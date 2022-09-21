https://crimea.ria.ru/20220921/uchenye-iz-rf-issleduyut-podvodnuyu-krepost-krestonostsev-u-beregov-sirii--1124576312.html

Ученые из РФ исследуют подводную крепость крестоносцев у берегов Сирии

Ученые из РФ исследуют подводную крепость крестоносцев у берегов Сирии - РИА Новости Крым, 21.09.2022

Ученые из РФ исследуют подводную крепость крестоносцев у берегов Сирии

Российские ученые исследуют остатки подводной крепости Маракле у берегов Сирии, построенной крестоносцами в XIII веке, чтобы создать план и цифровую модель... РИА Новости Крым, 21.09.2022

2022-09-21T18:22

2022-09-21T18:22

2022-09-21T15:34

археология в крыму

севастополь

крым

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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Российские ученые исследуют остатки подводной крепости Маракле у берегов Сирии, построенной крестоносцами в XIII веке, чтобы создать план и цифровую модель уникального объекта. Об этом сообщил руководитель экспедиции от российской стороны, доцент кафедры "Востоковедение" СевГУ, кандидат исторических наук Виктор Лебединский, его цитирует пресс-служба университета.По его словам, у крепости, возведенной прямо в море, на отмели, очень интересная история. Согласно хроникам, строительством этого фортификационного сооружения в 1271 году занялся франкский феодал Бартелеми. Непосредственное участие в возведении принимал орден Госпитальеров.Фундамент делали, затапливая наполненные камнями барки. После из дна "подняли" 13-метровую башню с мощными каменными стенами и колоннами. К ней примыкала другая, поменьше, на ней установили катапульты. В гарнизоне крепости насчитывалось до 100 человек.В 1285 году, после того как оплот крестоносцев Маркаб пал, башни Маракле были разобраны. Но даже сегодня здесь остается уникальный полигон для ученых: на морском дне сохранились фундаменты, колонны и каменные блоки разных размеров и формы, сказал Лебединский.До этого участники международной росийско-сирийской экспедиции обследовали острова Арвад, Эль Аббас, Эль Фарис, Эль Фанар и Макруд, обживать которые человек стал свыше 4 000 лет назад. Исследования проводятся в воздухе, на земле и под водой, задействована самая современная техника.С российской стороны в исследовательскую группу входят ученые СевГУ и Института востоковедения РАН. От Сирии работают сотрудники Департамента древностей и музеев Тартуса.Исследования проводятся и финансируются в рамках подпрограммы "Археонет" программы "Приоритет-2030" при поддержке Русского географического общества и Минобороны России.Ранее сообщалось, что севастопольские ученые Института биологии южных морей направятся в Сирию, чтобы договориться об исследованиях на территории САР и обсудить вопросы экспорта собственных технологий в области рыбной промышленности и аквакультуры.

https://crimea.ria.ru/20220907/uchenye-iz-sevastopolya-prezentuyut-svoi-tekhnologii-v-sirii--1124429528.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

археология в крыму, севастополь, крым