https://crimea.ria.ru/20240416/arkheologi-nashli-na-sklonakh-mangupskogo-plato-elitnye-kurgany-1136616455.html

Археологи нашли на склонах Мангупского плато "элитные" курганы

Археологи нашли на склонах Мангупского плато "элитные" курганы - РИА Новости Крым, 16.04.2024

Археологи нашли на склонах Мангупского плато "элитные" курганы

Археологи открыли уникальные погребальные сооружения на юго-восточном склоне Мангупского плато, в районе могильника Алмалык-Дере. Курганные насыпи были впервые... РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T19:46

2024-04-16T19:46

2024-04-16T20:03

археология в крыму

кфу (крымский федеральный университет)

история

крым

новости крыма

мангуп

валерий науменко

раскопки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Археологи открыли уникальные погребальные сооружения на юго-восточном склоне Мангупского плато, в районе могильника Алмалык-Дере. Курганные насыпи были впервые обнаружены в горах, и для ученых пока остается загадкой, какому народу они принадлежали. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал декан исторического факультета Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Валерий Науменко.Курганы Алмалык-дере по сравнению с обычными курганами в степи невелики – диаметр насыпей всего до полутора метров. Они имеют ряд совершенно необычных каменных конструкций, рассказал Валерий Науменко."Это такие кольцевые каменные обкладки по всему полю кургана. Их окружали грунтовые ровики с перемычками. Поэтому есть множество версий, откуда это население пришло: Кавказ, Придонье. На этот счет идет большая научная дискуссия. Но сам по себе некрополь уникальный, он огромный для этого времени, мы предполагаем, что там более 1000 погребальных сооружений", – рассказал Науменко.Члены экспедиции считают, что это ранний некрополь Мангупской крепости, который появился за 200 лет до строительства цитадели. Он функционировал вплоть до VII века.О том, что там есть средневековые захоронения, археологи знали давно. Но в "украинские годы" на памятнике проводились только точечные раскопки – как правило, после того, как на месте побывали грабители, сказал Науменко. В 2014 году, после вхождения в законодательное поле Российской Федерации, варварское разграбление могильника прекратилось. Стало возможно более масштабное изучение могильника, благодаря чему и было сделано открытие."Кусочки курганной насыпи исследовались и в 2007, и в 2013 году. Но системного изучения не было. А когда нам удалось после 2014 года начать исследования этого участка широкой площадью, эти маленькие кусочки вдруг сложились в огромный объект", – заключил специалист.Экспедиция на Мангупе работает уже более 60 лет. Археологами было сделано много замечательных находок, в частности, в 2021 году была найдена уникальная византийская печать. По словам руководителя экспедиции Александра Герцена, подобные свинцовые печати принадлежали, как правило, византийским чиновникам высшего чина.Читайте также на РИА Новости Крым:Древние, царские и золотые: истории удивительных книгХрам, огороды и дачи - что нашли археологи в древнем городе в КрымуАрхеологи нашли в Крыму древние хазарские курганы и не только

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

археология в крыму, кфу (крымский федеральный университет), история, крым, новости крыма, мангуп, валерий науменко, раскопки