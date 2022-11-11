https://crimea.ria.ru/20221111/v-evpatorii-posle-proryva-truby-zatopilo-raskopki-antichnogo-gorodischa-1125335476.html
В Евпатории после прорыва трубы затопило раскопки античного городища
В Евпатории после прорыва трубы затопило раскопки античного городища - РИА Новости Крым, 11.11.2022
В Евпатории после прорыва трубы затопило раскопки античного городища
Из-за прорыва трубы в Евпатории затопило "Стеклянную пирамиду", накрывавшую фрагменты раскопок античного городища. Об этом РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T17:35
2022-11-11T17:35
2022-11-11T17:27
евпатория
крым в истории: секреты, факты, фото
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым, Елена Гаврина Из-за прорыва трубы в Евпатории затопило "Стеклянную пирамиду", накрывавшую фрагменты раскопок античного городища. Об этом РИА Новости Крым рассказала замдиректора по научной работе городского краеведческого музея Людмила Дубинина.Сотрудник музея уточнила, что сообщения в СМИ о том, что под куполом были драгоценности и украшения – это фейки.Прорыв трубы власти Евпатории планируют устранить к вечеру сегодняшнего дня.Старое городище находится в самом центре современной Евпатории. Сегодня необычный музей археологии считается визитной карточкой города. Он привлекает посетителей оригинальным стеклянным куполом, который похож на большую пирамиду. Внутри комплекса находятся часть оборонительной городской стены, остатки жилых помещений, городская башня, вымощенная старинной плиткой, и старинный жертвенник.На месте античного города, о существовании которого никто не подозревал, при Союзе был построен ведомственный санаторий. Только в 2000 году часть древних раскопок решили сделать общественным достоянием.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Херсонесе в 30 метрах от берега обнаружена стена и башня IX века.
https://crimea.ria.ru/20220907/istoricheskie-tsentry-alupki-i-evpatorii-khotyat-blagoustroit-1124431839.html
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РИА Новости Крым
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евпатория, крым в истории: секреты, факты, фото, происшествия
В Евпатории после прорыва трубы затопило раскопки античного городища
В Евпатории "поплыли" раскопки античного города после прорыва трубы санатория
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым, Елена Гаврина
Из-за прорыва трубы в Евпатории затопило "Стеклянную пирамиду", накрывавшую фрагменты раскопок античного городища. Об этом РИА Новости Крым
рассказала замдиректора по научной работе городского краеведческого музея Людмила Дубинина.
"Рядом с раскопками проходит труба одного из ведомственных санаториев, ее-то и прорвало. Под водой остались остатки кладки, фрагменты оборонительной стены древнего города Керкинитида, датируемого lV веком до нашей эры. Теперь нужно ждать, когда коммунальщики откачают воду и место раскопок высохнет естественным путем", – пояснила Дубинина.
Сотрудник музея уточнила, что сообщения в СМИ о том, что под куполом были драгоценности и украшения – это фейки.
Прорыв трубы власти Евпатории планируют устранить к вечеру сегодняшнего дня.
Старое городище находится в самом центре современной Евпатории. Сегодня необычный музей археологии считается визитной карточкой города. Он привлекает посетителей оригинальным стеклянным куполом, который похож на большую пирамиду. Внутри комплекса находятся часть оборонительной городской стены, остатки жилых помещений, городская башня, вымощенная старинной плиткой, и старинный жертвенник.
На месте античного города, о существовании которого никто не подозревал, при Союзе был построен ведомственный санаторий. Только в 2000 году часть древних раскопок решили сделать общественным достоянием.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Херсонесе в 30 метрах от берега обнаружена стена и башня IX века.