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Дорогу Бахчисарай – Ай-Петри закроют на ремонт: схема объезда - РИА Новости Крым, 19.03.2024
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Дорогу Бахчисарай – Ай-Петри закроют на ремонт: схема объезда
Дорогу Бахчисарай – Ай-Петри закроют на ремонт: схема объезда - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Дорогу Бахчисарай – Ай-Петри закроют на ремонт: схема объезда
Дорога Бахчисарай - Ялта будет частично перекрыта на время проведения ремонтных работ. Об этом предупреждает минтранс Крыма. РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T13:27
2024-03-19T14:19
ремонт дорог
ремонт и строительство дорог в крыму
ай-петри
минтранс крыма
крым
новости крыма
логистика
дороги крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Дорога Бахчисарай - Ялта будет частично перекрыта на время проведения ремонтных работ. Об этом предупреждает минтранс Крыма.Ограничения движения планируются на следующих участках:- с 25 марта по 30 апреля движение по участку от Южнобережного шоссе до водопада Учан-Су (км 65+000 – км 69+900) будет осуществляться в реверсивном режиме;- с 13 мая 31 июля сквозной проезд от водопада Учан-Су до села Охотничье (км 49+600 – км 65+000) будет полностью перекрыт с 16:00 до 10:00 в будние дни и с 18:00 до 9:00 - в выходные и праздничные дни.В ведомстве просят водителей учитывать эту информацию при планировании передвижений.Капитальный ремонт дороги на Ай-Петри в начале февраля анонсировала глава администрации Ялты Янина Павленко. Он должен быть полностью завершен до конца года. В рамках этого контракта предусмотрен ремонт дороги от села Соколиное через плато Ай-Петри до выхода на Южнобережное шоссе. На данный момент в связи с разрушением дорожного полотна проезд со стороны села Соколиное до вершины плато закрыт.Кроме этого, на Южном берегу планируется отремонтировать около 400 километров уличной дорожной сети.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялту ждут грандиозные перемены: интервью с Яниной ПавленкоКак идет строительство автомобильной дороги Донское – ПеревальноеДорога в обход Алушты: новые семь километров и развязки в двух уровнях
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Дорогу Бахчисарай – Ай-Петри закроют на ремонт: схема объезда

Дорогу Бахчисарай – Ай-Петри закроют на несколько месяцев из-за ремонта

13:27 19.03.2024 (обновлено: 14:19 19.03.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Дорога Бахчисарай - Ялта будет частично перекрыта на время проведения ремонтных работ. Об этом предупреждает минтранс Крыма.
Ограничения движения планируются на следующих участках:
- с 25 марта по 30 апреля движение по участку от Южнобережного шоссе до водопада Учан-Су (км 65+000 – км 69+900) будет осуществляться в реверсивном режиме;
- с 13 мая 31 июля сквозной проезд от водопада Учан-Су до села Охотничье (км 49+600 – км 65+000) будет полностью перекрыт с 16:00 до 10:00 в будние дни и с 18:00 до 9:00 - в выходные и праздничные дни.
В ведомстве просят водителей учитывать эту информацию при планировании передвижений.
Схема ограничения движения на период ремонта автодороги Бахчисарай -Ай-ПетриСхема ограничения движения на период ремонта автодороги Бахчисарай -Ай-Петри
Капитальный ремонт дороги на Ай-Петри в начале февраля анонсировала глава администрации Ялты Янина Павленко. Он должен быть полностью завершен до конца года. В рамках этого контракта предусмотрен ремонт дороги от села Соколиное через плато Ай-Петри до выхода на Южнобережное шоссе. На данный момент в связи с разрушением дорожного полотна проезд со стороны села Соколиное до вершины плато закрыт.
Кроме этого, на Южном берегу планируется отремонтировать около 400 километров уличной дорожной сети.
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