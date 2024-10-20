https://crimea.ria.ru/20241020/polyubil-krym-regent-khora-sobora-v-khersonese---ob-obstrelakh-i-popse-1141225754.html

Полюбил Крым: регент хора собора в Херсонесе - об обстрелах и попсе

Полюбил Крым: регент хора собора в Херсонесе - об обстрелах и попсе - РИА Новости Крым, 20.10.2024

Полюбил Крым: регент хора собора в Херсонесе - об обстрелах и попсе

Хорист, регент, дьякон. Родом из семьи военнослужащего, Александр Амерханов начал заниматься музыкой с детства. Коренной москвич, он успел 20 лет поработать в... РИА Новости Крым, 20.10.2024

2024-10-20T19:43

2024-10-20T19:43

2024-10-20T19:43

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Хорист, регент, дьякон. Родом из семьи военнослужащего, Александр Амерханов начал заниматься музыкой с детства. Коренной москвич, он успел 20 лет поработать в знаменитейшем хоре Сретенского монастыря и одновременно являлся регентом хора Сретенской духовной семинарии. Потом несколько лет управлял Архиерейском хором Псково-Печерского монастыря. С весны этого года отец Александр со своей не менее музыкальной семьей живет в Севастополе. Здесь у него новые цели и задачи – создать хор Свято-Владимирского собора в Херсонесе и Большой детский хор на базе Школы искусств города-героя.О музыке, Крыме, попсе и многом другом – в интервью с одним из лучших духовных музыкантов России, отцом Александром Амерхановым.От музыки к религии- Как так случилось, что вы, сын полковника внутренних войск, пошли учиться музыке?- Первым моим учителем музыки стал домашний проигрыватель пластинок. У родителей была неплохая коллекция популярных в то время эстрадных песен, а также чисто детский репертуар, который я буквально заслушал "до дыр". Мне было тогда пять-шесть лет.Серьезное же знакомство с музыкой произошло чуть позже. Однажды мама увидела объявление на автобусной остановке: молодой выпускник московской консерватории дает частные уроки музыки. И в нашем доме появился Николай Николаевич Азаров, прекрасный музыкант, сейчас руководитель крупных столичных хоровых коллективов. Можно сказать, что он был моим первым "музыкальным отцом". Обнаружив у меня хорошие вокальные данные, он порекомендовал родителям отдать меня в хоровое училище. Так я очутился в Московском хоровом училище. Прослушивал меня профессор Лев Зиновьевич Конторович, который сейчас является руководителем, на мой взгляд, лучшего хорового коллектива у нас в стране – "Мастера хорового пения". В конце 1980-х годов в стране был расцвет хорового движения, существовало огромное количество детских и взрослых хоров, профессиональных и любительских. В хоровое училище в те времена был громадный конкурс - по 6 -7 человек на место, причем мальчишек...- То есть, если сейчас больше людей, занимающихся вокалом соло, то тогда была мода на хор?- Да, все хорошие солисты выходили из хоров. Отделения сольного пения в наших музыкальных школах стали открываться сравнительно недавно.- А в храм как попали? Вы из воцерковленной семьи?- У родителей были верующие бабушки. А с церковной музыкой я впервые столкнулся в качестве учащегося хорового училища, потому что помимо светской музыки, народных песен, зарубежной музыки, мы пели, в том числе, русскую духовную музыку. После празднования тысячелетия крещения Руси в 1988 году в стране вновь возник неподдельный интерес к исконной церковной традиции, в том числе к духовной музыке, которая, безусловно, является началом начал нашей хоровой музыки.- В вашей биографии есть пункт, что вы пели в юности в церковном хоре…- Первые опыты были непродолжительные. Более старшие мои товарищи, юноши, которые уже пели мужскими голосами, тенорами и басами, зная, что у меня хороший голос, и я неплохо читаю с листа, как-то пару раз заманили меня на службу в храм Успения в Троице-Лыково в Строгино, там и произошло первое мое знакомство с церковным пением. Это была совершенно другая планета, совсем не то же, что в учебных стенах, поэтому поначалу я очень здорово терялся. Потом был продолжительный перерыв, связанный с ломкой голоса. А всерьез и надолго я пришел в церковный хор уже после мутации лет в 16, это был храм Всех Святых на Соколе, где я пропел несколько лет.- Как хор появился в Церкви?