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Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы - РИА Новости Крым, 27.02.2023
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Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы - РИА Новости Крым, 27.02.2023
Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
Президент Владимир Путин наградил орденом Дружбы американского актера, спецпредставителя МИД РФ по гуманитарным связям с США и Японией Стивена Сигала... РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-27T16:44
2023-02-27T16:44
владимир путин (политик)
стивен сигал
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин наградил орденом Дружбы американского актера, спецпредставителя МИД РФ по гуманитарным связям с США и Японией Стивена Сигала. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.Стивен Сигал – гражданин РФСтивен Сигал получил российский паспорт в 2016 году. Его дед по отцовской линии родился в одном из регионов России, а затем в первой половине XX века перебрался в США. В поисках своих корней актер побывал в Калмыкии, Туве и Якутии. В августе 2018 года Сигал стал спецпредставителем российского МИД по гуманитарным связям между Россией и США. В этом же 2018 году был гостем на четвертой инаугурации Владимира Путина. А в апреле прошлого года актер отметил свой юбилей в Москве.Сигал и КрымВ 2019 году на полях "Российского инвестиционного форума" в Сочи председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов лично познакомился со Стивеном Сигалом и пригласил американского актера в гости на полуостров.В 2020 году Сигал приехал в Крым и встретился с главой республики Сергеем Аксеновым.Кроме того, он получил сертификат посла (амбассадора) глобального туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства". Актер сообщил, что античная история и культура вызывает у него большой интерес.Читайте также на РИА Новости Крым:Стивен Сигал стал спецпредставителем МИД РоссииСтивену Сигалу запретили въезд на УкраинуВласти Крыма ждут в гости россиянина Сигала
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), стивен сигал, россия, общество, новости
Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы

Путин наградил американского актера Стивена Сигала орденом Дружбы

16:44 27.02.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум. День второй
Петербургский международный экономический форум. День второй - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин наградил орденом Дружбы американского актера, спецпредставителя МИД РФ по гуманитарным связям с США и Японией Стивена Сигала. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Орденом Дружбы за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества наградить Сигала Стивена Фредерика", - говорится в документе.

Стивен Сигал – гражданин РФ

Стивен Сигал получил российский паспорт в 2016 году. Его дед по отцовской линии родился в одном из регионов России, а затем в первой половине XX века перебрался в США. В поисках своих корней актер побывал в Калмыкии, Туве и Якутии. В августе 2018 года Сигал стал спецпредставителем российского МИД по гуманитарным связям между Россией и США. В этом же 2018 году был гостем на четвертой инаугурации Владимира Путина. А в апреле прошлого года актер отметил свой юбилей в Москве.

Сигал и Крым

В 2019 году на полях "Российского инвестиционного форума" в Сочи председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов лично познакомился со Стивеном Сигалом и пригласил американского актера в гости на полуостров.
В 2020 году Сигал приехал в Крым и встретился с главой республики Сергеем Аксеновым.
Кроме того, он получил сертификат посла (амбассадора) глобального туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства". Актер сообщил, что античная история и культура вызывает у него большой интерес.
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