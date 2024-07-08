https://crimea.ria.ru/20240708/avariya-na-kollektore-v-feodosii---kogda-snimut-zapret-na-kupanie-v-more-1138686108.html

Авария на коллекторе в Феодосии - когда снимут запрет на купание в море

Авария на коллекторе в Феодосии - когда снимут запрет на купание в море - РИА Новости Крым, 08.07.2024

Авария на коллекторе в Феодосии - когда снимут запрет на купание в море

В Феодосии продолжает действовать запрет на купание в море, проход к морю открыт, однако предупреждающие таблички и сигнальные флаги размещены на всех... РИА Новости Крым, 08.07.2024

2024-07-08T16:53

2024-07-08T16:53

2024-07-08T16:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Феодосии продолжает действовать запрет на купание в море, проход к морю открыт, однако предупреждающие таблички и сигнальные флаги размещены на всех официальных пляжах, сообщили РИА Новости Крым в понедельник в пресс-службе администрации города.Запрет на купание и занятия водными видами спорта на пляжах Феодосии действует в связи с аварией на канализационном коллекторе, которая произошла 4 июля. Такое решение было принято на заседании местной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.В этой связи до особого распоряжения жителей и гостей Феодосии просят исключить купание. Как уточнили в пресс-службе, доступ к пляжам не перекрывали - загорать и отдыхать на берегу можно. При этом на информационных стендах при входе на пляжные территории разместили информацию об ограничении на заход в воду."Также на спасательных вышках подняты красные флаги, запрещающие купание", - добавили в администрации.Летом в Крыму традиционно возрастает количество кишечных инфекций. Однако в этом сезоне следует быть особенно бдительными по поводу холеры: тщательно мыть руки, фрукты и овощи, а также не покупать продукты сомнительного качества, сообщала ранее и.о. директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отмечается рост случаев травматизма и кишечных инфекцийНа Южном берегу Крыма запрещено купание из-за аварии на коллектореКачество морской воды на пляжах в Крыму: как узнать о нем туристам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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