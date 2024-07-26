https://crimea.ria.ru/20240726/chistota-morya-v-feodosii-posle-sbrosa-stokov--chestnyy-otvet-merii-1139146567.html

Чистота моря в Феодосии после сброса стоков – честный ответ мэрии

Чистота моря в Феодосии после сброса стоков – честный ответ мэрии - РИА Новости Крым, 26.07.2024

Чистота моря в Феодосии после сброса стоков – честный ответ мэрии

По результатам исследований Роспотребнадзора сейчас качество морской воды в Феодосии соответствует нормам, однако проблема незаконных врезок остается. Об этом в РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T21:23

2024-07-26T21:23

2024-07-26T21:23

радио "спутник в крыму"

крым

феодосия

черное море

общество

антон сухоборов

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В Феодосии остаются проблемы с незаконными стоками - заммэра Сухоборов В Феодосии остаются проблемы с незаконными стоками - заммэра Сухоборов audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. По результатам исследований Роспотребнадзора сейчас качество морской воды в Феодосии соответствует нормам, однако проблема незаконных врезок остается. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал первый заместитель главы администрации Феодосии Антон Сухоборов.4 июля на канализационном коллекторе в Феодосии произошла авария, в связи с чем, на пляжах города вводили запрет на купание и занятия водными видами спорта. Такое решение было принято на заседании местной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 15 июля Роспотребнадзор снял все ограничения по пляжам в Феодосии.По его словам, в установленных местах врезки тампонируют. Эту работу планируют завершить в ближайшее время. При этом сейчас качество морской воды в Феодосии соответствует нормам.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители Керчи бьют тревогу из-за разработки хранилища отходов металлургии"Удар" по здоровью и кошельку – чем опасно купание в фонтанахКачество морской воды после аварий на коллекторе в Крыму – данные властей

https://crimea.ria.ru/20240627/v-krymu-sledyat-za-situatsiey-s-kholeroy-rezultat-monitoringa-1138413811.html

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феодосия

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, черное море, общество, антон сухоборов