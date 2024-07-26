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Чистота моря в Феодосии после сброса стоков – честный ответ мэрии - РИА Новости Крым, 26.07.2024
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https://crimea.ria.ru/20240726/chistota-morya-v-feodosii-posle-sbrosa-stokov--chestnyy-otvet-merii-1139146567.html
Чистота моря в Феодосии после сброса стоков – честный ответ мэрии
Чистота моря в Феодосии после сброса стоков – честный ответ мэрии - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Чистота моря в Феодосии после сброса стоков – честный ответ мэрии
По результатам исследований Роспотребнадзора сейчас качество морской воды в Феодосии соответствует нормам, однако проблема незаконных врезок остается. Об этом в РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T21:23
2024-07-26T21:23
радио "спутник в крыму"
крым
феодосия
черное море
общество
антон сухоборов
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В Феодосии остаются проблемы с незаконными стоками - заммэра Сухоборов
В Феодосии остаются проблемы с незаконными стоками - заммэра Сухоборов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. По результатам исследований Роспотребнадзора сейчас качество морской воды в Феодосии соответствует нормам, однако проблема незаконных врезок остается. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал первый заместитель главы администрации Феодосии Антон Сухоборов.4 июля на канализационном коллекторе в Феодосии произошла авария, в связи с чем, на пляжах города вводили запрет на купание и занятия водными видами спорта. Такое решение было принято на заседании местной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 15 июля Роспотребнадзор снял все ограничения по пляжам в Феодосии.По его словам, в установленных местах врезки тампонируют. Эту работу планируют завершить в ближайшее время. При этом сейчас качество морской воды в Феодосии соответствует нормам.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители Керчи бьют тревогу из-за разработки хранилища отходов металлургии"Удар" по здоровью и кошельку – чем опасно купание в фонтанахКачество морской воды после аварий на коллекторе в Крыму – данные властей
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крым, феодосия, черное море, общество, антон сухоборов
Чистота моря в Феодосии после сброса стоков – честный ответ мэрии

В Феодосии остаются проблемы с незаконными стоками в море – первый заммэра Сухоборов

21:23 26.07.2024
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкБерег Черного моря в Феодосии
Берег Черного моря в Феодосии - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. По результатам исследований Роспотребнадзора сейчас качество морской воды в Феодосии соответствует нормам, однако проблема незаконных врезок остается. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал первый заместитель главы администрации Феодосии Антон Сухоборов.
В Феодосии остаются проблемы с незаконными стоками - заммэра Сухоборов
21:23
4 июля на канализационном коллекторе в Феодосии произошла авария, в связи с чем, на пляжах города вводили запрет на купание и занятия водными видами спорта. Такое решение было принято на заседании местной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 15 июля Роспотребнадзор снял все ограничения по пляжам в Феодосии.

"Работы продолжаются. Создана комиссия при управлении городского хозяйства. Пока эффект в полном объеме не достигается, поскольку нам нужно провести дообследование врезок, в том числе, в ливневки. Такие врезки могут уходить до полутора километров. Поэтому зонды не везде могут это выявить", - констатировал Сухоборов.

По его словам, в установленных местах врезки тампонируют. Эту работу планируют завершить в ближайшее время. При этом сейчас качество морской воды в Феодосии соответствует нормам.
"На данный момент отклонений у нас нет. По всем пляжным территориям – их у нас 52 – получены эпидзаключения. Раз в 10 дней по ним проводится контроль по состоянию воды в зоне купания", - рассказал чиновник.
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