https://crimea.ria.ru/20221004/v-khersonese-v-30-metrakh-ot-berega-obnaruzhena-stena-i-bashnya-ix-veka-1124706153.html
В Херсонесе в 30 метрах от берега обнаружена стена и башня IX века
В Херсонесе в 30 метрах от берега обнаружена стена и башня IX века - РИА Новости Крым, 04.10.2022
В Херсонесе в 30 метрах от берега обнаружена стена и башня IX века
В Карантинной бухте Севастополя, в тридцати метрах от берега древнего Херсонеса ученые обнаружили оборонительную стену и башню, которую датировали IX – Х вв. Об РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-04T08:25
2022-10-04T08:25
2022-10-04T08:25
крым в истории: секреты, факты, фото
севастополь
археология в крыму
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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Карантинной бухте Севастополя, в тридцати метрах от берега древнего Херсонеса ученые обнаружили оборонительную стену и башню, которую датировали IX – Х вв. Об этом РИА Новости Крым рассказал завотделом подводных исследований музея-заповедника "Херсонес Таврический" Андрей Букатов.Древние сооружения обнаружили в ходе комплексных исследований в мощном слое песчаных донных отложений – рукав древней бухты буквально погребен под ним, из-за чего проводить раскопки здесь очень трудно, говорит ученый."Мы выявили, что это средневековая оборонительная ромбовидная башня и смогли датировать время ее постройки: 9 – 10 век. Одна из донных аномалий подходит к башне, предположительно, это линия обороны", – рассказал Букатов.По его словам, датировали объект, проанализировав материалы и данные, полученные еще в прошлом году во время исследований, проведенных совместно со специалистами Санкт-Петербургского горного университета.Тогда к подводным средневековым сооружениям сначала спустили водолазов, которые изучили дно, заложили в башне шурф, прокопав ее до основания, и взяли археологический материал. А после провели геофизические исследования, используя метод электроразведки, первыми в мире сделав это под водой.По его словам, в районе башни не одна оборонительная стена – буквально в десяти метрах за ней еще одна "донная аномалия", требующая дополнительных исследований. Собственно, большинство памятников Херсонеса находятся в прибрежной зоне, в бухтах. Тут и затопленные участки городища, и сельскохозяйственные наделы, и оборонительные сооружения, отметил Букатов.В нынешнем году ученым пришлось ограничиться аналитической работой предыдущих подводных работ и исследованиями на суше, у берега: "В связи с известными событиями командующий флота не согласовал нам водолазные спуски, поэтому полевой сезон этого года не состоялся. Но у нас есть четкое понимание, что еще необходимо и как это нужно сделать", – заключил Букатов.По его словам, проводимые исследования позволят получить представление о том, как в действительности выглядела линия берега средневекового Херсонеса, установить место расположения порта и как он менялся, где были причальные сооружения, как они реконструировались и прочее. "До настоящего времени это точно неизвестно", – отметил он.Ранее археологи нашли в Южном пригороде Херсонеса стелу с могилы античного воина, которой более 2 тысяч лет.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым в истории: секреты, факты, фото, севастополь, археология в крыму
В Херсонесе в 30 метрах от берега обнаружена стена и башня IX века
В Херсонесе ученые обнаружили средневековую оборонительную стену и башню IX-Х вв.
Собственный корреспондент
СЕВАСТОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
В Карантинной бухте Севастополя, в тридцати метрах от берега древнего Херсонеса ученые обнаружили оборонительную стену и башню, которую датировали IX – Х вв. Об этом РИА Новости Крым
рассказал завотделом подводных исследований музея-заповедника "Херсонес Таврический" Андрей Букатов.
Древние сооружения обнаружили в ходе комплексных исследований в мощном слое песчаных донных отложений – рукав древней бухты буквально погребен под ним, из-за чего проводить раскопки здесь очень трудно, говорит ученый.
"Мы выявили, что это средневековая оборонительная ромбовидная башня и смогли датировать время ее постройки: 9 – 10 век. Одна из донных аномалий подходит к башне, предположительно, это линия обороны", – рассказал Букатов.
По его словам, датировали объект, проанализировав материалы и данные, полученные еще в прошлом году во время исследований, проведенных совместно со специалистами Санкт-Петербургского горного университета.
Тогда к подводным средневековым сооружениям сначала спустили водолазов, которые изучили дно, заложили в башне шурф, прокопав ее до основания, и взяли археологический материал. А после провели геофизические исследования, используя метод электроразведки, первыми в мире сделав это под водой.
"Мы впервые в мировой практике метод донной электротомографии применили в воде. До этого его использовали в основном на суше – в инженерной геологии, в археологии. Метод электроразведки дает строение донных отложений с глубиной слоя до 10 метров – каменная кладка в нем очень хорошо видна", – рассказал Букатов.
По его словам, в районе башни не одна оборонительная стена – буквально в десяти метрах за ней еще одна "донная аномалия", требующая дополнительных исследований. Собственно, большинство памятников Херсонеса находятся в прибрежной зоне, в бухтах. Тут и затопленные участки городища, и сельскохозяйственные наделы, и оборонительные сооружения, отметил Букатов.
В нынешнем году ученым пришлось ограничиться аналитической работой предыдущих подводных работ и исследованиями на суше, у берега: "В связи с известными событиями командующий флота не согласовал нам водолазные спуски, поэтому полевой сезон этого года не состоялся. Но у нас есть четкое понимание, что еще необходимо и как это нужно сделать", – заключил Букатов.
По его словам, проводимые исследования позволят получить представление о том, как в действительности выглядела линия берега средневекового Херсонеса, установить место расположения порта и как он менялся, где были причальные сооружения, как они реконструировались и прочее. "До настоящего времени это точно неизвестно", – отметил он.
Ранее археологи нашли в Южном пригороде Херсонеса стелу с могилы античного воина,
которой более 2 тысяч лет.