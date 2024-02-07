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В российском Крыму за 10 лет построили 300 км новых дорог - РИА Новости Крым, 07.02.2024
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В российском Крыму за 10 лет построили 300 км новых дорог
В российском Крыму за 10 лет построили 300 км новых дорог - РИА Новости Крым, 07.02.2024
В российском Крыму за 10 лет построили 300 км новых дорог
За 10 лет в российском Крыму благодаря поддержке федерального центра построили около 300 километров новых дорог, сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым министр РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T17:41
2024-02-07T17:44
крым
минтранс крыма
николай лукашенко
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
служба автомобильных дорог республики крым
дороги крыма
логистика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. За 10 лет в российском Крыму благодаря поддержке федерального центра построили около 300 километров новых дорог, сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым министр транспорта республики Николай Лукашенко.Также в Крыму ежегодно ремонтируется до одной тысячи километров дорог, в том числе муниципальных, отметил Лукашенко.Первый заместитель начальника Службы автодорог Крыма Роман Парамонов уточнил, что в прошлом году в регионе отремонтировали и построили 562 километра дорог, из них по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" – 269 км.В текущем году на эти цели заложено 43,5 миллиарда рублей. Планируется отремонтировать 532 километра различных автомагистралей, из них по нацпроекту – 189 км. Также планируется построить 71 километр новых дорог, реконструировать 35 километров и капитально отремонтировать около восьми километров.По словам Парамонова, на сегодняшний день в нормативное состояние приведено 44,3% крымских магистралей. В 2024 году этот показатель планируется увеличить до 46%.Минтранс Крыма ранее сообщил, что в этом году в республике будут отремонтированы участки дорог Глубокий Яр – Скалистое, Саки – Митяево, Белогорск – Льговское – Мичуринское – Богатое, Белогорск – Межгорье, подъезд к селу Стахановка. А также несколько участков дорог в направлении Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорогу вокруг Азовского моря построят по примеру трассы "Таврида" в КрымуКрыму выделили еще более 70 млн рублей на дорогиБезопасные и качественные дороги в Крыму: что сделано по нацпроекту
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крым, минтранс крыма, николай лукашенко, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, служба автомобильных дорог республики крым, дороги крыма, логистика, новости крыма
В российском Крыму за 10 лет построили 300 км новых дорог

В Крыму построили 300 километров новых дорог за 10 лет в составе России – минтранс

17:41 07.02.2024 (обновлено: 17:44 07.02.2024)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоРемонт дорог в Крыму
Ремонт дорог в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. За 10 лет в российском Крыму благодаря поддержке федерального центра построили около 300 километров новых дорог, сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым министр транспорта республики Николай Лукашенко.
"На протяжении всех 10 лет идет поддержка федерального центра. Мы нарастили объемы работ по ремонту, реконструкции и строительству дорог. В целом у нас как минимум 300 километров новых дорог появилось на территории республики, это большой объем", – сказал министр.
Также в Крыму ежегодно ремонтируется до одной тысячи километров дорог, в том числе муниципальных, отметил Лукашенко.
Первый заместитель начальника Службы автодорог Крыма Роман Парамонов уточнил, что в прошлом году в регионе отремонтировали и построили 562 километра дорог, из них по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" – 269 км.
В текущем году на эти цели заложено 43,5 миллиарда рублей. Планируется отремонтировать 532 километра различных автомагистралей, из них по нацпроекту – 189 км. Также планируется построить 71 километр новых дорог, реконструировать 35 километров и капитально отремонтировать около восьми километров.
По словам Парамонова, на сегодняшний день в нормативное состояние приведено 44,3% крымских магистралей. В 2024 году этот показатель планируется увеличить до 46%.
Минтранс Крыма ранее сообщил, что в этом году в республике будут отремонтированы участки дорог Глубокий Яр – Скалистое, Саки – Митяево, Белогорск – Льговское – Мичуринское – Богатое, Белогорск – Межгорье, подъезд к селу Стахановка. А также несколько участков дорог в направлении Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью.
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