https://crimea.ria.ru/20220907/uchenye-iz-sevastopolya-prezentuyut-svoi-tekhnologii-v-sirii--1124429528.html

Ученые из Севастополя презентуют свои технологии в Сирии

Ученые из Севастополя презентуют свои технологии в Сирии - РИА Новости Крым, 07.09.2022

Ученые из Севастополя презентуют свои технологии в Сирии

Севастопольские ученые Института биологии южных морей направятся в Сирию, чтобы договориться об исследованиях на территории САР и обсудить вопросы экспорта... РИА Новости Крым, 07.09.2022

2022-09-07T13:41

2022-09-07T13:41

2022-09-07T13:38

наука и технологии

сирия

севастополь

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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости Крым, Анна Петрова. Севастопольские ученые Института биологии южных морей направятся в Сирию, чтобы договориться об исследованиях на территории САР и обсудить вопросы экспорта собственных технологий в области рыбной промышленности и аквакультуры. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор ФИЦ ИнБЮМ им. Ковалевского РАН, доктор географических наук Роман Горбунов."В первую очередь мы едем для того, чтобы наладить взаимодействие с сирийскими коллегами и органами исполнительной власти, чтобы обеспечить возможность проведения научных исследований нашими учеными на территории Сирии в интересах российско-сирийского сотрудничества", – сказал Горбунов.Договориться намерены и о подготовке сирийских специалистов на базе института."Мы ориентируемся на то, чтобы у нас появились аспиранты и магистранты из САР на наших базовых кафедрах, у нас их сегодня их две: в Севастопольском университете и в Российском университете дружбы народов", – отметил он."Нам на самом деле есть, что предложить, в том числе в области рыбного хозяйства и аквакультуры. У нас есть технологии, и мы их готовы экспортировать. Главное - найти финансовые механизмы и законодательные пути для этого", – сказал Горбунов.Он подчеркнул, что продвижению технологий должна сопутствовать подготовка условий для бизнеса, что также будет обсуждаться."Когда мы продвигаем свои исследования и технологии, мы должны создавать площадки, которые могли бы быть интересны бизнес-сообществу, потому что для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность наших сирийских друзей, конечно, нужны инвестиции, нужны люди, которые возьмут наши технологии и будут там работать", – заключил ученый.Визит ученых в Сирию запланирован на середину октября и состоится в рамках рабочей поездки российской делегации в САР.Ранее Роман Горбунов сообщил, чего не хватает науке для развития.

https://crimea.ria.ru/20220517/musor-vo-vetname-i-ryby-v-rossii-uchenye-iz-sevastopolya-nashli-svyaz-1123250186.html

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2022

Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

наука и технологии, сирия, севастополь