https://crimea.ria.ru/20240404/yalta-gotovitsya-k-sezonu--nazvany-novye-tochki-prityazheniya-turistov-1136274627.html

Ялта готовится к сезону – названы новые точки притяжения туристов

Ялта готовится к сезону – названы новые точки притяжения туристов - РИА Новости Крым, 04.04.2024

Ялта готовится к сезону – названы новые точки притяжения туристов

Ялта активно готовится к курортному сезону. Канатная дорога на Ай-Петри и отремонтированный исторический центр Алупки станут новыми точками притяжения туристов. РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T10:02

2024-04-04T10:02

2024-04-04T10:04

радио "спутник в крыму"

крым

ялта

янина павленко

крым курортный

туризм

туризм в крыму

общество

пляжи крыма

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111630/61/1116306179_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_a3a1decd3be07568a78eef8c96fcbdd0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Ялта активно готовится к курортному сезону. Канатная дорога на Ай-Петри и отремонтированный исторический центр Алупки станут новыми точками притяжения туристов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава местной администрации Янина Павленко. По ее прогнозам, ожидается хороший курортный сезон. Это подтверждают высокий спрос на отдых в Ялте на новогодние и мартовские праздники. Сейчас отели курорта уже готовятся к майским каникулам. Кроме того, для гостей приводят в порядок новые и уже полюбившиеся локации и пляжи.Ранее сообщалось, что канатная дорога на плато Ай-Петри в Крыму откроется после капремонта 1 мая и заработает со средней станции в Кореизе.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялту ждут грандиозные перемены: интервью с Яниной ПавленкоСколько многоэтажек отремонтируют в Ялте до конца годаНа ремонт подпорных стен в Ялте нужно больше 800 миллионов рублей

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, янина павленко, крым курортный, туризм, туризм в крыму, общество, пляжи крыма, новости крыма