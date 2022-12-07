https://crimea.ria.ru/20221207/uchenye-iz-sevastopolya-issleduyut-v-sudane-pamyatniki-drevney-tsivilizatsii-1125706262.html

Ученые из Севастополя исследуют в Судане памятники древней цивилизации

Ученые из Севастополя исследуют в Судане памятники древней цивилизации - РИА Новости Крым, 07.12.2022

Ученые из Севастополя исследуют в Судане памятники древней цивилизации

Ученые Севастопольского государственного университета прибыли в Судан в рамках уникальной экспедиции Института востоковедения РАН под руководством ведущих... РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T07:29

2022-12-07T07:29

2022-12-07T07:29

севастополь

сирия

наука и технологии

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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Ученые Севастопольского государственного университета прибыли в Судан в рамках уникальной экспедиции Института востоковедения РАН под руководством ведущих специалистов-египтологов России. Об этом сообщили в пресс-службе СевГУ.Кроме того, ученые готовятся провести подводно-археологическую экспедицию в Красном море в акватории Судана. В эпоху античности и Средневековья там располагались порты, названия которых неоднократно упоминаются древними авторами. В частности, это порт Бади на острове Эр-Рих, существовавший предположительно с фараоновского и до исламского периодов, и Акик, где, как полагают специалисты, был крупный порт Птолемаида Ферон в античный период.Как уточнил участник экспедиции, доцент кафедры востоковедения СевГУ, заведующий Центром историко-археологических исследований Крыма и Средиземноморья Института востоковедения РАН Виктор Лебединский, российские ученые будут работать по всему западному побережью Красного моря: от акватории Египта на севере до акватории Судана на юге.Исследования проводятся и финансируются в рамках подпрограммы "Археонет" программы "Приоритет-2030".Ранее сообщалось, что СевГУ проводит собственную подводно-археологическую экспедицию в восточной части Средиземного моря в акватории Сирии, в частности - исследуют подводную крепость крестоносцев, построенную в XIII веке.

https://crimea.ria.ru/20220908/rossiyskaya-nauka-vozvraschaetsya-v-gvineyu-uchenye-rasskazali-zachem--1124434329.html

севастополь

сирия

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севастополь, сирия, наука и технологии