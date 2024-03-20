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На ремонт подпорных стен в Ялте нужно больше 800 миллионов рублей
На ремонт подпорных стен в Ялте нужно больше 800 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 20.03.2024
На ремонт подпорных стен в Ялте нужно больше 800 миллионов рублей
В Ялте на ремонт подпорных стен потребуется больше 800 миллионов рублей. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T15:57
2024-03-20T15:57
2024-03-20T16:00
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благоустройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Ялте на ремонт подпорных стен потребуется больше 800 миллионов рублей. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Сейчас в городе ведется масштабная инвентаризация подпорных стен, которые необходимо отремонтировать, к этому моменту их насчитано 30.Так, по ее информации, в Пионерском парке на ремонт подпорной стены, которая обрушилась после ливней, нужно около 100 миллионов рублей. Поскольку такой суммы у муниципалитета нет, ялтинские власти обратились в Министерство жилищной политики Крыма и Госстройнадзор с просьбой включить работы по восстановлению этой стены в программу по линии ЧС.Ранее Янина Павленко сообщала в своем Telegram-канале, что в историческом центре Алупки восстанавливают рухнувшую подпорную стену – на работы из городского бюджета выделено 25 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялту ждут грандиозные перемены: интервью с Яниной ПавленкоВ Ялте активизировался оползень: под угрозой жилой домНа дороге на ЮБК ограничили скорость до 20 км/ч из-за проседания асфальта
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ялта, янина павленко, новости крыма, благоустройство, городская среда
На ремонт подпорных стен в Ялте нужно больше 800 миллионов рублей
На ремонт подпорных стен в Ялте потребуется больше 800 миллионов рублей – Павленко
15:57 20.03.2024 (обновлено: 16:00 20.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Ялте на ремонт подпорных стен потребуется больше 800 миллионов рублей. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
Сейчас в городе ведется масштабная инвентаризация подпорных стен, которые необходимо отремонтировать, к этому моменту их насчитано 30.
"Сейчас в списке их (подпорных стен, требующих ремонта – ред.) 30. По предварительным подсчетам, на ремонт потребуется более 800 миллионов рублей. На ряде объектов, которые требуют внимания в первую очередь, уже провели обследование совместно со специализированной компанией", – написала Павленко в своем Telegram-канале.
Так, по ее информации, в Пионерском парке на ремонт подпорной стены, которая обрушилась после ливней, нужно около 100 миллионов рублей. Поскольку такой суммы у муниципалитета нет, ялтинские власти обратились в Министерство жилищной политики Крыма и Госстройнадзор с просьбой включить работы по восстановлению этой стены в программу по линии ЧС.
Ранее Янина Павленко сообщала
в своем Telegram-канале, что в историческом центре Алупки восстанавливают рухнувшую подпорную стену – на работы из городского бюджета выделено 25 миллионов рублей.
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