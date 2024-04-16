Рейтинг@Mail.ru
Археологи нашли на склонах Мангупского плато "элитные" курганы - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240416/arkheologi-nashli-na-sklonakh-mangupskogo-plato-elitnye-kurgany-1136616455.html
Археологи нашли на склонах Мангупского плато "элитные" курганы
Археологи нашли на склонах Мангупского плато "элитные" курганы - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Археологи нашли на склонах Мангупского плато "элитные" курганы
Археологи открыли уникальные погребальные сооружения на юго-восточном склоне Мангупского плато, в районе могильника Алмалык-Дере. Курганные насыпи были впервые... РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T19:46
2024-04-16T20:03
археология в крыму
кфу (крымский федеральный университет)
история
крым
новости крыма
мангуп
валерий науменко
раскопки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110076/16/1100761690_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cdd1c0bb92c9f56a26e156387a9de394.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Археологи открыли уникальные погребальные сооружения на юго-восточном склоне Мангупского плато, в районе могильника Алмалык-Дере. Курганные насыпи были впервые обнаружены в горах, и для ученых пока остается загадкой, какому народу они принадлежали. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал декан исторического факультета Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Валерий Науменко.Курганы Алмалык-дере по сравнению с обычными курганами в степи невелики – диаметр насыпей всего до полутора метров. Они имеют ряд совершенно необычных каменных конструкций, рассказал Валерий Науменко."Это такие кольцевые каменные обкладки по всему полю кургана. Их окружали грунтовые ровики с перемычками. Поэтому есть множество версий, откуда это население пришло: Кавказ, Придонье. На этот счет идет большая научная дискуссия. Но сам по себе некрополь уникальный, он огромный для этого времени, мы предполагаем, что там более 1000 погребальных сооружений", – рассказал Науменко.Члены экспедиции считают, что это ранний некрополь Мангупской крепости, который появился за 200 лет до строительства цитадели. Он функционировал вплоть до VII века.О том, что там есть средневековые захоронения, археологи знали давно. Но в "украинские годы" на памятнике проводились только точечные раскопки – как правило, после того, как на месте побывали грабители, сказал Науменко. В 2014 году, после вхождения в законодательное поле Российской Федерации, варварское разграбление могильника прекратилось. Стало возможно более масштабное изучение могильника, благодаря чему и было сделано открытие."Кусочки курганной насыпи исследовались и в 2007, и в 2013 году. Но системного изучения не было. А когда нам удалось после 2014 года начать исследования этого участка широкой площадью, эти маленькие кусочки вдруг сложились в огромный объект", – заключил специалист.Экспедиция на Мангупе работает уже более 60 лет. Археологами было сделано много замечательных находок, в частности, в 2021 году была найдена уникальная византийская печать. По словам руководителя экспедиции Александра Герцена, подобные свинцовые печати принадлежали, как правило, византийским чиновникам высшего чина.Читайте также на РИА Новости Крым:Древние, царские и золотые: истории удивительных книгХрам, огороды и дачи - что нашли археологи в древнем городе в КрымуАрхеологи нашли в Крыму древние хазарские курганы и не только
крым
мангуп
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110076/16/1100761690_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_10131f6fadf36600aabc14f0d5ac3109.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
археология в крыму, кфу (крымский федеральный университет), история, крым, новости крыма, мангуп, валерий науменко, раскопки
Археологи нашли на склонах Мангупского плато "элитные" курганы

На склонах плато Мангуп нашли уникальные курганные насыпи "пришлого" народа

19:46 16.04.2024 (обновлено: 20:03 16.04.2024)
 
© РИА Новости . Артем Креминский / Перейти в фотобанкКрым. Мангуп-Кале
Крым. Мангуп-Кале - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Артем Креминский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Археологи открыли уникальные погребальные сооружения на юго-восточном склоне Мангупского плато, в районе могильника Алмалык-Дере. Курганные насыпи были впервые обнаружены в горах, и для ученых пока остается загадкой, какому народу они принадлежали. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал декан исторического факультета Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Валерий Науменко.

