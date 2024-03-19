https://crimea.ria.ru/20240319/dorogu-bakhchisaray--ay-petri-zakroyut-na-remont-1135828179.html

Дорогу Бахчисарай – Ай-Петри закроют на ремонт: схема объезда

Дорогу Бахчисарай – Ай-Петри закроют на ремонт: схема объезда - РИА Новости Крым, 19.03.2024

Дорогу Бахчисарай – Ай-Петри закроют на ремонт: схема объезда

Дорога Бахчисарай - Ялта будет частично перекрыта на время проведения ремонтных работ. Об этом предупреждает минтранс Крыма. РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T13:27

2024-03-19T13:27

2024-03-19T14:19

ремонт дорог

ремонт и строительство дорог в крыму

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дороги крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Дорога Бахчисарай - Ялта будет частично перекрыта на время проведения ремонтных работ. Об этом предупреждает минтранс Крыма.Ограничения движения планируются на следующих участках:- с 25 марта по 30 апреля движение по участку от Южнобережного шоссе до водопада Учан-Су (км 65+000 – км 69+900) будет осуществляться в реверсивном режиме;- с 13 мая 31 июля сквозной проезд от водопада Учан-Су до села Охотничье (км 49+600 – км 65+000) будет полностью перекрыт с 16:00 до 10:00 в будние дни и с 18:00 до 9:00 - в выходные и праздничные дни.В ведомстве просят водителей учитывать эту информацию при планировании передвижений.Капитальный ремонт дороги на Ай-Петри в начале февраля анонсировала глава администрации Ялты Янина Павленко. Он должен быть полностью завершен до конца года. В рамках этого контракта предусмотрен ремонт дороги от села Соколиное через плато Ай-Петри до выхода на Южнобережное шоссе. На данный момент в связи с разрушением дорожного полотна проезд со стороны села Соколиное до вершины плато закрыт.Кроме этого, на Южном берегу планируется отремонтировать около 400 километров уличной дорожной сети.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялту ждут грандиозные перемены: интервью с Яниной ПавленкоКак идет строительство автомобильной дороги Донское – ПеревальноеДорога в обход Алушты: новые семь километров и развязки в двух уровнях

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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