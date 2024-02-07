https://crimea.ria.ru/20240207/v-rossiyskom-krymu-za-10-let-postroili-300-km-novykh-dorog-1134765471.html

В российском Крыму за 10 лет построили 300 км новых дорог

В российском Крыму за 10 лет построили 300 км новых дорог - РИА Новости Крым, 07.02.2024

В российском Крыму за 10 лет построили 300 км новых дорог

За 10 лет в российском Крыму благодаря поддержке федерального центра построили около 300 километров новых дорог, сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым министр РИА Новости Крым, 07.02.2024

2024-02-07T17:41

2024-02-07T17:41

2024-02-07T17:44

крым

минтранс крыма

николай лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. За 10 лет в российском Крыму благодаря поддержке федерального центра построили около 300 километров новых дорог, сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым министр транспорта республики Николай Лукашенко.Также в Крыму ежегодно ремонтируется до одной тысячи километров дорог, в том числе муниципальных, отметил Лукашенко.Первый заместитель начальника Службы автодорог Крыма Роман Парамонов уточнил, что в прошлом году в регионе отремонтировали и построили 562 километра дорог, из них по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" – 269 км.В текущем году на эти цели заложено 43,5 миллиарда рублей. Планируется отремонтировать 532 километра различных автомагистралей, из них по нацпроекту – 189 км. Также планируется построить 71 километр новых дорог, реконструировать 35 километров и капитально отремонтировать около восьми километров.По словам Парамонова, на сегодняшний день в нормативное состояние приведено 44,3% крымских магистралей. В 2024 году этот показатель планируется увеличить до 46%.Минтранс Крыма ранее сообщил, что в этом году в республике будут отремонтированы участки дорог Глубокий Яр – Скалистое, Саки – Митяево, Белогорск – Льговское – Мичуринское – Богатое, Белогорск – Межгорье, подъезд к селу Стахановка. А также несколько участков дорог в направлении Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорогу вокруг Азовского моря построят по примеру трассы "Таврида" в КрымуКрыму выделили еще более 70 млн рублей на дорогиБезопасные и качественные дороги в Крыму: что сделано по нацпроекту

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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