- Пение как неотъемлемая и органичная часть богослужения появилось вместе с Церковью, потому что христианское богослужение без пения не бывает: если появляется храм, монастырь, то там всегда появляется хор, ну или хотя бы один-два певца. То есть, пение всегда сопровождает богослужение и без него оно невозможно.Два новых хора Севастополя- Хор Свято-Владимирского собора в Херсонесе уже создан?- Да. Это смешанный хор. Но изначально, поскольку монастырь мужской, замышлялся именно мужской хор. Однако вследствие того, что квалифицированных мужских кадров пока в Севастополе маловато, было решено делать именно смешанный.- Хор Свято-Владимирского собора, по примеру хора Сретенского монастыря, будет исполнять и светскую музыку?- Обязательно. Я считаю, что церковный хор должен обладать широкой духовно- просветительской функцией и обязательно исполнять хорошие образцы светской музыки. Это могут быть народные, военные, эстрадные песни, просто хорошая авторская песня. Это должна быть классика, проверенная временем. У нас уже устоялся отличный репертуар со времен хора Сретенского монастыря. В исполнении смешанного хора многие произведения, знакомые слушателю по записям хора Сретенского монастыря, звучат немного иначе, играют другими красками.- Вы же еще аранжируете светскую музыку, как бы так сказать, под хор…- Да, я делаю обработки. Это всегда секретное оружие коллективов под моим управлением, потому что я всегда имею возможность в своих обработках либо подчеркнуть какие-то сильные стороны коллектива, либо наоборот - сгладить шероховатости. А многое приходится переосмыслять, иначе расставлять акценты.- Большой детский хор в Севастополе, куда вы тоже с весны набирали участников, уже укомплектован? И много ли было желающих принять участие в прослушиваниях?- Конкурс был порядка двух - двух с половиной человек на место. Это колоссальный конкурс, учитывая, что в прочих учебных заведениях сплошь недоборы. Детский хор делится на три возрастные группы: младшая, средняя и старшая. Младшую группу мы набрали очень хорошую, очень перспективную. Они смотрят на все широко открытыми глазами, они восприимчивы и в меру любопытны. Но и средняя группа - очень приличные ребята, подают большие надежды. А в старшей группе обучаются исключительно девочки, потому как в возрасте 13-14 лет у мальчиков, большей частью, начинается ломка голоса.- Вы учите с ребятами церковную музыку?Пока духовной музыки мы не касаемся, потому что, во-первых, у нас чисто светское учебное учреждение, а во-вторых, духовная музыка требует достаточно серьезной подготовки. Поэтому, если мы что-то и возьмем, то, скорее, со старшими ребятами и то, когда уже какие-то навыки мы в них заложим.Песни времен Крымской весны- Вы пели в хоре Сретенского монастыря. В дни Крымской весны хор был в Симферополе, Севастополе. Что вы помните об этом?- Я был непосредственным участником и свидетелем этих событий. Тогда посещение Крыма произвело совершенно неизгладимое впечатление, потому как это не было похоже ни на одну другую гастрольную поездку. Не просто гастроли. Мы стали свидетелями истории, мы попали в кипящие-бурлящие Севастополь и Симферополь, где воздух был наэлектризован, чувствовалось удивительное всеобщее единение, и это тебя захватывало.- Помните, что вы тогда пели?- Первый концерт у нас был на площади Нахимова, это было вечером накануне референдума. Мы пели "Вечер на рейде". Помню это абсолютно точно, потому что обработка написана для дуэта солистов с хором. Один из солистов как раз был я. Так же мы пели "Коня", "Песню о тревожной молодости" Пахмутовой… В общем, наша хорошая, проверенная временем патриотическая классика. Следующий концерт был в Симферополе на площади Ленина в день референдума.- Как вам дался переезд в Севастополь?- Неоднократно были с супругой в Крыму раньше, и в качестве отдыхающих, и с хором Сретенского монастыря в качестве гастрольного коллектива. Практически каждый год приезжали в Крым, он нам хорошо знаком. Сразу полюбили эту землю, и, как мне кажется, это взаимно. Вообще с Крымом связаны самые прекрасные, теплые, светлые впечатления в моей жизни, во многом, поэтому и переезд дался достаточно легко. Мы же еще четыре года назад из Москвы вслед за владыкой Тихоном уехали в Псков, поэтому у нас есть опыт адаптации к новой обстановке, налаживания контактов с новыми людьми, выстраивания рабочего процесса.