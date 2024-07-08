Рейтинг@Mail.ru
Авария на коллекторе в Феодосии - когда снимут запрет на купание в море - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240708/avariya-na-kollektore-v-feodosii---kogda-snimut-zapret-na-kupanie-v-more-1138686108.html
Авария на коллекторе в Феодосии - когда снимут запрет на купание в море
Авария на коллекторе в Феодосии - когда снимут запрет на купание в море - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Авария на коллекторе в Феодосии - когда снимут запрет на купание в море
В Феодосии продолжает действовать запрет на купание в море, проход к морю открыт, однако предупреждающие таблички и сигнальные флаги размещены на всех... РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T16:53
2024-07-08T16:53
феодосия
пляжи
туризм в крыму
новости крыма
крым
черное море
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111590/03/1115900304_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d4b4873d8a92db4dcec87a3725871862.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Феодосии продолжает действовать запрет на купание в море, проход к морю открыт, однако предупреждающие таблички и сигнальные флаги размещены на всех официальных пляжах, сообщили РИА Новости Крым в понедельник в пресс-службе администрации города.Запрет на купание и занятия водными видами спорта на пляжах Феодосии действует в связи с аварией на канализационном коллекторе, которая произошла 4 июля. Такое решение было принято на заседании местной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.В этой связи до особого распоряжения жителей и гостей Феодосии просят исключить купание. Как уточнили в пресс-службе, доступ к пляжам не перекрывали - загорать и отдыхать на берегу можно. При этом на информационных стендах при входе на пляжные территории разместили информацию об ограничении на заход в воду."Также на спасательных вышках подняты красные флаги, запрещающие купание", - добавили в администрации.Летом в Крыму традиционно возрастает количество кишечных инфекций. Однако в этом сезоне следует быть особенно бдительными по поводу холеры: тщательно мыть руки, фрукты и овощи, а также не покупать продукты сомнительного качества, сообщала ранее и.о. директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отмечается рост случаев травматизма и кишечных инфекцийНа Южном берегу Крыма запрещено купание из-за аварии на коллектореКачество морской воды на пляжах в Крыму: как узнать о нем туристам
феодосия
крым
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111590/03/1115900304_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_4110c9f0d60f7649feff1ce9e0b54f96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
феодосия, пляжи, туризм в крыму, новости крыма, крым, черное море, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
Авария на коллекторе в Феодосии - когда снимут запрет на купание в море

Вода в море у берегов Феодосии все еще может быть опасной - власти

16:53 08.07.2024
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкБерег Черного моря в Феодосии
Берег Черного моря в Феодосии - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Феодосии продолжает действовать запрет на купание в море, проход к морю открыт, однако предупреждающие таблички и сигнальные флаги размещены на всех официальных пляжах, сообщили РИА Новости Крым в понедельник в пресс-службе администрации города.
Запрет на купание и занятия водными видами спорта на пляжах Феодосии действует в связи с аварией на канализационном коллекторе, которая произошла 4 июля. Такое решение было принято на заседании местной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
"Запрет на купание на пляжах Феодосии продолжает действовать. Пробы берут сотрудники Роспотребнадзора в ежедневном режиме. Запрет будет снят, как только результаты исследований будут говорить о соответствии качества морской воды гигиеническим нормам", - сообщили в администрации города.
В этой связи до особого распоряжения жителей и гостей Феодосии просят исключить купание. Как уточнили в пресс-службе, доступ к пляжам не перекрывали - загорать и отдыхать на берегу можно. При этом на информационных стендах при входе на пляжные территории разместили информацию об ограничении на заход в воду.
"Также на спасательных вышках подняты красные флаги, запрещающие купание", - добавили в администрации.
В пресс-службе мэрии курорта также подчеркивают, что в связи с высокими температурами морской воды процесс ее самоочищения может занимать больше времени и призвали отдыхающих быть бдительными и не допускать заглатывания воды даже после снятия запрета на купание, поскольку теплая морская вода может быть опасна даже вне аварийных ситуаций.
Летом в Крыму традиционно возрастает количество кишечных инфекций. Однако в этом сезоне следует быть особенно бдительными по поводу холеры: тщательно мыть руки, фрукты и овощи, а также не покупать продукты сомнительного качества, сообщала ранее и.о. директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму отмечается рост случаев травматизма и кишечных инфекций
На Южном берегу Крыма запрещено купание из-за аварии на коллекторе
Качество морской воды на пляжах в Крыму: как узнать о нем туристам
 
ФеодосияПляжиТуризм в КрымуНовости КрымаКрымЧерное мореБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:53Авария на коллекторе в Феодосии - когда снимут запрет на купание в море
16:43Путин попросил Госдуму принять решение по выплатам многодетным на ипотеку
16:30Киев регулярно нарушает Конвенцию о химоружии – Минобороны
16:21Украина свыше 400 раз применяла токсические химикаты в зоне СВО
16:04Путин предложил разрешить использовать часть маткапитала на сбор в школу
15:39Под натиском армии России: ВСУ потеряли почти 2000 военных за сутки
15:22В Курской области украинский дрон атаковал больницу – идет эвакуация
15:01Удар ВСУ по Белгородчине – погиб один и ранены трое мирных жителей
14:50Российские военные уничтожили очередной танк Abrams в зоне СВО
14:39Три установки HIMARS уничтожены за сутки в зоне спецоперации
14:32Веерные отключения света из-за аномальной жары ввели в Ростовской области
14:15Очереди на Крымский мост с обеих сторон: сколько ждать проезда
13:58Истерика перед саммитом НАТО - в Минобороны опровергли заявления Киева
13:49Групповой удар нанесен по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ
13:39В Крыму аварии на энергосетях - без света четыре муниципалитета
13:34Крымских строителей БАМа наградили юбилейными медалями
13:27Часть Киева осталась без света: разрушены три подстанции
13:19Падение подростка с мыса Плака в Алуште - делом занялась прокуратура
13:06Минобороны РФ проведет в Москве конференцию по международной безопасности
12:54Осквернил Вечный огонь - в Севастополе будут судить приезжего мужчину
Лента новостейМолния