Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
Путин наградил американского актера Стивена Сигала орденом Дружбы
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум. День второй
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин наградил орденом Дружбы американского актера, спецпредставителя МИД РФ по гуманитарным связям с США и Японией Стивена Сигала. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Орденом Дружбы за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества наградить Сигала Стивена Фредерика", - говорится в документе.
Стивен Сигал – гражданин РФ
Стивен Сигал получил российский паспорт в 2016 году. Его дед по отцовской линии родился в одном из регионов России, а затем в первой половине XX века перебрался в США. В поисках своих корней актер побывал в Калмыкии, Туве и Якутии. В августе 2018 года Сигал стал спецпредставителем российского МИД по гуманитарным связям между Россией и США. В этом же 2018 году был гостем на четвертой инаугурации Владимира Путина. А в апреле прошлого года актер отметил свой юбилей в Москве.
Сигал и Крым
В 2019 году на полях "Российского инвестиционного форума" в Сочи председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов лично познакомился со Стивеном Сигалом и пригласил американского актера в гости на полуостров.
В 2020 году Сигал приехал в Крым и встретился с главой республики Сергеем Аксеновым.
Кроме того, он получил сертификат посла (амбассадора) глобального туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства". Актер сообщил, что античная история и культура вызывает у него большой интерес.
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