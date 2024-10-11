https://crimea.ria.ru/20241011/pervyy-dukhovno-prosvetitelskiy-tsentr-sozdadut-v-novom-khersonese-1141025873.html

Первый духовно-просветительский центр создадут в Новом Херсонесе

Первый духовно-просветительский центр создадут в Новом Херсонесе - РИА Новости Крым, 11.10.2024

Первый духовно-просветительский центр создадут в Новом Херсонесе

Первый духовно-просветительский центр "Грифон" для молодежи появится при Свято-Владимирском монастыре в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Нового... РИА Новости Крым, 11.10.2024

2024-10-11T19:27

2024-10-11T19:27

2024-10-11T19:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Первый духовно-просветительский центр "Грифон" для молодежи появится при Свято-Владимирском монастыре в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Нового Херсонеса.Первая встреча состоится в воскресенье, 13 октября, в 13:00, на территории Свято-Владимирского мужского монастыря.Кроме того, на площадке центра будет налаживаться взаимодействие с молодежью: здесь молодые люди смогут не только углубить свои знания о традициях и духовных ценностях, но и принимать самое активное участие в образовательных программах и семинарах, отметили в пресс-службе.Занятия будут проводиться бесплатно.Проект реализуется по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).Ранее в пресс-службе департамента внутренней политики Севастополя сообщили, что "Новый Херсонес" стал самым популярным культурным объектом России, за первый месяц работы его посетили более 500 тысяч туристов.30 июля комплекс открыл свои двери для посетителей. В первый же день работы "Новый Херсонес" принял более 20 тысяч гостей из Севастополя и других регионов России.Вход в Новый Херсонес бесплатный. Бесплатным также будет посещение уникального, единственного в мире музея христианства. В два других музея – античности и Византии и Крыма и Новороссии – вход будет осуществляться по входным билетам. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе открыли мастерскую иконописи "Древний Херсонес"В Крыму сняли фильм о Мангупе и христианствеРедкая удача: в Херсонесе найден домашний алтарь с древней росписью

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