https://crimea.ria.ru/20241015/putin-naznachil-mitropolita-tikhona-predsedatelem-komissii-po-kulture-1141115133.html

Путин назначил митрополита Тихона председателем комиссии по культуре

Путин назначил митрополита Тихона председателем комиссии по культуре - РИА Новости Крым, 16.10.2024

Путин назначил митрополита Тихона председателем комиссии по культуре

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон возглавил межведомственную комиссию по направлению сохранение историко-культурного наследия в Совете при президенте... РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-15T23:52

2024-10-15T23:52

2024-10-16T00:13

тихон шевкунов

владимир путин (политик)

закон и право

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культура

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СИМФЕРОПОЛЬ,15 окт – РИА Новости Крым. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон возглавил межведомственную комиссию по направлению сохранение историко-культурного наследия в Совете при президенте РФ по культуре и искусству. Соответствующий указ главы государства Владимира Путина опубликован на портале официальной правовой информации.Владыка Тихон является также председателем Патриаршего совета по культуре Русской Православной Церкви, членом президиума Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству, заместителем председателя Общественного совета при Минпросвещения России.15 октября Путин обновил состав Совета по культуре и искусству. Согласно указу, в него вошли руководитель Первого канала Константин Эрнст, худрук и директор Московского художественного театра им. А. П. Чехова Константин Хабенский, писатель Захар Прилепин и руководитель "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.Митрополит Тихон с 11 октября 2023 года возглавляет Крымскую митрополию, сменив на этом посту Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря (в миру Ростислав Филиппович Швец).)Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый духовно-просветительский центр создадут в Новом ХерсонесеНовый памятник Святителю Луке открыли в Симферополе - ВИДЕО В Севастополе открыли мастерскую иконописи "Древний Херсонес"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тихон шевкунов, владимир путин (политик), закон и право, россия, новости, общество, история, культура