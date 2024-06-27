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Качество морской воды на пляжах в Крыму: как узнать о нем туристам

Качество морской воды на пляжах в Крыму: как узнать о нем туристам - РИА Новости Крым, 27.06.2024

Качество морской воды на пляжах в Крыму: как узнать о нем туристам

Отдыхающие в Крыму могут узнать о качестве морской воды у операторов пляжей, которые обязаны проводить производственно-лабораторный контроль раз в 10 дней в... РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T12:14

2024-06-27T12:14

2024-06-27T12:24

ялта

радио "спутник в крыму"

роспотребнадзор

роман проскурнин

крым курортный

черное море

пляжи крыма

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Отдыхающие в Крыму могут узнать о качестве морской воды у операторов пляжей, которые обязаны проводить производственно-лабораторный контроль раз в 10 дней в купальный сезон и составляют соответствующие протоколы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил главный врач ФБУ "Центр гигиены и эпидемиологии" Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе Роман Проскурнин.Комментируя ЧП на пляжах Большой Ялты после аварии на канализационном коллекторе, Проскурнин подчеркнул, что загрязнения могут распространяться течениями и ветром на соседние территории.Для получения такой полной и актуальной информации о ситуации и исключения рисков возможного распространения инфекций, помимо специалистов профильных организаций проверку качества морской воды обязаны проводить собственники пляжей, отметил он."Одно дело мониторинг осуществляем мы – по эпидпоказаниям, но также собственник пляжа обязан проводить производственно-лабораторный контроль. Его проводят перед открытием пляжа и раз в 10 дней в период купального сезона они проводят исследования на бактериологические и санитарно-химические показатели", – сказал эксперт.В таком случае, если у территориального органа Роспотребнадзора появляется информация о каких-то отклонениях, то выносится соответствующее постановление о закрытии купания, добавил Проскурнин.Он подчеркнул, что по законодательству Российской Федерации обязанность проводить свой контроль качества морской воды лежит на субъектах хозяйствования, отвечающих за состояние официальных пляжей в зонах рекреации.Говоря о нынешнем состоянии морской воды на Южном берегу Крыма, Проскурнин отметил, что количество точек контроля и перечень показателей для исследования после произошедшей на коллекторе аварии был расширен для получения максимально точной информации.По результатам анализов проб воды, которые провели специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, отклонений по санитарно-химическим показателям не обнаружено, сказал Проскурнин. "Геномы-возбудители инфекционных заболеваний вирусной и бактериальной природы, а также холерного вибриона не выявлено. Возбудители паразитарных заболеваний также отсутствуют", – добавил он.В связи с этим жители Крымского полуострова и гости могут спокойно принимать водные процедуры в морской воде на побережье ЮБК.Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что все пляжи открыты для купания после проведения проверок. Авария на коллекторе в Ялте произошла 23 июня. Из-за аварийно-восстановительных работ, было остановлено водоснабжение ряда населенных пунктов Южного берега Крыма и частично закрыты пляжи.Как рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Максим Новик аварию на коллекторе в Ялте было невозможно ликвидировать быстро по ряду причин. Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько продлится ремонт дороги Ялта-Бахчисарай В Крыму построят железнодорожный обход монастыря в ИнкерманеОбновленную канатную дорогу открыли в Ялте в День России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, роспотребнадзор, роман проскурнин, крым курортный, черное море, пляжи крыма, новости крыма