"На территории могильника Алмалык-дере были открыты шесть курганных насыпей, которые датируются второй половиной IV – первой половиной V веков. Их оставила явно пришлая группа населения, а вот откуда она – непонятно, потому в горах Крыма и других регионов таких объектов нет", – рассказывает ученый.

Курганы Алмалык-дере по сравнению с обычными курганами в степи невелики – диаметр насыпей всего до полутора метров. Они имеют ряд совершенно необычных каменных конструкций, рассказал Валерий Науменко.
"Это такие кольцевые каменные обкладки по всему полю кургана. Их окружали грунтовые ровики с перемычками. Поэтому есть множество версий, откуда это население пришло: Кавказ, Придонье. На этот счет идет большая научная дискуссия. Но сам по себе некрополь уникальный, он огромный для этого времени, мы предполагаем, что там более 1000 погребальных сооружений", – рассказал Науменко.
Члены экспедиции считают, что это ранний некрополь Мангупской крепости, который появился за 200 лет до строительства цитадели. Он функционировал вплоть до VII века.
"Несмотря на сильную разграбленность в украинское время этого некрополя, находки там были сделаны очень хорошие – это вещи, скажем так, элитного некрополя. Изделия из разных металлов, драгоценности и так далее", – объяснил историк.
О том, что там есть средневековые захоронения, археологи знали давно. Но в "украинские годы" на памятнике проводились только точечные раскопки – как правило, после того, как на месте побывали грабители, сказал Науменко. В 2014 году, после вхождения в законодательное поле Российской Федерации, варварское разграбление могильника прекратилось. Стало возможно более масштабное изучение могильника, благодаря чему и было сделано открытие.
"Кусочки курганной насыпи исследовались и в 2007, и в 2013 году. Но системного изучения не было. А когда нам удалось после 2014 года начать исследования этого участка широкой площадью, эти маленькие кусочки вдруг сложились в огромный объект", – заключил специалист.
Экспедиция на Мангупе работает уже более 60 лет. Археологами было сделано много замечательных находок, в частности, в 2021 году была найдена уникальная византийская печать. По словам руководителя экспедиции Александра Герцена, подобные свинцовые печати принадлежали, как правило, византийским чиновникам высшего чина.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Древние, царские и золотые: истории удивительных книг
Храм, огороды и дачи - что нашли археологи в древнем городе в Крыму
Археологи нашли в Крыму древние хазарские курганы и не только
 
Археология в КрымуКФУ (Крымский федеральный университет)ИсторияКрымНовости КрымаМангупВалерий НауменкоРаскопки
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:03Вирусные инфекции в Крыму: как часто больные вызывают скорую помощь
21:52В ООН не смогли определить источник атак на Запорожскую АЭС
21:45Двое подростков разбились на пит-байке в Анапе - один умер в реанимации
21:34Немедленная эвакуация: уровень воды в районе Кургана растет
21:31В Алуште двое суток не будет воды
21:14Как в Севастополе реставрируют объекты культурного наследия
20:47Прямое попадание ВСУ в дом в Курской области – ранена женщина
20:41В Севастополе простились с бойцом отряда "Барс" Денисом Дымченко
20:27Более 500 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ в России за неделю
20:02В Крыму в честь Прокофьева устроят оперный и балетный фестиваль
19:46Археологи нашли на склонах Мангупского плато "элитные" курганы
19:31Флот проводит тренировку со стрельбой в Севастополе
19:28Сколько многоквартирных домов отремонтируют в Севастополе в 2024 году
19:01Из Крыма выдворили почти 400 нелегальных мигрантов с начала года
18:48Сколько человек вакцинированы от клещевого энцефалита – Роспотребнадзор
18:27Командир спецназа "Ахмат" получил высокую должность в Минобороны РФ
18:22За спиной США: о чем Шольц хочет договориться с Си Цзиньпином
18:08ЧП в зоопарке: как обезопасить людей и животных – опыт эксперта
18:01Флагманский кроссовер JAECOO J8 поступил в продажу в "Черномор Авто"
17:55Аксенов недоволен ремонтом дорог в Симферополе – даны поручения
Лента новостейМолния