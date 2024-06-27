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Качество морской воды на пляжах в Крыму: как узнать о нем туристам
Качество морской воды на пляжах в Крыму: как узнать о нем туристам - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Качество морской воды на пляжах в Крыму: как узнать о нем туристам
Отдыхающие в Крыму могут узнать о качестве морской воды у операторов пляжей, которые обязаны проводить производственно-лабораторный контроль раз в 10 дней в... РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T12:14
2024-06-27T12:14
2024-06-27T12:24
ялта
радио "спутник в крыму"
роспотребнадзор
роман проскурнин
крым курортный
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пляжи крыма
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Отдыхающие в Крыму могут узнать о качестве морской воды у операторов пляжей, которые обязаны проводить производственно-лабораторный контроль раз в 10 дней в купальный сезон и составляют соответствующие протоколы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил главный врач ФБУ "Центр гигиены и эпидемиологии" Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе Роман Проскурнин.Комментируя ЧП на пляжах Большой Ялты после аварии на канализационном коллекторе, Проскурнин подчеркнул, что загрязнения могут распространяться течениями и ветром на соседние территории.Для получения такой полной и актуальной информации о ситуации и исключения рисков возможного распространения инфекций, помимо специалистов профильных организаций проверку качества морской воды обязаны проводить собственники пляжей, отметил он."Одно дело мониторинг осуществляем мы – по эпидпоказаниям, но также собственник пляжа обязан проводить производственно-лабораторный контроль. Его проводят перед открытием пляжа и раз в 10 дней в период купального сезона они проводят исследования на бактериологические и санитарно-химические показатели", – сказал эксперт.В таком случае, если у территориального органа Роспотребнадзора появляется информация о каких-то отклонениях, то выносится соответствующее постановление о закрытии купания, добавил Проскурнин.Он подчеркнул, что по законодательству Российской Федерации обязанность проводить свой контроль качества морской воды лежит на субъектах хозяйствования, отвечающих за состояние официальных пляжей в зонах рекреации.Говоря о нынешнем состоянии морской воды на Южном берегу Крыма, Проскурнин отметил, что количество точек контроля и перечень показателей для исследования после произошедшей на коллекторе аварии был расширен для получения максимально точной информации.По результатам анализов проб воды, которые провели специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, отклонений по санитарно-химическим показателям не обнаружено, сказал Проскурнин. "Геномы-возбудители инфекционных заболеваний вирусной и бактериальной природы, а также холерного вибриона не выявлено. Возбудители паразитарных заболеваний также отсутствуют", – добавил он.В связи с этим жители Крымского полуострова и гости могут спокойно принимать водные процедуры в морской воде на побережье ЮБК.Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что все пляжи открыты для купания после проведения проверок. Авария на коллекторе в Ялте произошла 23 июня. Из-за аварийно-восстановительных работ, было остановлено водоснабжение ряда населенных пунктов Южного берега Крыма и частично закрыты пляжи.Как рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Максим Новик аварию на коллекторе в Ялте было невозможно ликвидировать быстро по ряду причин. Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько продлится ремонт дороги Ялта-Бахчисарай В Крыму построят железнодорожный обход монастыря в ИнкерманеОбновленную канатную дорогу открыли в Ялте в День России
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ялта, роспотребнадзор, роман проскурнин, крым курортный, черное море, пляжи крыма, новости крыма
Качество морской воды на пляжах в Крыму: как узнать о нем туристам
О качестве морской воды в Крыму можно узнать у операторов пляжей
12:14 27.06.2024 (обновлено: 12:24 27.06.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым.
Отдыхающие в Крыму могут узнать о качестве морской воды у операторов пляжей, которые обязаны проводить производственно-лабораторный контроль раз в 10 дней в купальный сезон и составляют соответствующие протоколы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил главный врач ФБУ "Центр гигиены и эпидемиологии" Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе Роман Проскурнин.
Комментируя ЧП на пляжах Большой Ялты после аварии на канализационном коллекторе, Проскурнин подчеркнул, что загрязнения могут распространяться течениями и ветром на соседние территории.
"Течения и различные направления ветра могут смещать точку загрязнения. В рамках осуществления контрольно-надзорных мероприятий, а также мониторинга, обобщенная информация дает картину о точках загрязнения на побережье", – сказал Проскурнин.
Для получения такой полной и актуальной информации о ситуации и исключения рисков возможного распространения инфекций, помимо специалистов профильных организаций проверку качества морской воды обязаны проводить собственники пляжей, отметил он.
"Одно дело мониторинг осуществляем мы – по эпидпоказаниям, но также собственник пляжа обязан проводить производственно-лабораторный контроль. Его проводят перед открытием пляжа и раз в 10 дней в период купального сезона они проводят исследования на бактериологические и санитарно-химические показатели", – сказал эксперт.
В таком случае, если у территориального органа Роспотребнадзора появляется информация о каких-то отклонениях, то выносится соответствующее постановление о закрытии купания, добавил Проскурнин.
Он подчеркнул, что по законодательству Российской Федерации обязанность проводить свой контроль качества морской воды лежит на субъектах хозяйствования, отвечающих за состояние официальных пляжей в зонах рекреации.
Говоря о нынешнем состоянии морской воды на Южном берегу Крыма, Проскурнин отметил, что количество точек контроля и перечень показателей для исследования после произошедшей на коллекторе аварии был расширен для получения максимально точной информации.
По результатам анализов проб воды, которые провели специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, отклонений по санитарно-химическим показателям не обнаружено, сказал Проскурнин. "Геномы-возбудители инфекционных заболеваний вирусной и бактериальной природы, а также холерного вибриона не выявлено. Возбудители паразитарных заболеваний также отсутствуют", – добавил он.
В связи с этим жители Крымского полуострова и гости могут спокойно принимать водные процедуры в морской воде на побережье ЮБК.
"Никаких угроз биологической безопасности для них нет. Но для успокоения любой купающийся может подойти к оператору пляжа и спросить о качестве морской воды, потому что у него должны быть протоколы лабораторных исследований", – заключил Проскурнин.
Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила
, что все пляжи открыты для купания после проведения проверок.
Авария на коллекторе в Ялте произошла
23 июня. Из-за аварийно-восстановительных работ, было остановлено водоснабжение ряда населенных пунктов Южного берега Крыма и частично закрыты пляжи.
Как рассказал
министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Максим Новик аварию на коллекторе в Ялте было невозможно ликвидировать быстро по ряду причин.
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