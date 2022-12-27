https://crimea.ria.ru/20221227/arkheologi-nashli-v-krymu-drevnie-khazarskie-kurgany-i-ne-tolko-1126143310.html

Археологи нашли в Крыму древние хазарские курганы и не только

Археологи нашли в Крыму древние хазарские курганы и не только - РИА Новости Крым, 27.12.2022

Археологи нашли в Крыму древние хазарские курганы и не только

2022 год оказался весьма продуктивным для археологов, работающих в Крыму, масштабные работы проведены на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический",... РИА Новости Крым, 27.12.2022

2022-12-27T08:12

2022-12-27T08:12

2022-12-27T09:02

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Директор Института археологии РАН Вадим Майко Директор Института археологии РАН Вадим Майко audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости Крым. 2022 год оказался весьма продуктивным для археологов, работающих в Крыму, масштабные работы проведены на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический", традиционно много копали на Керченском полуострове, но самые интересные находки сделаны в Симферопольском районе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.Сорок экспедицийПо словам Майко, всего в этом году в разных районах Крыма на больших площадях работало около 40 экспедиций, сделаны тысячи находок. Многие из них, найденные в восточном Крыму, пополнили коллекции Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника и Феодосийского музея древностей. То, что нашли на западном побережье, передано в историко-археологический музей-заповедник "Калос Лимен" в Черноморском, другие артефакты будут храниться в алуштинском краеведческом музее и в Центральном музее Тавриды."Традиционно копают специалисты института археологии РАН, института истории и материальной культуры, государственного Эрмитажа, а также экспедиции ведущих вузов страны. Больше всего раскопок на Керченском полуострове, а с прошлого года здесь работает комплексная Южно-Боспорская экспедиция совместно с институтом археологии РАН в Москве. Результаты замечательные. Они касаются всех известных античных городов, поселений, могильников. На Юго-западе — Мангупская и Эски-Керменская экспедиции, где в этом году найдены новые христианские объекты, уточнение границ Эски-Керменского городища и Мангупа", — перечисляет археолог.Грандиозный Херсонес и "скромная" СтрогановкаСамой крупной экспедицией стали раскопки на территории Херсонеса Таврического. Эту экспедицию возглавлял институт истории и материальной культуры, но участие в них принимали сразу пять профильных организаций, огромное число специалистов и волонтеров:Но самые главные находки сделаны в Симферопольском районе при раскопках, которые ведутся в рамках строительства объезда крымской столицы."В рамках работ по отводу трассы раскопаны большие курганные группы, расположенные в основном близ села Строгановка. Эти работы активно начались еще в 2021 году и продолжались в этом. Мы впервые можем представить себе, как проходила жизнь в крымской степи в эпоху раннего Железного века, и в эпоху раннего средневековья", — рассказывает ученый.Большое настоящее открытиеПо его словам, найденные в Строгановке курганы относятся к третьей четверти VIII века — хазарскому периоду. И это самое уникальное и неожиданное открытие:По его словам, выделить какую-либо одну находку невозможно. Все они имеют огромную ценность с информационной точки зрения. Особенно уникален комплекс "строгановских" находок из керамики, коллекции изделий из железа и драгоценных металлов.Ранее в Симферопольском районе Крыма, в районе села Перевальное обнаружены 35 скифских курганов, некоторые из них оказались нетронуты грабителями. Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые из Севастополя исследуют в Судане памятники древней цивилизацииВ Евпатории после прорыва трубы затопило раскопки античного городищаВ Херсонесе в 30 метрах от берега обнаружена стена и башня IX века

https://crimea.ria.ru/20220703/pochemu-v-krymu-utrachivayut-unikalnye-arkheologicheskie-pamyatniki-1123690140.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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