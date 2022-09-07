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Ученые из Севастополя презентуют свои технологии в Сирии - РИА Новости Крым, 07.09.2022
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Ученые из Севастополя презентуют свои технологии в Сирии
Ученые из Севастополя презентуют свои технологии в Сирии - РИА Новости Крым, 07.09.2022
Ученые из Севастополя презентуют свои технологии в Сирии
Севастопольские ученые Института биологии южных морей направятся в Сирию, чтобы договориться об исследованиях на территории САР и обсудить вопросы экспорта... РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-07T13:41
2022-09-07T13:38
наука и технологии
сирия
севастополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости Крым, Анна Петрова. Севастопольские ученые Института биологии южных морей направятся в Сирию, чтобы договориться об исследованиях на территории САР и обсудить вопросы экспорта собственных технологий в области рыбной промышленности и аквакультуры. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор ФИЦ ИнБЮМ им. Ковалевского РАН, доктор географических наук Роман Горбунов."В первую очередь мы едем для того, чтобы наладить взаимодействие с сирийскими коллегами и органами исполнительной власти, чтобы обеспечить возможность проведения научных исследований нашими учеными на территории Сирии в интересах российско-сирийского сотрудничества", – сказал Горбунов.Договориться намерены и о подготовке сирийских специалистов на базе института."Мы ориентируемся на то, чтобы у нас появились аспиранты и магистранты из САР на наших базовых кафедрах, у нас их сегодня их две: в Севастопольском университете и в Российском университете дружбы народов", – отметил он."Нам на самом деле есть, что предложить, в том числе в области рыбного хозяйства и аквакультуры. У нас есть технологии, и мы их готовы экспортировать. Главное - найти финансовые механизмы и законодательные пути для этого", – сказал Горбунов.Он подчеркнул, что продвижению технологий должна сопутствовать подготовка условий для бизнеса, что также будет обсуждаться."Когда мы продвигаем свои исследования и технологии, мы должны создавать площадки, которые могли бы быть интересны бизнес-сообществу, потому что для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность наших сирийских друзей, конечно, нужны инвестиции, нужны люди, которые возьмут наши технологии и будут там работать", – заключил ученый.Визит ученых в Сирию запланирован на середину октября и состоится в рамках рабочей поездки российской делегации в САР.Ранее Роман Горбунов сообщил, чего не хватает науке для развития.
https://crimea.ria.ru/20220517/musor-vo-vetname-i-ryby-v-rossii-uchenye-iz-sevastopolya-nashli-svyaz-1123250186.html
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Анна Петрова
Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
наука и технологии, сирия, севастополь
Ученые из Севастополя презентуют свои технологии в Сирии

Ученые из Севастополя помогут бизнесу наладить работу в Сирии на своих технологиях

13:41 07.09.2022
 
© Пресс-служба ФИЦ "ИнБЮМ" им. Ковалевского РАНУченые в Крыму назвали опасность для устричных ферм
Ученые в Крыму назвали опасность для устричных ферм
© Пресс-служба ФИЦ "ИнБЮМ" им. Ковалевского РАН
Читать в
Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости Крым, Анна Петрова. Севастопольские ученые Института биологии южных морей направятся в Сирию, чтобы договориться об исследованиях на территории САР и обсудить вопросы экспорта собственных технологий в области рыбной промышленности и аквакультуры. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор ФИЦ ИнБЮМ им. Ковалевского РАН, доктор географических наук Роман Горбунов.
"В первую очередь мы едем для того, чтобы наладить взаимодействие с сирийскими коллегами и органами исполнительной власти, чтобы обеспечить возможность проведения научных исследований нашими учеными на территории Сирии в интересах российско-сирийского сотрудничества", – сказал Горбунов.
Договориться намерены и о подготовке сирийских специалистов на базе института.
"Мы ориентируемся на то, чтобы у нас появились аспиранты и магистранты из САР на наших базовых кафедрах, у нас их сегодня их две: в Севастопольском университете и в Российском университете дружбы народов", – отметил он.
Кроме того, в условиях, когда необходимо совместно с дружественными странами решать актуальные вопросы продовольственной безопасности, севастопольские ученые рассчитывают поделиться с сирийскими коллегами своими новыми разработками и "создать ландшафты" для вхождения в САР российского бизнеса, в том числе севастопольского.
"Нам на самом деле есть, что предложить, в том числе в области рыбного хозяйства и аквакультуры. У нас есть технологии, и мы их готовы экспортировать. Главное - найти финансовые механизмы и законодательные пути для этого", – сказал Горбунов.
Он подчеркнул, что продвижению технологий должна сопутствовать подготовка условий для бизнеса, что также будет обсуждаться.
"Когда мы продвигаем свои исследования и технологии, мы должны создавать площадки, которые могли бы быть интересны бизнес-сообществу, потому что для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность наших сирийских друзей, конечно, нужны инвестиции, нужны люди, которые возьмут наши технологии и будут там работать", – заключил ученый.
Визит ученых в Сирию запланирован на середину октября и состоится в рамках рабочей поездки российской делегации в САР.
Ранее Роман Горбунов сообщил, чего не хватает науке для развития.
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