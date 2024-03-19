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На дороге на ЮБК ограничили скорость до 20 км/ч из-за проседания асфальта

На дороге на ЮБК ограничили скорость до 20 км/ч из-за проседания асфальта - РИА Новости Крым, 19.03.2024

На дороге на ЮБК ограничили скорость до 20 км/ч из-за проседания асфальта

На автодороге в село Лучистое в Алуште введено ограничение скорости в 20 км/ч из-за проседания асфальта. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай... РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T22:03

2024-03-19T22:03

2024-03-19T22:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. На автодороге в село Лучистое в Алуште введено ограничение скорости в 20 км/ч из-за проседания асфальта. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.Он отметил, что на месте проседания полотна установлены специальные маячки, контрольные замеры с которых будут снимать два раза в день специалисты Крымавтодора."Прошу при осуществлении движения по данному участку автомобильной дороги соблюдать требования дорожных знаков", – добавил Лукашенко.Летом прошлого года в районе села Лучистое на Южном берегу Крыма на трассу сошел оползень, в результате чего произошло обрушение части насыпи дороги и оказалось повреждено асфальтовое покрытие. Проезд на опасном участке был закрыт, движение осуществлялось через Алушту. 9 октября движение по автодороге открыли в реверсивном режиме. Как позже заявил начальник Службы автомобильных дорог Крыма Максим Тарасов, заявлял, что эта дорога будет капитально отремонтирована.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму капитально отремонтируют дорогу на ЛучистоеПрокуратура взяла на контроль ЧП с подпорной стеной на Южном берегу КрымаДорогу Бахчисарай – Ай-Петри закроют на ремонт: схема объезда

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, алушта, юбк, минтранс крыма, николай лукашенко, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дороги крыма, новости крыма