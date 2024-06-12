https://crimea.ria.ru/20240612/obnovlennuyu-kanatnuyu-dorogu-otkryli-v-yalte-v-den-rossii-1138053512.html
Обновленную канатную дорогу открыли в Ялте в День России
Обновленную канатную дорогу открыли в Ялте в День России - РИА Новости Крым, 12.06.2024
Обновленную канатную дорогу открыли в Ялте в День России
В Крыму в День России торжественно презентовали обновленную канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри. Как рассказала РИА Новости Крым глава администрации Ялты Янина... РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T13:51
2024-06-12T13:51
2024-06-12T13:51
ялта
крым
янина павленко
канатная дорога
канатная дорога на ай-петри
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Крыму в День России торжественно презентовали обновленную канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри. Как рассказала РИА Новости Крым глава администрации Ялты Янина Павленко, уже в первой половине дня подъемником воспользовались сотни пассажиров.По ее словам, главной концепцией объекта отныне становится экологический туризм. При этом всех, кто совершит подъем на плато Ай-Петри, ждут многочисленные мероприятия и сюрпризы.Вместо этого на плато туристов ждет организованный фут-корд, различные активности и возможность организации пикников."Недавно рядом, в поселке Охотничьем, администрацией города были снесены все незаконные постройки – множество десятков. На этом месте тоже будет максимальное восстановление всей этой эко-среды", - заключила Павленко.Новая канатная дорога начала свою работу от станции "Сосновый бор". Длина маршрута составляет 1 620 метров. Летний график работы канатной дороги - с 9 до 20 часов.Капитальный ремонт канатной дороги Мисхор-Ай-Петри начался в 2023 году. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей. Канатная дорога фактически возобновила работу 6 мая – на два месяца раньше запланированного срока. Ко Дню России приурочили ее торжественную презентация.Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 м. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 м.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялта готовится к сезону – названы новые точки притяжения туристовЯлту ждут грандиозные перемены: интервью с Яниной ПавленкоЯрмарка, экскурсии, пленэры: в Крыму пройдет "Ай-Петри Фест"
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РИА Новости Крым
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ялта, крым, янина павленко, канатная дорога, канатная дорога на ай-петри, туризм в крыму, туризм, общество, отдых в крыму, ай-петри, новости крыма
Обновленную канатную дорогу открыли в Ялте в День России
В Ялте в День России торжественно открыли канатную дорогу после ремонта
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым, Галина Оленева.
В Крыму в День России торжественно презентовали обновленную канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри. Как рассказала РИА Новости Крым
глава администрации Ялты Янина Павленко, уже в первой половине дня подъемником воспользовались сотни пассажиров.
"Сегодня очень важный праздник. И восстановление канатной дороги – тоже праздник для всего Крыма и наших гостей. По количеству людей подведем итоги к концу дня, но народу сегодня очень много. Замечательно, что еще одно место притяжения в Крыму снова заработало", - сказала Павленко.
По ее словам, главной концепцией объекта отныне становится экологический туризм. При этом всех, кто совершит подъем на плато Ай-Петри, ждут многочисленные мероприятия и сюрпризы.
"На плато постоянно будут проходить различные квесты, мероприятия. Самое главное – концепция развития плато заключается в том, чтобы люди могли максимально прикоснуться к природе. Той истории, которая у нас раньше постоянно была связана с нелегальной торговлей, с использованием животных для фотографий – всего этого там больше не будет", - пообещала Павленко.
Вместо этого на плато туристов ждет организованный фут-корд, различные активности и возможность организации пикников.
"Недавно рядом, в поселке Охотничьем, администрацией города были снесены все незаконные постройки – множество десятков. На этом месте тоже будет максимальное восстановление всей этой эко-среды", - заключила Павленко.
Новая канатная дорога начала свою работу от станции "Сосновый бор". Длина маршрута составляет 1 620 метров. Летний график
работы канатной дороги - с 9 до 20 часов.
Капитальный ремонт канатной дороги Мисхор-Ай-Петри начался в 2023 году. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей. Канатная дорога фактически возобновила работу 6 мая
– на два месяца раньше запланированного срока. Ко Дню России приурочили ее торжественную презентация.
Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 м. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 м.
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