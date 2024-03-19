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Как идет строительство автомобильной дороги Донское – Перевальное - РИА Новости Крым, 19.03.2024
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Как идет строительство автомобильной дороги Донское – Перевальное
Как идет строительство автомобильной дороги Донское – Перевальное - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Как идет строительство автомобильной дороги Донское – Перевальное
Ход строительства автодороги Донское – Перевальное идет с опережением графика. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T07:54
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николай лукашенко
крым
ремонт и строительство дорог в крыму
новости крыма
логистика
транспорт
симферополь
перевальное
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Ход строительства автодороги Донское – Перевальное идет с опережением графика. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.Также министр рассказал, что на объекте задействовано более 70 единиц техники и 100 работников. Работы должны быть завершены до 2026 года. Реализация данного объекта позволит снизить транзитное движение автомобильного транспорта через город Симферополь с автомобильной дороги Таврида на Южный берег Крыма, подчеркнул Лукашенко.Юго-восточный обход Симферополя строят в рамках программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Застройщик – Служба автодорог Крыма, проектировщик – компания "ВАД". Проект реализуется в два этапа: 1-й – участок 15,8 км от трассы "Таврида" у села Донского до села Заречного, 2-й, протяженностью 9,4 км – через Заречное до выезда из Перевального. Появление дороги разгрузит улицы крымской столицы от транзитного транспорта и перераспределит транспортные потоки от "Тавриды" в направлении Алушты.Читайте на РИА Новости Крым:Под новую объездную Симферополя планируют изъять более 100 участковКакие дороги отремонтируют в Крыму в 2024 годуВ российском Крыму за 10 лет построили 300 км новых дорог
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николай лукашенко, крым, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма, логистика, транспорт, симферополь, перевальное
Как идет строительство автомобильной дороги Донское – Перевальное

С опережением графика идет в Крыму ход строительства автодороги Донское – Перевальное

07:54 19.03.2024 (обновлено: 08:04 19.03.2024)
 
© Telegram Николай ЛукашенкоХод работ на 2 этапе строительства автомобильной дороги Донское – Перевальное
Ход работ на 2 этапе строительства автомобильной дороги Донское – Перевальное
© Telegram Николай Лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Ход строительства автодороги Донское – Перевальное идет с опережением графика. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Проинспектировал ход работ на 2 этапе строительства автомобильной дороги Донское – Перевальное. Пообщался с работниками подрядчика АО ВАД. Работы ведутся с опережением графика. Строительство ведется в усиленном режиме", – написал Лукашенко в своем Telegram-канале.

Также министр рассказал, что на объекте задействовано более 70 единиц техники и 100 работников. Работы должны быть завершены до 2026 года. Реализация данного объекта позволит снизить транзитное движение автомобильного транспорта через город Симферополь с автомобильной дороги Таврида на Южный берег Крыма, подчеркнул Лукашенко.
Юго-восточный обход Симферополя строят в рамках программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Застройщик Служба автодорог Крыма, проектировщик – компания "ВАД". Проект реализуется в два этапа: 1-й – участок 15,8 км от трассы "Таврида" у села Донского до села Заречного, 2-й, протяженностью 9,4 км – через Заречное до выезда из Перевального. Появление дороги разгрузит улицы крымской столицы от транзитного транспорта и перераспределит транспортные потоки от "Тавриды" в направлении Алушты.
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Николай ЛукашенкоКрымРемонт и строительство дорог в КрымуНовости КрымаЛогистикаТранспортСимферопольПеревальное
 
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