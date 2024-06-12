https://crimea.ria.ru/20240612/obnovlennuyu-kanatnuyu-dorogu-otkryli-v-yalte-v-den-rossii-1138053512.html

Обновленную канатную дорогу открыли в Ялте в День России

Обновленную канатную дорогу открыли в Ялте в День России - РИА Новости Крым, 12.06.2024

Обновленную канатную дорогу открыли в Ялте в День России

В Крыму в День России торжественно презентовали обновленную канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри. Как рассказала РИА Новости Крым глава администрации Ялты Янина... РИА Новости Крым, 12.06.2024

2024-06-12T13:51

2024-06-12T13:51

2024-06-12T13:51

ялта

крым

янина павленко

канатная дорога

канатная дорога на ай-петри

туризм в крыму

туризм

общество

отдых в крыму

ай-петри

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0f/1135701530_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_3205ed927aab890a5cf9dc94472dfb6a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Крыму в День России торжественно презентовали обновленную канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри. Как рассказала РИА Новости Крым глава администрации Ялты Янина Павленко, уже в первой половине дня подъемником воспользовались сотни пассажиров.По ее словам, главной концепцией объекта отныне становится экологический туризм. При этом всех, кто совершит подъем на плато Ай-Петри, ждут многочисленные мероприятия и сюрпризы.Вместо этого на плато туристов ждет организованный фут-корд, различные активности и возможность организации пикников."Недавно рядом, в поселке Охотничьем, администрацией города были снесены все незаконные постройки – множество десятков. На этом месте тоже будет максимальное восстановление всей этой эко-среды", - заключила Павленко.Новая канатная дорога начала свою работу от станции "Сосновый бор". Длина маршрута составляет 1 620 метров. Летний график работы канатной дороги - с 9 до 20 часов.Капитальный ремонт канатной дороги Мисхор-Ай-Петри начался в 2023 году. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей. Канатная дорога фактически возобновила работу 6 мая – на два месяца раньше запланированного срока. Ко Дню России приурочили ее торжественную презентация.Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 м. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 м.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялта готовится к сезону – названы новые точки притяжения туристовЯлту ждут грандиозные перемены: интервью с Яниной ПавленкоЯрмарка, экскурсии, пленэры: в Крыму пройдет "Ай-Петри Фест"

ялта

крым

ай-петри

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, крым, янина павленко, канатная дорога, канатная дорога на ай-петри, туризм в крыму, туризм, общество, отдых в крыму, ай-петри, новости крыма