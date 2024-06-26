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Без техники и со сложным рельефом: глава ЖКХ рассказал об аварии в Ялте - РИА Новости Крым, 26.06.2024
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Без техники и со сложным рельефом: глава ЖКХ рассказал об аварии в Ялте
Без техники и со сложным рельефом: глава ЖКХ рассказал об аварии в Ялте - РИА Новости Крым, 26.06.2024
Без техники и со сложным рельефом: глава ЖКХ рассказал об аварии в Ялте
Работы по ликвидации аварии на коллекторе в Ялте были технически сложными из-за сложного рельефа Ялты, который не позволил привлечь технику – мероприятия... РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T09:11
2024-06-26T09:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Работы по ликвидации аварии на коллекторе в Ялте были технически сложными из-за сложного рельефа Ялты, который не позволил привлечь технику – мероприятия выполнялись вручную. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Максим Новик.По словам Новика, вечером 23 июня произошел порыв напорного канализационного коллектора, который собирает стоки со всех южнобережных поселков и транспортирует их путем каскадов насосных станций на очистные сооружения в Симеизе. Он отметил, что ограничение водоснабжения в нескольких поселках в связи с аварийно-восстановительными работами на коллекторе было необходимым.Из-за аварии на коллекторе вечером 23 июня было остановлено водоснабжение в семи населенных пунктах Южного берега Крыма (ЮБК). Без воды остались курортные поселки Ореанда, Курпаты, Гаспра, Мисхор, Кореиз, Стройгородок и город Алупка (частично). Также временно ввели запрет на купание на пляжах от Ореанды до Фороса. Накануне, 24 июня, прокуратура начала проверку после аварии на коллекторе в Ялте. Читайте также на РИА Новости Крым:Качество морской воды проверяют в Большой Ялте – купание запрещено Неразорвавшийся кассетный боеприпас нашли в Севастополе после атаки В Ялте запретили купание в море – где закрыты пляжи
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РИА Новости Крым
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96
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крым, новости крыма, ялта, жкх крыма и севастополя, юбк, водоснабжение, максим новик
Без техники и со сложным рельефом: глава ЖКХ рассказал об аварии в Ялте

Авария на коллекторе в Ялте была сложной и требовала ручной работы – министр ЖКХ Крыма

09:11 26.06.2024
 
© РИА НовостиКоллектор в Москве
Коллектор в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Работы по ликвидации аварии на коллекторе в Ялте были технически сложными из-за сложного рельефа Ялты, который не позволил привлечь технику – мероприятия выполнялись вручную. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Максим Новик.
По словам Новика, вечером 23 июня произошел порыв напорного канализационного коллектора, который собирает стоки со всех южнобережных поселков и транспортирует их путем каскадов насосных станций на очистные сооружения в Симеизе.
"Порыв неприятный. Учитывая рельеф и геологию Ялты, понимаем, что там даже техника не могла зайти – работы выполняли вручную", – заявил Новик.
Он отметил, что ограничение водоснабжения в нескольких поселках в связи с аварийно-восстановительными работами на коллекторе было необходимым.
"Для ремонта канализации необходимо отключить воду. Поэтому было локальное отключение и был осуществлен подвоз (воды). Буквально мы отключили с обеда воскресенья и на следующий день в ночь мы все восстановили, и утром все уже получили воду", – заключил министр.
Из-за аварии на коллекторе вечером 23 июня было остановлено водоснабжение в семи населенных пунктах Южного берега Крыма (ЮБК). Без воды остались курортные поселки Ореанда, Курпаты, Гаспра, Мисхор, Кореиз, Стройгородок и город Алупка (частично). Также временно ввели запрет на купание на пляжах от Ореанды до Фороса.
Накануне, 24 июня, прокуратура начала проверку после аварии на коллекторе в Ялте.
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КрымНовости КрымаЯлтаЖКХ Крыма и СевастополяЮБКВодоснабжениеМаксим Новик
 
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