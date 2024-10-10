https://crimea.ria.ru/20241010/za-rodinu-za-putina--stiven-sigal-gotov-voevat-za-rossiyu-1141000765.html

За Родину, за Путина – Стивен Сигал готов воевать за Россию

За Родину, за Путина – Стивен Сигал готов воевать за Россию - РИА Новости Крым, 10.10.2024

За Родину, за Путина – Стивен Сигал готов воевать за Россию

Россия одержит победу в специальной военной операции, поскольку главная ее сила в правде. Об этом заявил американский актер с российским гражданством Стивен... РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T18:50

2024-10-10T18:50

2024-10-10T18:54

стивен сигал

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владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Россия одержит победу в специальной военной операции, поскольку главная ее сила в правде. Об этом заявил американский актер с российским гражданством Стивен Сигал в своем документальном фильме "Во имя справедливости".Актер рассказал, что в самом начале спецоперации направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором заверил главу российского государства, что будет "на стороне своего президента".Стивен Сигал ранее был награжден орденом Дружбы. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Актер является гражданином Российской Федерации с 2016 года. Его дед по отцовской линии родился в одном из регионов России. В поисках своих корней актер побывал в Калмыкии, Туве и Якутии. В 2020 году Сигал приехал в Крым и встретился с главой республики Сергеем Аксеновым.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стивена Сигала пригласили в КрымСтивен Сигал: я на миллион процентов русскийСтивен Сигал стал спецпредставителем МИД России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стивен сигал, общество, россия, новости, кино, владимир путин (политик)