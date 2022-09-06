https://crimea.ria.ru/20220906/uchenyy-iz-sevastopolya-rasskazal-kak-biznes-mozhet-pomoch-nauke-1124420207.html

Ученый из Севастополя рассказал, как бизнес может помочь науке

Ученый из Севастополя рассказал, как бизнес может помочь науке - РИА Новости Крым, 06.09.2022

Ученый из Севастополя рассказал, как бизнес может помочь науке

В условиях, когда от российской науки ждут реальных шагов для обеспечения безопасности во всех сферах жизни общества, ученые нуждаются в заинтересованности... РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T18:01

2022-09-06T18:01

2022-09-06T18:01

севастополь

наука и технологии

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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В условиях, когда от российской науки ждут реальных шагов для обеспечения безопасности во всех сферах жизни общества, ученые нуждаются в заинтересованности инвесторов, готовых вложиться в уже разработанные проекты, чтобы они были реализованы. Об этом заявил директор Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН, доктор географических наук Роман Горбунов.По его словам, только в федеральном исследовательском центре ИнБЮМ, помимо наработок в области морской биологии, экологии и океанологии, имеется свыше 70 патентов, среди которых прикладные разработки для сферы пищевой промышленности, фармации и косметологии. В качестве примера того, как науке и бизнесу удается решать актуальные задачи совместно, Горбунов привел начатую ИнБЮМ и индустриальными партнерами работу по устричному импортозамещению – одному из приоритетных направлений в регионе."Сегодня поставить малька становится крайне сложно, и наши ученые разработали эти технологии, мы создаем питомник с индустриальными партнерами, не нужно будет закупки делать уже во Франции", – отметил ученый.Ранее руководитель лаборатории экологической иммунологии гидробионтов ИнБЮМ Александра Андреева рассказала, что угрожает устричным фермам в Севастополе и Крыму.II Международная научно-практическая конференция "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность" проходи в Севастополе 6 – 9 сентября. В мероприятиях в очном и дистанционном формате принимают участие более 150 ученых из 10 стран, в том числе государств Средней Азии, Беларуси, Ливана, Египта, Республики Гвинея. В рамках конференции ученые обсуждают вопросы, касающиеся устойчивого развития прибрежных зон, сохранения биоресурсов, водных и наземных экосистем, решение проблем загрязнения моря и многое другое. Мероприятия проходят на базе Севастопольского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова

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севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, наука и технологии