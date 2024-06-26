https://crimea.ria.ru/20240626/bez-tekhniki-i-so-slozhnym-relefom-glava-zhkkh-rasskazal-ob-avarii-v-yalte-1138365327.html

Без техники и со сложным рельефом: глава ЖКХ рассказал об аварии в Ялте

Без техники и со сложным рельефом: глава ЖКХ рассказал об аварии в Ялте - РИА Новости Крым, 26.06.2024

Без техники и со сложным рельефом: глава ЖКХ рассказал об аварии в Ялте

Работы по ликвидации аварии на коллекторе в Ялте были технически сложными из-за сложного рельефа Ялты, который не позволил привлечь технику – мероприятия... РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T09:11

2024-06-26T09:11

2024-06-26T09:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Работы по ликвидации аварии на коллекторе в Ялте были технически сложными из-за сложного рельефа Ялты, который не позволил привлечь технику – мероприятия выполнялись вручную. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Максим Новик.По словам Новика, вечером 23 июня произошел порыв напорного канализационного коллектора, который собирает стоки со всех южнобережных поселков и транспортирует их путем каскадов насосных станций на очистные сооружения в Симеизе. Он отметил, что ограничение водоснабжения в нескольких поселках в связи с аварийно-восстановительными работами на коллекторе было необходимым.Из-за аварии на коллекторе вечером 23 июня было остановлено водоснабжение в семи населенных пунктах Южного берега Крыма (ЮБК). Без воды остались курортные поселки Ореанда, Курпаты, Гаспра, Мисхор, Кореиз, Стройгородок и город Алупка (частично). Также временно ввели запрет на купание на пляжах от Ореанды до Фороса. Накануне, 24 июня, прокуратура начала проверку после аварии на коллекторе в Ялте. Читайте также на РИА Новости Крым:Качество морской воды проверяют в Большой Ялте – купание запрещено Неразорвавшийся кассетный боеприпас нашли в Севастополе после атаки В Ялте запретили купание в море – где закрыты пляжи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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