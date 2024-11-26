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Это прекрасная страна: итальянцы в Крыму признались в любви к России
Это прекрасная страна: итальянцы в Крыму признались в любви к России - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Это прекрасная страна: итальянцы в Крыму признались в любви к России
Отменить русскую культуру невозможно, даже не смотря на политику, которую проводят нынешние руководители европейских стран. Об этом в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T14:56
2024-11-26T14:56
2024-11-26T14:56
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джанлука паганелли
фабио андреотти
европа
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Отменить русскую культуру невозможно, даже не смотря на политику, которую проводят нынешние руководители европейских стран. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил оперный певец Фабио Андреотти, который со своими коллегами впервые приехал на гастроли в Крым. По словам певца, он и его коллеги своим творчеством стараются донести "идею нормального взаимодействия людей между собой, идею красоты и идею праздника, которое несет искусство".Тенор Джанлука Паганелли добавил, что они затем и поют по всему миру, чтобы показать всем народам культурную составляющую искусства, это их основная цель. И они не страшатся возможных санкций в Италии за посещение Крыма.При этом певцы отметили, что Крым и Италия имеют много общего."Наиболее популярная песня "O Sole Mio" имеет отношение к Крыму. Потому что автор этой песни был близок со своим другом, который работал в Крыму. То есть культурная связь между Италией и Крымом существовала всегда. И эта общность обусловила наш выбор региона гастролей", - сказал Фабио Андреотти.Один концерт в Симферополе у трио уже состоялся в эти выходные, еще два - в Севастополе и Ялте - пройдут в ближайшие дни. В ходе концертной программы артисты исполняют шедевры мировой классики оперы и мюзиклов. Вокал трио сопровождает большой симфонический оркестр республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Греки будут петь "Катюшу": Кофопулос готовит в Крыму концерт к Дню ПобедыВ Южной Америке и Африке хотят знать правду о Крыме – властиЗа Родину, за Путина – Стивен Сигал готов воевать за Россию
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италия, крым, новости крыма, искусство , культура, джанлука паганелли, фабио андреотти, европа, санкции против россии
Это прекрасная страна: итальянцы в Крыму признались в любви к России
Итальянцы в Крыму заявили о готовности получить российский паспорт и остаться в РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Отменить русскую культуру невозможно, даже не смотря на политику, которую проводят нынешние руководители европейских стран. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил оперный певец Фабио Андреотти, который со своими коллегами впервые приехал на гастроли в Крым.
"Мы сейчас живем во времена пропаганды, но мы не можем отменить культуру. И конечно наше положение очень сложное, потому что, с одной стороны, у нас правительство, с другой - народ, а с третьей - история. Конечно, существует блок со стороны Европы, но мы не можем забыть Толстого, Достоевского, Чайковского", - сказал Фабио Андреотти, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.
По словам певца, он и его коллеги своим творчеством стараются донести "идею нормального взаимодействия людей между собой, идею красоты и идею праздника, которое несет искусство".
Тенор Джанлука Паганелли добавил, что они затем и поют по всему миру, чтобы показать всем народам культурную составляющую искусства, это их основная цель. И они не страшатся возможных санкций в Италии за посещение Крыма.
"Если у нас будут организованы концерты, мы готовы остаться здесь, у вас прекрасная страна. Я уже изучал возможность получить российский паспорт", – с улыбкой заявил Джанлука Паганелли.
При этом певцы отметили, что Крым и Италия имеют много общего.
"Наиболее популярная песня "O Sole Mio" имеет отношение к Крыму. Потому что автор этой песни был близок со своим другом, который работал в Крыму. То есть культурная связь между Италией и Крымом существовала всегда. И эта общность обусловила наш выбор региона гастролей", - сказал Фабио Андреотти.
Один концерт в Симферополе у трио уже состоялся в эти выходные, еще два - в Севастополе и Ялте - пройдут в ближайшие дни. В ходе концертной программы артисты исполняют шедевры мировой классики оперы и мюзиклов. Вокал трио сопровождает большой симфонический оркестр республики.
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