на севере и северо-западе полуострова.
"А днем обрушится новая порция экстремальных ливней. В зоне холодного фронта лить будет как из ведра. По предварительной оценке, может выпасть до 25 – 30 мм осадков", – сказал Тишковец.
Температура в первой половине дня в субботу успеет повыситься до +11… +16. Но уже после обеда начнется вторжение холодного воздуха полярного происхождения, и к вечеру термометры покажут +3… +8.
"Естественно, прохождение холодного фронта будет сопровождаться вновь штормовым ветром. Не таким сильным, как в четверг. Тем не менее его порывы будут достигать опасных 15-20 м/с", – предупредил Тишковец.
Холодный северо-западный ветер немного утихнет в ночь на воскресенье, до 7-12 м/с. При этом вал холода усилится, и ливни начнут местами переходить в заряды мокрого снега.
"В горах – чистый снег и формирование снежного покрова. Температура -1… +4", – уточнил Тишковец.
Днем в воскресенье остатки циклона начнут перемещаться на Кубань. Однако местами в Крыму еще могут выпадать незначительные смешанные осадки.
Погода весь день будет слякотной, сырой и ветреной, но без штормовых показателей и при температуре от 0 до +5.
"Если оценивать, насколько это соответствует климатической норме, то это холоднее, чем должно быть в последней декаде ноября. Такие температуры больше характерны для декабря, его середины и даже второй части месяца", – дал оценку погодным аномалиями в Крыму специалист.
Ранее в МЧС Крыма предупредили, что в ночь на субботу, 23 ноября, активный холодный фронт начнет снова заходить на Крымский полуостров, первый удар непогоды придется на запад и юг полуострова.
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Радио "Спутник в Крыму"Евгений ТишковецЦентр погоды "ФОБОС"Крымская погодаПогода в КрымуШтормовое предупреждениеНовости КрымаКрым
 
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