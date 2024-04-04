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Ялта готовится к сезону – названы новые точки притяжения туристов - РИА Новости Крым, 04.04.2024
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Ялта готовится к сезону – названы новые точки притяжения туристов
Ялта готовится к сезону – названы новые точки притяжения туристов - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Ялта готовится к сезону – названы новые точки притяжения туристов
Ялта активно готовится к курортному сезону. Канатная дорога на Ай-Петри и отремонтированный исторический центр Алупки станут новыми точками притяжения туристов. РИА Новости Крым, 04.04.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Ялта активно готовится к курортному сезону. Канатная дорога на Ай-Петри и отремонтированный исторический центр Алупки станут новыми точками притяжения туристов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава местной администрации Янина Павленко. По ее прогнозам, ожидается хороший курортный сезон. Это подтверждают высокий спрос на отдых в Ялте на новогодние и мартовские праздники. Сейчас отели курорта уже готовятся к майским каникулам. Кроме того, для гостей приводят в порядок новые и уже полюбившиеся локации и пляжи.Ранее сообщалось, что канатная дорога на плато Ай-Петри в Крыму откроется после капремонта 1 мая и заработает со средней станции в Кореизе.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялту ждут грандиозные перемены: интервью с Яниной ПавленкоСколько многоэтажек отремонтируют в Ялте до конца годаНа ремонт подпорных стен в Ялте нужно больше 800 миллионов рублей
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Ялта готовится к сезону – названы новые точки притяжения туристов

Канатная дорога и исторический центр Алупки станут точками притяжения туристов – Павленко

10:02 04.04.2024 (обновлено: 10:04 04.04.2024)
 
© РИА Новости . Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкЦветущее дерево в Воронцовском парке в Алупке
Цветущее дерево в Воронцовском парке в Алупке - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Alexey Malgavko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Ялта активно готовится к курортному сезону. Канатная дорога на Ай-Петри и отремонтированный исторический центр Алупки станут новыми точками притяжения туристов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава местной администрации Янина Павленко.

"Откроется канатная дорога на Ай-Петри. На завершающем этапе ремонт исторического центра Алупки, который также станет точкой притяжения для туристов. Мы активно готовимся к тому, чтобы встречать гостей", - сказала руководитель администрации.

По ее прогнозам, ожидается хороший курортный сезон. Это подтверждают высокий спрос на отдых в Ялте на новогодние и мартовские праздники. Сейчас отели курорта уже готовятся к майским каникулам. Кроме того, для гостей приводят в порядок новые и уже полюбившиеся локации и пляжи.

"Уже сейчас в Ялте цветет магнолия, очень много туристов приезжает посмотреть на это. Буквально через месяц наступит время глицинии. Ну и, конечно, море, горы, дворцы, наши невероятные ландшафты. Все это привлекает гостей Ялты, и она готовится к тому, чтобы их встречать", - сказала Павленко.

Ранее сообщалось, что канатная дорога на плато Ай-Петри в Крыму откроется после капремонта 1 мая и заработает со средней станции в Кореизе.
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