Стивен Сигал: я на миллион процентов русский
Стивен Сигал: я на сто процентов русофил и на миллион процентов русский
14:52 14.03.2023 (обновлено: 14:55 14.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Актер Стивен Сигал на учредительном съезде Международного движения русофилов, заявил, что он на сто процентов русофил и на миллион процентов русский. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мой отец был русским, и я вырос в русской семье, моя мать также была погружена в русскую культуру... Мой отец был образованным человеком, и мы знали русскую литературу, культуру и традиции, всех великих авторов. Я на сто процентов русофил и на миллион процентов русский", - сказал Стивен Сигал.
Ранее актер был награжден орденом Дружбы. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Стивен Сигал – гражданин Российской Федерации с 2016 года. Его дед по отцовской линии родился в одном из регионов России. В поисках своих корней актер побывал в Калмыкии, Туве и Якутии.
Стивен Сигал в Крыму
В 2019 году председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов лично познакомился со Стивеном Сигалом на "Российском инвестиционном форуме" в Сочи и пригласил американского актера в гости на полуостров.
В 2020 году Сигал приехал в Крым и встретился с главой республики Сергеем Аксеновым.
Кроме того, Стивен Сигал получил сертификат посла (амбассадора) глобального туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства". Актер сообщил, что античная история и культура вызывает у него большой интерес.
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