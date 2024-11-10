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Греки будут петь "Катюшу": Кофопулос готовит в Крыму концерт к Дню Победы

Греки будут петь "Катюшу": Кофопулос готовит в Крыму концерт к Дню Победы - РИА Новости Крым, 10.11.2024

Греки будут петь "Катюшу": Кофопулос готовит в Крыму концерт к Дню Победы

Греческий певец и музыкант, участник шоу "Голос" на Первом канале Иоаннис Кофопулос планирует к 80-летию великой Победы организовать в Крыму и в Греции концерты РИА Новости Крым, 10.11.2024

2024-11-10T07:03

2024-11-10T07:03

2024-11-10T07:03

крым

иоаннис кофопулос

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музыка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Греческий певец и музыкант, участник шоу "Голос" на Первом канале Иоаннис Кофопулос планирует к 80-летию великой Победы организовать в Крыму и в Греции концерты с исполнением русских военных песен на греческом языке. Об этом он заявил в пресс-центре РИА Новости Крым.Иоаннис назвал "Темную ночь" композитора Никиты Богословского и поэта Владимира Агатова "одной из самых великих песен о любви и самопожертвовании". А для читателей РИА Новости Крым он спел на русском языке знаменитую "Катюшу".В рамках приуроченного к годовщине Победы проекта музыкант планирует не только исполнять русские песни на греческом, но и перевести на русский язык песни греческих партизан.Иоаннис Кофопулос напомнил, что во время Второй Мировой войны Греция далеко отбросила от своих границ войска итальянского диктатора Муссолини, после чего в течение двух недель сдерживала немецкую армию. Еще две недели держался греческий остров Крит."Об этом говорили и Жуков, и Сталин, что греки задержали немцев, из-за чего они напали на Советский Союз на полтора месяца позже, чем планировалось. И это тоже немного изменило историю", - напомнил Кофопулос.В странах Европы уже многие не помнят, кто освободил их от фашизма. В греческих учебниках истории сейчас пишут, что в войне победили американцы и англичане, заметил музыкант."Когда я был мальчиком, у нас показывали много голливудских фильмов вроде "Рэмбо", где американцы были очень хорошие, а русские – всегда плохие. Но я с детства любил историю и знал, что англосаксы делали у нас. И большинство греческого народа тоже знает правду", - подчеркнул артист.Сейчас Иоаннис Кофопулос живет в России и планирует получить российское гражданство. Он много путешествует по стране и бывает с гастролями в новых регионах – совсем недавно у него прошли концерты в Мелитополе, Бердянске и Мариуполе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полюбил Крым: регент хора собора в Херсонесе - об обстрелах и попсеЛидер группы "Чайф" Шахрин назвал Крым подарком богаЗа Родину, за Путина – Стивен Сигал готов воевать за Россию

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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