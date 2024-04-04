https://crimea.ria.ru/20240404/yalta-gotovitsya-k-sezonu--nazvany-novye-tochki-prityazheniya-turistov-1136274627.html
Ялта готовится к сезону – названы новые точки притяжения туристов
Ялта готовится к сезону – названы новые точки притяжения туристов - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Ялта готовится к сезону – названы новые точки притяжения туристов
Ялта активно готовится к курортному сезону. Канатная дорога на Ай-Петри и отремонтированный исторический центр Алупки станут новыми точками притяжения туристов. РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T10:02
2024-04-04T10:02
2024-04-04T10:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Ялта активно готовится к курортному сезону. Канатная дорога на Ай-Петри и отремонтированный исторический центр Алупки станут новыми точками притяжения туристов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава местной администрации Янина Павленко. По ее прогнозам, ожидается хороший курортный сезон. Это подтверждают высокий спрос на отдых в Ялте на новогодние и мартовские праздники. Сейчас отели курорта уже готовятся к майским каникулам. Кроме того, для гостей приводят в порядок новые и уже полюбившиеся локации и пляжи.Ранее сообщалось, что канатная дорога на плато Ай-Петри в Крыму откроется после капремонта 1 мая и заработает со средней станции в Кореизе.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялту ждут грандиозные перемены: интервью с Яниной ПавленкоСколько многоэтажек отремонтируют в Ялте до конца годаНа ремонт подпорных стен в Ялте нужно больше 800 миллионов рублей
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Ялта готовится к сезону – названы новые точки притяжения туристов
Канатная дорога и исторический центр Алупки станут точками притяжения туристов – Павленко
10:02 04.04.2024 (обновлено: 10:04 04.04.2024)