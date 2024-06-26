Без техники и со сложным рельефом: глава ЖКХ рассказал об аварии в Ялте
Авария на коллекторе в Ялте была сложной и требовала ручной работы – министр ЖКХ Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Работы по ликвидации аварии на коллекторе в Ялте были технически сложными из-за сложного рельефа Ялты, который не позволил привлечь технику – мероприятия выполнялись вручную. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Максим Новик.
По словам Новика, вечером 23 июня произошел порыв напорного канализационного коллектора, который собирает стоки со всех южнобережных поселков и транспортирует их путем каскадов насосных станций на очистные сооружения в Симеизе.
"Порыв неприятный. Учитывая рельеф и геологию Ялты, понимаем, что там даже техника не могла зайти – работы выполняли вручную", – заявил Новик.
Он отметил, что ограничение водоснабжения в нескольких поселках в связи с аварийно-восстановительными работами на коллекторе было необходимым.
"Для ремонта канализации необходимо отключить воду. Поэтому было локальное отключение и был осуществлен подвоз (воды). Буквально мы отключили с обеда воскресенья и на следующий день в ночь мы все восстановили, и утром все уже получили воду", – заключил министр.
Из-за аварии на коллекторе вечером 23 июня было остановлено водоснабжение в семи населенных пунктах Южного берега Крыма (ЮБК). Без воды остались курортные поселки Ореанда, Курпаты, Гаспра, Мисхор, Кореиз, Стройгородок и город Алупка (частично). Также временно ввели запрет на купание на пляжах от Ореанды до Фороса.
Накануне, 24 июня, прокуратура начала проверку после аварии на коллекторе в Ялте.
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