https://crimea.ria.ru/20230314/stiven-sigal-ya-na-million-protsentov-russkiy-1127531562.html

Стивен Сигал: я на миллион процентов русский

Стивен Сигал: я на миллион процентов русский - РИА Новости Крым, 14.03.2023

Стивен Сигал: я на миллион процентов русский

Актер Стивен Сигал на учредительном съезде Международного движения русофилов, заявил, что он на сто процентов русофил и на миллион процентов русский. Об этом... РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T14:52

2023-03-14T14:52

2023-03-14T14:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Актер Стивен Сигал на учредительном съезде Международного движения русофилов, заявил, что он на сто процентов русофил и на миллион процентов русский. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее актер был награжден орденом Дружбы. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.Стивен Сигал – гражданин Российской Федерации с 2016 года. Его дед по отцовской линии родился в одном из регионов России. В поисках своих корней актер побывал в Калмыкии, Туве и Якутии.Стивен Сигал в КрымуВ 2019 году председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов лично познакомился со Стивеном Сигалом на "Российском инвестиционном форуме" в Сочи и пригласил американского актера в гости на полуостров.В 2020 году Сигал приехал в Крым и встретился с главой республики Сергеем Аксеновым.Кроме того, Стивен Сигал получил сертификат посла (амбассадора) глобального туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства". Актер сообщил, что античная история и культура вызывает у него большой интерес.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы Стивена Сигала пригласили в Крым Актеру Стивену Сигалу дали российское гражданство

https://crimea.ria.ru/20200905/Stiven-Sigal-v-Krymu-vstretilsya-s-Sergeem-Aksenovym-1118700215.html

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2023

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стивен сигал, политика, россия, культура, общество, новости