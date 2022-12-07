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Ученые из Севастополя исследуют в Судане памятники древней цивилизации - РИА Новости Крым, 07.12.2022
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Ученые из Севастополя исследуют в Судане памятники древней цивилизации
Ученые из Севастополя исследуют в Судане памятники древней цивилизации - РИА Новости Крым, 07.12.2022
Ученые из Севастополя исследуют в Судане памятники древней цивилизации
Ученые Севастопольского государственного университета прибыли в Судан в рамках уникальной экспедиции Института востоковедения РАН под руководством ведущих... РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T07:29
2022-12-07T07:29
севастополь
сирия
наука и технологии
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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Ученые Севастопольского государственного университета прибыли в Судан в рамках уникальной экспедиции Института востоковедения РАН под руководством ведущих специалистов-египтологов России. Об этом сообщили в пресс-службе СевГУ.Кроме того, ученые готовятся провести подводно-археологическую экспедицию в Красном море в акватории Судана. В эпоху античности и Средневековья там располагались порты, названия которых неоднократно упоминаются древними авторами. В частности, это порт Бади на острове Эр-Рих, существовавший предположительно с фараоновского и до исламского периодов, и Акик, где, как полагают специалисты, был крупный порт Птолемаида Ферон в античный период.Как уточнил участник экспедиции, доцент кафедры востоковедения СевГУ, заведующий Центром историко-археологических исследований Крыма и Средиземноморья Института востоковедения РАН Виктор Лебединский, российские ученые будут работать по всему западному побережью Красного моря: от акватории Египта на севере до акватории Судана на юге.Исследования проводятся и финансируются в рамках подпрограммы "Археонет" программы "Приоритет-2030".Ранее сообщалось, что СевГУ проводит собственную подводно-археологическую экспедицию в восточной части Средиземного моря в акватории Сирии, в частности - исследуют подводную крепость крестоносцев, построенную в XIII веке.
https://crimea.ria.ru/20220908/rossiyskaya-nauka-vozvraschaetsya-v-gvineyu-uchenye-rasskazali-zachem--1124434329.html
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севастополь, сирия, наука и технологии
Ученые из Севастополя исследуют в Судане памятники древней цивилизации

Ученые из Севастополя отправились в Судан изучать памятники древней цивилизации Африки

07:29 07.12.2022
 
© Пресс-служба СевГУУченые СевГУ проводят уникальные комплексные исследования в Судане
Ученые СевГУ проводят уникальные комплексные исследования в Судане
© Пресс-служба СевГУ
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Ученые Севастопольского государственного университета прибыли в Судан в рамках уникальной экспедиции Института востоковедения РАН под руководством ведущих специалистов-египтологов России. Об этом сообщили в пресс-службе СевГУ.
"Специалисты изучают памятники древней африканской цивилизации Мерое, перенявшей культурные традиции и верования древнеегипетской цивилизации. Севастопольские ученые участвуют в раскопках храмового комплекса в Абу Эртейле и царского города Роял Сити", – рассказали в университете.
Кроме того, ученые готовятся провести подводно-археологическую экспедицию в Красном море в акватории Судана. В эпоху античности и Средневековья там располагались порты, названия которых неоднократно упоминаются древними авторами. В частности, это порт Бади на острове Эр-Рих, существовавший предположительно с фараоновского и до исламского периодов, и Акик, где, как полагают специалисты, был крупный порт Птолемаида Ферон в античный период.
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Как уточнил участник экспедиции, доцент кафедры востоковедения СевГУ, заведующий Центром историко-археологических исследований Крыма и Средиземноморья Института востоковедения РАН Виктор Лебединский, российские ученые будут работать по всему западному побережью Красного моря: от акватории Египта на севере до акватории Судана на юге.
Исследования проводятся и финансируются в рамках подпрограммы "Археонет" программы "Приоритет-2030".
Ранее сообщалось, что СевГУ проводит собственную подводно-археологическую экспедицию в восточной части Средиземного моря в акватории Сирии, в частности - исследуют подводную крепость крестоносцев, построенную в XIII веке.
 
СевастопольСирияНаука и технологии
 
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