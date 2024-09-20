https://crimea.ria.ru/20240920/v-krymu-snyali-film-o-mangupe-i-khristianstve-1140479739.html

В Крыму сняли фильм о Мангупе и христианстве

В Крыму сняли фильм о Мангупе и христианстве - РИА Новости Крым, 20.09.2024

В Крыму сняли фильм о Мангупе и христианстве

После падения Константинополя как столицы Византии, Мангуп еще несколько десятков лет сопротивлялся Крымскому ханству, а затем и Османской Турции. Но в 1475... РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T16:07

2024-09-20T16:07

2024-09-20T16:07

мангуп

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валентин козубский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. После падения Константинополя как столицы Византии, Мангуп еще несколько десятков лет сопротивлялся Крымскому ханству, а затем и Османской Турции. Но в 1475 году турки быстро захватили колонии итальянцев, а после полугодовой осады под залпами турецкой артиллерии пал и Мангуп, напомнил в комментарии РИА Новости Крым соавтор сценария и продюсер новой документальной картины "Византия. Крым. Россия", съемки которой закончились в Крыму, Валентин Козубский.Основной съемочный процесс проходил на Мангупе, а также в музеях Крыма.Также он отметил, что Москва как правопреемник византийского православия является православным центром. "Но начинал все князь Владимир в Херсонесе, а дальше это все продолжалось на Мангупе"."В чем особенность Мангупа? После падения Константинополя (нынешнего Стамбула) как столицы Византии, он просуществовал еще 25 лет. То есть, Византии уже не было, а Мангуп еще 20 лет сопротивлялся Крымскому ханству, а затем и Османской Турции, которая в 1475 году завоевала все приморские города и полгода штурмовала Мангуп", - уточнил Козубский.Фильм "Византия. Крым. Россия" сейчас находится на стадии монтажа. Когда картина будет готова, ее презентация пройдет в пресс-центре РИА Новости Крым. Запланированный хронометраж - 25 минут. Предпоказ ленты состоялся в актовом зале республиканской библиотеки им. И.Я. Франко."Византийская империя была православной. И эта вера из Византии перешла постепенно на Русь. И есть такие места в Крыму, которые были свидетелями и участниками этого процесса", - сказал Козубский на предпоказе картины, отметив, что речь в том числе, идет о Мангупе, и что между Византией и Россией существует духовная, моральная связь.Также принято считать, что в некоторой степени это "родственные души" мировой истории, которые пересекались в Крыму.На фоне кризиса Византии поликультурное крымское население — греки, готы, армяне, аланы и другие народы — сплотились на почве общего для всех христианства. Этот процесс привел к образованию княжества Феодоро, столицей которого стал Мангуп — мощная крепость на одноименном плато, окруженном отвесными обрывами в десятки метров высотой.Мощное и процветающее на территории Крыма в средние века христианское княжество Феодоро пало под ударами нашествия османов. Княжество интересно широко развитыми дипломатическими отношениями как с Византийской империей, Валахией, так и Московским княжеством.Ранее декан исторического факультета Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Валерий Науменко рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым, что археологи открыли уникальные погребальные сооружения на юго-восточном склоне Мангупского плато, в районе могильника Алмалык-Дере. Курганные насыпи были впервые обнаружены в горах, и для ученых пока остается загадкой, какому народу они принадлежали.Экспедиция на Мангупе работает уже более 60 лет. Археологами было сделано много замечательных находок, в частности, в 2021 году была найдена уникальная византийская печать. По словам руководителя экспедиции Александра Герцена, подобные свинцовые печати принадлежали, как правило, византийским чиновникам высшего чина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Древние, царские и золотые: истории удивительных книгАрхеологи нашли в Крыму древние хазарские курганы и не толькоХрам, огороды и дачи - что нашли археологи в древнем городе в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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