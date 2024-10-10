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За Родину, за Путина – Стивен Сигал готов воевать за Россию - РИА Новости Крым, 10.10.2024
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За Родину, за Путина – Стивен Сигал готов воевать за Россию
За Родину, за Путина – Стивен Сигал готов воевать за Россию - РИА Новости Крым, 10.10.2024
За Родину, за Путина – Стивен Сигал готов воевать за Россию
Россия одержит победу в специальной военной операции, поскольку главная ее сила в правде. Об этом заявил американский актер с российским гражданством Стивен... РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T18:50
2024-10-10T18:54
стивен сигал
общество
россия
новости
кино
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Россия одержит победу в специальной военной операции, поскольку главная ее сила в правде. Об этом заявил американский актер с российским гражданством Стивен Сигал в своем документальном фильме "Во имя справедливости".Актер рассказал, что в самом начале спецоперации направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором заверил главу российского государства, что будет "на стороне своего президента".Стивен Сигал ранее был награжден орденом Дружбы. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Актер является гражданином Российской Федерации с 2016 года. Его дед по отцовской линии родился в одном из регионов России. В поисках своих корней актер побывал в Калмыкии, Туве и Якутии. В 2020 году Сигал приехал в Крым и встретился с главой республики Сергеем Аксеновым.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стивена Сигала пригласили в КрымСтивен Сигал: я на миллион процентов русскийСтивен Сигал стал спецпредставителем МИД России
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стивен сигал, общество, россия, новости, кино, владимир путин (политик)
За Родину, за Путина – Стивен Сигал готов воевать за Россию

Стивен Сигал заявил о готовности воевать и умереть за Россию и президента

18:50 10.10.2024 (обновлено: 18:54 10.10.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтивен Сигал
Стивен Сигал - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Россия одержит победу в специальной военной операции, поскольку главная ее сила в правде. Об этом заявил американский актер с российским гражданством Стивен Сигал в своем документальном фильме "Во имя справедливости".

"Запад планировал это уже давно. И они на самом деле создали для себя положение, при котором они могли бы прийти на Украину, перебросить туда свои силы специального назначения и начать обучать нацистов. Ввести различное специальное оборудование, живую силу, и создать экзистенциальную угрозу России", – поясняет Сигал причину конфликта.

Актер рассказал, что в самом начале спецоперации направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором заверил главу российского государства, что будет "на стороне своего президента".

"В письме я написал ему, что теперь мы увидим, кто наши настоящие соотечественники, кто наши друзья, а кто враги. Я буду на стороне своего президента и буду сражаться на стороне своего президента. Если понадобится, я умру за своего президента… Конечно, у нас лучшие солдаты, оружие, военачальники. Но в конечном итоге, наша главная сила в том, что мы правы", – заявил он.

Стивен Сигал ранее был награжден орденом Дружбы. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Актер является гражданином Российской Федерации с 2016 года. Его дед по отцовской линии родился в одном из регионов России. В поисках своих корней актер побывал в Калмыкии, Туве и Якутии. В 2020 году Сигал приехал в Крым и встретился с главой республики Сергеем Аксеновым.
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