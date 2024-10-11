Первый духовно-просветительский центр создадут в Новом Херсонесе
В Новом Херсонесе при монастыре создадут духовно-просветительский центр для молодежи
19:27 11.10.2024 (обновлено: 19:30 11.10.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Первый духовно-просветительский центр "Грифон" для молодежи появится при Свято-Владимирском монастыре в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Нового Херсонеса.
Первая встреча состоится в воскресенье, 13 октября, в 13:00, на территории Свято-Владимирского мужского монастыря.
"Одной из ключевых целей центра станет организация мероприятий, направленных на развитие критического мышления, лидерских качеств и понимания исторических процессов. Также будут организованы и курсы по основам христианского вероучения, и курсы для волонтеров, а также театральные и другие творческие подразделения", - говорится в сообщении.
Кроме того, на площадке центра будет налаживаться взаимодействие с молодежью: здесь молодые люди смогут не только углубить свои знания о традициях и духовных ценностях, но и принимать самое активное участие в образовательных программах и семинарах, отметили в пресс-службе.
Занятия будут проводиться бесплатно.
Проект реализуется по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).
Ранее в пресс-службе департамента внутренней политики Севастополя сообщили, что "Новый Херсонес" стал самым популярным культурным объектом России, за первый месяц работы его посетили более 500 тысяч туристов.
30 июля комплекс открыл свои двери для посетителей. В первый же день работы "Новый Херсонес" принял более 20 тысяч гостей из Севастополя и других регионов России.
Вход в Новый Херсонес бесплатный. Бесплатным также будет посещение уникального, единственного в мире музея христианства. В два других музея – античности и Византии и Крыма и Новороссии – вход будет осуществляться по входным билетам.
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