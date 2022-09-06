https://crimea.ria.ru/20220906/uchenyy-iz-sevastopolya-rasskazal-kak-biznes-mozhet-pomoch-nauke-1124420207.html
Ученый из Севастополя рассказал, как бизнес может помочь науке
Ученый из Севастополя рассказал, как бизнес может помочь науке - РИА Новости Крым, 06.09.2022
Ученый из Севастополя рассказал, как бизнес может помочь науке
В условиях, когда от российской науки ждут реальных шагов для обеспечения безопасности во всех сферах жизни общества, ученые нуждаются в заинтересованности... РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T18:01
2022-09-06T18:01
2022-09-06T18:01
севастополь
наука и технологии
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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В условиях, когда от российской науки ждут реальных шагов для обеспечения безопасности во всех сферах жизни общества, ученые нуждаются в заинтересованности инвесторов, готовых вложиться в уже разработанные проекты, чтобы они были реализованы. Об этом заявил директор Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН, доктор географических наук Роман Горбунов.По его словам, только в федеральном исследовательском центре ИнБЮМ, помимо наработок в области морской биологии, экологии и океанологии, имеется свыше 70 патентов, среди которых прикладные разработки для сферы пищевой промышленности, фармации и косметологии. В качестве примера того, как науке и бизнесу удается решать актуальные задачи совместно, Горбунов привел начатую ИнБЮМ и индустриальными партнерами работу по устричному импортозамещению – одному из приоритетных направлений в регионе."Сегодня поставить малька становится крайне сложно, и наши ученые разработали эти технологии, мы создаем питомник с индустриальными партнерами, не нужно будет закупки делать уже во Франции", – отметил ученый.Ранее руководитель лаборатории экологической иммунологии гидробионтов ИнБЮМ Александра Андреева рассказала, что угрожает устричным фермам в Севастополе и Крыму.II Международная научно-практическая конференция "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность" проходи в Севастополе 6 – 9 сентября. В мероприятиях в очном и дистанционном формате принимают участие более 150 ученых из 10 стран, в том числе государств Средней Азии, Беларуси, Ливана, Египта, Республики Гвинея. В рамках конференции ученые обсуждают вопросы, касающиеся устойчивого развития прибрежных зон, сохранения биоресурсов, водных и наземных экосистем, решение проблем загрязнения моря и многое другое. Мероприятия проходят на базе Севастопольского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, наука и технологии
Ученый из Севастополя рассказал, как бизнес может помочь науке
Для внедрения в жизнь научных открытий необходим заинтересованный бизнес – ученый
СЕВАСТОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В условиях, когда от российской науки ждут реальных шагов для обеспечения безопасности во всех сферах жизни общества, ученые нуждаются в заинтересованности инвесторов, готовых вложиться в уже разработанные проекты, чтобы они были реализованы. Об этом заявил директор Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН, доктор географических наук Роман Горбунов.
По его словам, только в федеральном исследовательском центре ИнБЮМ, помимо наработок в области морской биологии, экологии и океанологии, имеется свыше 70 патентов, среди которых прикладные разработки для сферы пищевой промышленности, фармации и косметологии.
"Мы сейчас находимся в такой ситуации, когда от науки ждут реальных шагов и решений для того, чтобы обеспечить нашу безопасность во всех сферах жизни общества. Нам есть, что предложить обществу. Нужны сегодня инвесторы, бизнес, который бы интересовался нашими разработками", – сказал Горбунов журналистам на II Международной научно-практической конференции "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность" в Севастополе.
В качестве примера того, как науке и бизнесу удается решать актуальные задачи совместно, Горбунов привел начатую ИнБЮМ и индустриальными партнерами работу по устричному импортозамещению – одному из приоритетных направлений в регионе.
"Сегодня поставить малька становится крайне сложно, и наши ученые разработали эти технологии, мы создаем питомник с индустриальными партнерами, не нужно будет закупки делать уже во Франции", – отметил ученый.
Ранее руководитель лаборатории экологической иммунологии гидробионтов ИнБЮМ Александра Андреева рассказала, что угрожает устричным фермам
в Севастополе и Крыму.
II Международная научно-практическая конференция "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность" проходи в Севастополе 6 – 9 сентября. В мероприятиях в очном и дистанционном формате принимают участие более 150 ученых из 10 стран, в том числе государств Средней Азии, Беларуси, Ливана, Египта, Республики Гвинея.
В рамках конференции ученые обсуждают вопросы, касающиеся устойчивого развития прибрежных зон, сохранения биоресурсов, водных и наземных экосистем, решение проблем загрязнения моря и многое другое. Мероприятия проходят на базе Севастопольского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова