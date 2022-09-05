https://crimea.ria.ru/20220905/chto-ugrozhaet-ustrichnym-fermam-v-krymu-i-sevastopole-1124406478.html
Что угрожает устричным фермам в Крыму и Севастополе
Что угрожает устричным фермам в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 05.09.2022
Что угрожает устричным фермам в Крыму и Севастополе
Устрица, которую выращивают на морских фермах в Севастополе и Крыму, крайне чувствительна к нехватке кислорода, концентрация которого падает на фоне глобального РИА Новости Крым, 05.09.2022
2022-09-05T19:20
2022-09-05T19:20
2022-09-05T19:20
севастополь
наука и технологии
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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Устрица, которую выращивают на морских фермах в Севастополе и Крыму, крайне чувствительна к нехватке кислорода, концентрация которого падает на фоне глобального потепления. Риски уже отмечаются в некоторых хозяйствах региона, и есть только один путь решить проблему. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель лаборатории экологической иммунологии гидробионтов ИнБЮМ, кандидат биологических наук Александра Андреева.Глобальное потепление неотвратимо ведет к тому, что с повышением температуры воды концентрация кислорода в ней будет уменьшаться, объясняет Андреева. К таким изменениям менее чувствительна средиземноморская мидия, которую тоже активно выращивают в Крыму. Но устрицы, как показало исследование, сильно уязвимы и риски их массовой гибели очень высоки."У нас выращивается тихоокеанская устрица – завозной моллюск. Он испытывает жесткую акклиматизацию и вынужден обитать в условиях абсолютно для него нехарактерных. Кроме того, как показало исследование, они очень плохо переносят недостаток кислорода: у них сразу падает иммунитет и повышается уязвимость к инфекциям. Это происходит даже при кратковременной гипоксии: чуть упала концентрация на один или два дня – и они становятся восприимчивыми к заболеваниям и возникает риск массовой гибели", – рассказала ученый, отметив, что такие исследования по адаптации моллюсков проводятся впервые.По словам Андреевой, устриц выращивают на глубине до 30 метров. Таких небольших глубин проблема пока не касается глобально и не отражается на работе ферм. Однако случаи гипоксии периодически фиксируют в некоторых водоемах в Севастополе и Крыму. В частности, в Инкерманской бухте. А также в озере Донузлав.Нормой является содержание в одном литре воды 7 мг кислорода. Если показатель падает ниже 2 мг – беда, объясняет Андреева. Существенного падения концентрации в водах мирового океана ученые ждут лет через пятьдесят. Где-то это произойдет раньше, например в тропических зонах, где-то позже.Но стоит учитывать, что Черное море – самый большой в мире водоем с естественной гипоксией: ниже 150 метров кислорода здесь нет – там сероводородная зона. Так что готовиться к серьезным рискам надо уже сейчас, говорит ученый.Сейчас в лаборатории разрабатывают экспресс-методы оценки состояния моллюсков. С их помощью в течение нескольких часов можно провести скрининг иммунной системы животных и определить, здоровы ли они и комфортно ли им в среде, в которой их выращивают. Следующий шаг – селекция и выведение особей, наиболее устойчивых к неблагоприятным факторам, в частности дефициту кислорода.Параллельно в ИнБЮМ ведут поиск подходящего места для организации питомника, где можно выращивать устрицу, которая родится и вырастет непосредственно в этом регионе Черного моря.Лаборатория экологической иммунологии гидробионтов создана в Институте биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН в рамках деятельности научно-образовательного центра (НОЦ) "МореАгроБиоТех" в 2021 году. Средний возраст сотрудников лаборатории – до 39 лет. Среди них – студенты выпускных курсов, аспиранты, младшие научные сотрудники, работающие под руководством опытных специалистов.Ранее вернувшиеся из экспедиции ученые ИнБЮМ рассказали о том, что в Северо-Крымский канал пришла днепровская рыба.
https://crimea.ria.ru/20191018/1117481223.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, наука и технологии
Что угрожает устричным фермам в Крыму и Севастополе
Ученые ИнБЮМ рассказали об опасности для устричных ферм региона и как ее избежать
СЕВАСТОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Устрица, которую выращивают на морских фермах в Севастополе и Крыму, крайне чувствительна к нехватке кислорода, концентрация которого падает на фоне глобального потепления. Риски уже отмечаются в некоторых хозяйствах региона, и есть только один путь решить проблему. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель лаборатории экологической иммунологии гидробионтов ИнБЮМ, кандидат биологических наук Александра Андреева.
Глобальное потепление неотвратимо ведет к тому, что с повышением температуры воды концентрация кислорода в ней будет уменьшаться, объясняет Андреева. К таким изменениям менее чувствительна средиземноморская мидия, которую тоже активно выращивают в Крыму. Но устрицы, как показало исследование, сильно уязвимы и риски их массовой гибели очень высоки.
"У нас выращивается тихоокеанская устрица – завозной моллюск. Он испытывает жесткую акклиматизацию и вынужден обитать в условиях абсолютно для него нехарактерных. Кроме того, как показало исследование, они очень плохо переносят недостаток кислорода: у них сразу падает иммунитет и повышается уязвимость к инфекциям. Это происходит даже при кратковременной гипоксии: чуть упала концентрация на один или два дня – и они становятся восприимчивыми к заболеваниям и возникает риск массовой гибели", – рассказала ученый, отметив, что такие исследования по адаптации моллюсков проводятся впервые.
По словам Андреевой, устриц выращивают на глубине до 30 метров. Таких небольших глубин проблема пока не касается глобально и не отражается на работе ферм. Однако случаи гипоксии периодически фиксируют в некоторых водоемах в Севастополе и Крыму. В частности, в Инкерманской бухте. А также в озере Донузлав.
"Там уже выявляются сезонные, летние участки, в которых концентрация кислорода периодически становится ниже нормы", – отмечает ученый.
Нормой является содержание в одном литре воды 7 мг кислорода. Если показатель падает ниже 2 мг – беда, объясняет Андреева. Существенного падения концентрации в водах мирового океана ученые ждут лет через пятьдесят. Где-то это произойдет раньше, например в тропических зонах, где-то позже.
Но стоит учитывать, что Черное море – самый большой в мире водоем с естественной гипоксией: ниже 150 метров кислорода здесь нет – там сероводородная зона. Так что готовиться к серьезным рискам надо уже сейчас, говорит ученый.
"Надо быть готовым к тому, что выращивать устриц при падении концентрации кислорода до определенного уровня мы не сможем. Учитывая масштабы, насыщение воды кислородом на фермах – это абсолютно нереально. Мы должны приспосабливаться к условиям среды, которая будет меняться", – объяснила Андреева.
Сейчас в лаборатории разрабатывают экспресс-методы оценки состояния моллюсков. С их помощью в течение нескольких часов можно провести скрининг иммунной системы животных и определить, здоровы ли они и комфортно ли им в среде, в которой их выращивают. Следующий шаг – селекция и выведение особей, наиболее устойчивых к неблагоприятным факторам, в частности дефициту кислорода.
Параллельно в ИнБЮМ ведут поиск подходящего места для организации питомника, где можно выращивать устрицу, которая родится и вырастет непосредственно в этом регионе Черного моря.
Лаборатория экологической иммунологии гидробионтов создана в Институте биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН в рамках деятельности научно-образовательного центра (НОЦ) "МореАгроБиоТех" в 2021 году. Средний возраст сотрудников лаборатории – до 39 лет. Среди них – студенты выпускных курсов, аспиранты, младшие научные сотрудники, работающие под руководством опытных специалистов.
Ранее вернувшиеся из экспедиции ученые ИнБЮМ рассказали о том, что в Северо-Крымский канал пришла днепровская рыба
.