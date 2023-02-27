https://crimea.ria.ru/20230227/putin-nagradil-stivena-sigala-ordenom-druzhby-1127235424.html

Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы

Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы - РИА Новости Крым, 27.02.2023

Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы

Президент Владимир Путин наградил орденом Дружбы американского актера, спецпредставителя МИД РФ по гуманитарным связям с США и Японией Стивена Сигала... РИА Новости Крым, 27.02.2023

2023-02-27T16:44

2023-02-27T16:44

2023-02-27T16:44

владимир путин (политик)

стивен сигал

россия

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин наградил орденом Дружбы американского актера, спецпредставителя МИД РФ по гуманитарным связям с США и Японией Стивена Сигала. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.Стивен Сигал – гражданин РФСтивен Сигал получил российский паспорт в 2016 году. Его дед по отцовской линии родился в одном из регионов России, а затем в первой половине XX века перебрался в США. В поисках своих корней актер побывал в Калмыкии, Туве и Якутии. В августе 2018 года Сигал стал спецпредставителем российского МИД по гуманитарным связям между Россией и США. В этом же 2018 году был гостем на четвертой инаугурации Владимира Путина. А в апреле прошлого года актер отметил свой юбилей в Москве.Сигал и КрымВ 2019 году на полях "Российского инвестиционного форума" в Сочи председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов лично познакомился со Стивеном Сигалом и пригласил американского актера в гости на полуостров.В 2020 году Сигал приехал в Крым и встретился с главой республики Сергеем Аксеновым.Кроме того, он получил сертификат посла (амбассадора) глобального туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства". Актер сообщил, что античная история и культура вызывает у него большой интерес.Читайте также на РИА Новости Крым:Стивен Сигал стал спецпредставителем МИД РоссииСтивену Сигалу запретили въезд на УкраинуВласти Крыма ждут в гости россиянина Сигала

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), стивен сигал, россия, общество, новости