- А что вам не понравилось на полуострове?- Мы столкнулись со сложностями, которых не ожидали. Прежде всего, это касается профессиональной деятельности. Мы предполагали, что так как Севастополь - город достаточно большой, тут будет полегче с поиском квалифицированных певческих кадров. Но в силу, наверное, объективных обстоятельств, в силу того, что в Севастополе нет даже среднего музыкального учебного заведения, что этот город был долго закрытым и варился в собственном соку, в данный конкретный момент хороших квалифицированных певцов мало. Подспорьем было то, что три человека приехали из Пскова вместе с нами. За это им огромная благодарность. - Нашу с вами беседу прервала воздушная тревога. Из учебного класса нам с вами пришлось спуститься в подвал Школы искусств. Такие моменты вас не пугают?- Нет. По-настоящему страшно было один единственный раз - когда был серьезный обстрел после трагических событий в "Крокусе". Тогда действительно все стекла у нас в доме ходили ходуном. Мы забились в угол у несущей стены вместе с супругой, дочкой и собакой.В остальном, безусловно, серьезно относишься к этому всему, понимаешь, что это не шутки, но жуткого страха не испытываешь, и желания уезжать нет. Хотя, к сожалению, были прецеденты, когда люди, готовые ехать сюда и помогать нам в качестве певцов и педагогов, после известных событий в Учкуевке в итоге отказались. Это были досадные потери…Регент и попса- А ваша семья тоже музыкальная?- Супруга Оксана - не просто музыкант, а музыкант высочайшего уровня, она и вокалист, и методист. Мы работаем в творческом тандеме, и это очень здорово помогает нам и, может быть, предопределяет неплохой результат. Дочь тоже занимается музыкой, поет в старшей группе детского хора. Она закончила в Пскове музыкальную школу, надеюсь, через какое-то время станет нашим помощником.- В свободное от работы время, в машине, например, что вы слушаете?- Мне важно иметь суждение о разных музыкальных стилях, направлениях, тенденциях, исполнителях, я слушаю разную музыку. Не скажу, что делаю это всегда с удовольствием. Но иначе как объяснить подростку, что такое хорошо, а что такое плохо в музыкальном смысле? Вот и приходится порой доказывать теорему "от противного".- Плохие музыкальные направления, это какие? Или в каждом направлении есть талантливые люди, делающие правильные вещи?- И в так называемой популярной музыке тоже иногда встречаются симпатичные вещицы. Как отличить чепуху от чего-то стоящего? Я одно время тоже задавал себе этот вопрос, и возможно, нашел на него ответ. Первое – это добротная музыкальная составляющая, то есть приятная, интересная, запоминающаяся мелодия и гармония. Второе – литературная основа, текст. Он не должен быть примитивным и должен хоть немного заставить слушателя подумать о чем-то важном, или заставить включиться его воображение. Третье – это личность исполнителя. Он должен обладать определенным музыкальным авторитетом и харизмой.Если говорить про негодные музыкальные направления, то это то, что несет агрессию, либо абсолютно бессодержательно, либо та мелодия, от которой руки-ноги приходят в движение, а душа остается неподвижной.- У вас есть профессиональные секреты, как сберечь голос?- Существуют определенные методики, берущие начало от вокальных, певческих навыков. Они важны для тех людей, кто действительно много говорит или работает на аудиторию – педагоги, экскурсоводы, дикторы… Начало всех начал - говорить на опоре. Второе - нужно всегда стараться говорить артикулированно, с четкой дикцией и высокой позицией. Самое хорошее средство, когда ты простужен, и уже никакие "примочки" не помогают – посылай звук "в маску". Есть такой певческий термин. Звук тогда становится более полетным и собранным. Это наш вокальный лайфхак.Беседовала Ольга ЛеоноваСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:12 голосов под куполом: о чем поет архиерейский хор Крымской епархииВ Херсонесском монастыре впервые за сто лет совершили постриг в монахиВ Севастополе открыли мастерскую иконописи "Древний Херсонес"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, религия, правосудие, общество, крымская митрополия, интервью, херсонес, владимирский собор