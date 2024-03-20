https://crimea.ria.ru/20240320/na-remont-podpornykh-sten-v-yalte-nuzhno-bolshe-800-mln-rubley--pavlenko-1135873575.html

На ремонт подпорных стен в Ялте нужно больше 800 миллионов рублей

На ремонт подпорных стен в Ялте нужно больше 800 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 20.03.2024

На ремонт подпорных стен в Ялте нужно больше 800 миллионов рублей

В Ялте на ремонт подпорных стен потребуется больше 800 миллионов рублей. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T15:57

2024-03-20T15:57

2024-03-20T16:00

ялта

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благоустройство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Ялте на ремонт подпорных стен потребуется больше 800 миллионов рублей. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Сейчас в городе ведется масштабная инвентаризация подпорных стен, которые необходимо отремонтировать, к этому моменту их насчитано 30.Так, по ее информации, в Пионерском парке на ремонт подпорной стены, которая обрушилась после ливней, нужно около 100 миллионов рублей. Поскольку такой суммы у муниципалитета нет, ялтинские власти обратились в Министерство жилищной политики Крыма и Госстройнадзор с просьбой включить работы по восстановлению этой стены в программу по линии ЧС.Ранее Янина Павленко сообщала в своем Telegram-канале, что в историческом центре Алупки восстанавливают рухнувшую подпорную стену – на работы из городского бюджета выделено 25 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялту ждут грандиозные перемены: интервью с Яниной ПавленкоВ Ялте активизировался оползень: под угрозой жилой домНа дороге на ЮБК ограничили скорость до 20 км/ч из-за проседания асфальта

ялта

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2024

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ялта, янина павленко, новости крыма, благоустройство, городская среда