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В Херсонесе в 30 метрах от берега обнаружена стена и башня IX века

В Херсонесе в 30 метрах от берега обнаружена стена и башня IX века - РИА Новости Крым, 04.10.2022

В Херсонесе в 30 метрах от берега обнаружена стена и башня IX века

В Карантинной бухте Севастополя, в тридцати метрах от берега древнего Херсонеса ученые обнаружили оборонительную стену и башню, которую датировали IX – Х вв. Об РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-04T08:25

2022-10-04T08:25

2022-10-04T08:25

крым в истории: секреты, факты, фото

севастополь

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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Карантинной бухте Севастополя, в тридцати метрах от берега древнего Херсонеса ученые обнаружили оборонительную стену и башню, которую датировали IX – Х вв. Об этом РИА Новости Крым рассказал завотделом подводных исследований музея-заповедника "Херсонес Таврический" Андрей Букатов.Древние сооружения обнаружили в ходе комплексных исследований в мощном слое песчаных донных отложений – рукав древней бухты буквально погребен под ним, из-за чего проводить раскопки здесь очень трудно, говорит ученый."Мы выявили, что это средневековая оборонительная ромбовидная башня и смогли датировать время ее постройки: 9 – 10 век. Одна из донных аномалий подходит к башне, предположительно, это линия обороны", – рассказал Букатов.По его словам, датировали объект, проанализировав материалы и данные, полученные еще в прошлом году во время исследований, проведенных совместно со специалистами Санкт-Петербургского горного университета.Тогда к подводным средневековым сооружениям сначала спустили водолазов, которые изучили дно, заложили в башне шурф, прокопав ее до основания, и взяли археологический материал. А после провели геофизические исследования, используя метод электроразведки, первыми в мире сделав это под водой.По его словам, в районе башни не одна оборонительная стена – буквально в десяти метрах за ней еще одна "донная аномалия", требующая дополнительных исследований. Собственно, большинство памятников Херсонеса находятся в прибрежной зоне, в бухтах. Тут и затопленные участки городища, и сельскохозяйственные наделы, и оборонительные сооружения, отметил Букатов.В нынешнем году ученым пришлось ограничиться аналитической работой предыдущих подводных работ и исследованиями на суше, у берега: "В связи с известными событиями командующий флота не согласовал нам водолазные спуски, поэтому полевой сезон этого года не состоялся. Но у нас есть четкое понимание, что еще необходимо и как это нужно сделать", – заключил Букатов.По его словам, проводимые исследования позволят получить представление о том, как в действительности выглядела линия берега средневекового Херсонеса, установить место расположения порта и как он менялся, где были причальные сооружения, как они реконструировались и прочее. "До настоящего времени это точно неизвестно", – отметил он.Ранее археологи нашли в Южном пригороде Херсонеса стелу с могилы античного воина, которой более 2 тысяч лет.

севастополь

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2022

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

крым в истории: секреты, факты, фото, севастополь, археология в крыму