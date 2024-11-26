https://crimea.ria.ru/20241126/eto-prekrasnaya-strana-italyantsy-v-krymu-priznalis-v-lyubvi-k-rossii-1142142575.html

Это прекрасная страна: итальянцы в Крыму признались в любви к России

Это прекрасная страна: итальянцы в Крыму признались в любви к России - РИА Новости Крым, 26.11.2024

Это прекрасная страна: итальянцы в Крыму признались в любви к России

Отменить русскую культуру невозможно, даже не смотря на политику, которую проводят нынешние руководители европейских стран. Об этом в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T14:56

2024-11-26T14:56

2024-11-26T14:56

италия

крым

новости крыма

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джанлука паганелли

фабио андреотти

европа

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Отменить русскую культуру невозможно, даже не смотря на политику, которую проводят нынешние руководители европейских стран. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил оперный певец Фабио Андреотти, который со своими коллегами впервые приехал на гастроли в Крым. По словам певца, он и его коллеги своим творчеством стараются донести "идею нормального взаимодействия людей между собой, идею красоты и идею праздника, которое несет искусство".Тенор Джанлука Паганелли добавил, что они затем и поют по всему миру, чтобы показать всем народам культурную составляющую искусства, это их основная цель. И они не страшатся возможных санкций в Италии за посещение Крыма.При этом певцы отметили, что Крым и Италия имеют много общего."Наиболее популярная песня "O Sole Mio" имеет отношение к Крыму. Потому что автор этой песни был близок со своим другом, который работал в Крыму. То есть культурная связь между Италией и Крымом существовала всегда. И эта общность обусловила наш выбор региона гастролей", - сказал Фабио Андреотти.Один концерт в Симферополе у трио уже состоялся в эти выходные, еще два - в Севастополе и Ялте - пройдут в ближайшие дни. В ходе концертной программы артисты исполняют шедевры мировой классики оперы и мюзиклов. Вокал трио сопровождает большой симфонический оркестр республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Греки будут петь "Катюшу": Кофопулос готовит в Крыму концерт к Дню ПобедыВ Южной Америке и Африке хотят знать правду о Крыме – властиЗа Родину, за Путина – Стивен Сигал готов воевать за Россию

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

италия, крым, новости крыма, искусство , культура, джанлука паганелли, фабио андреотти, европа, санкции против россии